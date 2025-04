Mar 2025 8 secrets immanquables pour écrire des titres percutants

Voici 8 secrets immanquables pour rédiger des titres percutants qui inciteront à lire vos textes sur votre site web.

Bien sûr que tous ces conseils vous sembleront très « clickbait« (trad. libre : piège à clic, en français).

Tout ce qu’on vous dit, c’est qu’en écrivant des titres courts, accrocheurs et évocateurs, vous aurez beaucoup plus de chance d’être lu et de voir vos textes repartagés en ligne.

Après, il n’en tiendra qu’à vous de mettre en ligne des textes qui seront aussi intéressants que vos titres en ont l’air.

1. Écrivez des titres courts et percutants

Pour des titres optimisés pour les moteurs de recherche, limitez-vous à 60 caractères en incluant les espaces.

Ex. : « 8 secrets pour écrire rapidement des titres percutants » (54 caractères) plutôt que « Voici 8 bons conseils pour des titres qui attireront les lecteurs » (65 caractères)

En optimisant vos titres pour les moteurs de recherche, vos textes seront mieux répertoriés et les gens auront plus de facilité à les trouver.

2. Insérez des adjectifs qui ont du punch

Des adjectifs comme « essentiels », « percutants », ou encore « imbattables » ajoutent une petite touche de surprise.

Ex. : « Nos adresses incontournables pour une poutine à Moncton » plutôt que d’écrire simplement « Nos suggestions de restos où manger de la poutine à Moncton »

Les gens sauront qu’ils ne peuvent pas passer à côté de ces bonnes adresses.

3. Une négation ne fait de mal à personne

Curieusement, l’emploi des négations (ex. : « arrêtez », « ne faites pas », ou encore « cessez ») attirent beaucoup plus de lectures et de partages.

Ex. : « 10 trucs de jardinage dont vous ne pourrez plus vous passer », ou encore « Cessez de gaspillez les restes de table avec nos 8 trucs »

4. Ajoutez des chiffres

L’ajout de chiffre, ça signale que vous avez fait une liste. Et disons-le, les internautes adorent les listes. Les moteurs de recherche aussi d’ailleurs, soit dit en passant.

Ex. : « 10 endroits parfaits où pêcher à Hearst », ou encore « On a trouvé les 20 plus beaux chatons à Victoria »

5. Adoptez des formules qui sont gagnantes

Il existe quelques formules qui marchent à tous les coups, comme par exemple : Chiffre + Adjectif + Promesse.

Ex. : « 28 chalets sublimes à faire rêver », ou alors « 10 spectacles féériques à Halifax pour des fêtes réussies »



6. Tirez immédiatement des conclusions

Tirer des conclusions ou émettre des opinions, c’est piquer la curiosité des lecteurs.

Ex. : « On attendait le printemps, mais c’est l’été qui arrive », ou encore « Si vous attendiez une baisse de TPS, alors vous aviez tort »



7. Évitez les ambiguïtés

Vous pensez que tous les exemples de titres précédents sont de simple pièges à clics ? Attendez ! Il y a pire.

Les titres qui n’ont aucun lien avec le texte feront rager vos lecteurs.

Ou, ce qui est pas mal non plus (ironie), ce sont les titres ambigus et anodins qui les laisser0nt sur leur appétit.

Ex. : « Nos meilleurs conseils pour votre prochain petit animal » (Quels trucs ? Pour quoi ? Le nourrir, le laver, etc. ? Quel animal ? Mon prochain chien ? Ou plutôt un iguane ?)

8. Relisez-vous et pratiquez

Un dernier conseil : relisez-vous. Évitez les fautes, soyez brefs, allez droit au but.

Demandez-vous si vous-même seriez attiré par un titre tel que le vôtre.

Et enfin, pratiquez-vous à écrire des titres.

Maintenant, vous serez en mesure d’écrire des titres percutants grâce à nos 8 secrets immanquables afin d’y arriver. Bon succès !