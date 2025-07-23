APPEL D’OFFRES : Étude et analyse du secteur des médias francophones en Alberta

Ceci constitue un appel d’offres afin d’identifier un consultant ou une firme spécialisée pour mener une étude approfondie et proposer une nouvelle structure de gouvernance et de gestion collaborative pour les médias franco-albertains.

Contexte

Les médias communautaires francophones de l’Alberta font face aux défis que posent l’évolution des habitudes de consommation médiatique, les contraintes financières, la concurrence accrue, ainsi que l’instabilité des salariés dans les postes névralgiques au sein des organisations.

En raison du rôle crucial qu’ils jouent dans le maintien et l’épanouissement de la langue française et de la culture franco-albertaine au sein de la province, il est impératif de repenser la structure et le fonctionnement du secteur afin d’en assurer la durabilité et la pertinence à long terme.

L’appel d’offres vise à identifier un consultant ou une firme spécialisée pour mener une étude approfondie et proposer une nouvelle structure de gouvernance et de gestion collaborative, accompagnée d’un plan d’action concret pour la mise en place durable de cette structure.

–

Objectifs de l’étude

L’étude aura pour objectifs principaux :

Analyser l’état actuel du secteur des médias francophones en Alberta : identifier les acteurs, les modèles d’affaires, leurs sources de financement, les défis et les opportunités.

Évaluer les besoins et les lacunes : déterminer les besoins non comblés en matière d’information et de contenu francophone, ainsi que les lacunes au sein de la structure actuelle.

Proposer une nouvelle structure de gouvernance et de gestion durable et collaborative : élaborer un modèle innovant qui favorise la collaboration entre les différents acteurs, optimise les ressources et assure une pérennité financière et opérationnelle. Cette structure devra être flexible et adaptable aux évolutions futures.

Élaborer un plan d’action détaillé sur 2 ans : fournir une feuille de route claire pour la mise en œuvre progressive de la nouvelle structure, incluant les étapes, les responsabilités et les indicateurs de succès.

–

Portée des travaux

Le soumissionnaire retenu devra réaliser les tâches suivantes :

Phase 1 : Analyse et Consultation (septembre et octobre 2025)

Recherche documentaire approfondie : collecte et analyse de données existantes sur le paysage médiatique francophone en Alberta, ainsi que sur des modèles comparables ailleurs au Canada ou dans le monde, incluant les études et analyses du secteur médiatique de l’Alberta produites dans les 5 dernières années.

Consultations exhaustives avec les intervenants : mener des entretiens et des ateliers avec une gamme variée d’acteurs, incluant, mais sans s’y limiter : Les organismes médiatiques francophones existants (radios, journaux, plateformes numériques, etc.); Les représentants des communautés francophones de diverses régions de l’Alberta; Les gouvernements (fédéral, provincial, municipal) et leurs agences pertinentes; Les universités et institutions d’enseignement postsecondaire ayant des programmes en médias ou en études francophones; Les acteurs du secteur privé potentiellement intéressés par le soutien aux médias francophones; Les organismes culturels et communautaires francophones.

Analyse des défis et opportunités : synthèse des informations recueillies pour identifier les principaux défis structurels, financiers, technologiques et de contenu, ainsi que les opportunités de développement.

Formulation d’un scénario embryonnaire : sur la base des informations recueillies à la Phase 1, émettre un premier scénario potentiel qui permettra la préparation d’une demande de subvention pour la mise en œuvre du plan d’action recommandé au terme des travaux.

Phase 2 : Proposition de Structure et Plan d’Action (novembre 2025 à février 2026)

Développement de scénarios de structures de gouvernance et de gestion collectives : proposer plusieurs modèles de structures légales collaboratives (ex: coopérative, fiducie, organisme sans but lucratif avec partenariats stratégiques) en évaluant leurs avantages et inconvénients respectifs en termes de gouvernance, financement, autonomie et impact.

Recommandation de la structure optimale : justifier le choix de la structure la plus appropriée, en tenant compte des spécificités du contexte albertain et des objectifs de durabilité et de collaboration.

Élaboration du plan d’action sur 2 ans : détailler les étapes de mise en œuvre de la structure choisie, incluant : Les modalités légales et administratives pour l’établissement de la nouvelle entité; Les stratégies de financement (publiques, privées, communautaires); Les mécanismes de collaboration entre les acteurs; Les besoins en ressources humaines et techniques; Les indicateurs de performance et de succès; Un calendrier prévisionnel avec les jalons clés.

–

Livrables

Le soumissionnaire retenu devra fournir les livrables suivants :

Un rapport d’analyse complet sur l’état des lieux du secteur des médias francophones en Alberta en version Word et PDF.

Un document de proposition d’une nouvelle structure de gouvernance et de gestion collective incluant l’analyse des différents scénarios et la recommandation finale.

Un plan d’action détaillé sur 2 ans pour la mise en œuvre de la structure proposée.

Une présentation des conclusions et recommandations aux parties prenantes clés.

–

Qualifications requises

Le soumissionnaire devra démontrer :

Une expertise avérée en analyse stratégique, en développement organisationnel et en droit des médias ou des organismes à but non lucratif.

Une connaissance approfondie du milieu francophone au Canada, et idéalement en Alberta.

Des compétences confirmées en consultation et en facilitation d’ateliers avec une diversité d’intervenants.

Une capacité à produire des rapports clairs, concis et actionnables.

Une maîtrise parfaite du français, à l’oral comme à l’écrit.

–

Critères d’évaluation

Les propositions seront évaluées par un comité formé de représentant(e)s des organisations du milieu ainsi que des organismes nationaux porte-paroles selon les critères suivants :

Compréhension des objectifs et de la portée des travaux (15%);

Méthodologie proposée (20%);

Expertise et expérience de l’équipe (10%);

Expérience pertinente dans des projets similaires (10%);

Réalisme du calendrier et du budget (10%);

Budget (35%).

–

Présentation des soumissions

Les soumissions doivent inclure :

Une lettre d’intérêt;

Une proposition technique détaillée (méthodologie, approche, calendrier);

Une proposition financière détaillée;

Les CV des membres de l’équipe clés;

Des références pour des projets similaires.

Nous vous invitons à soumettre votre proposition avant le 26 août 2025 à *protected email* . Pour toute question ou demande de clarification, veuillez contacter Louis Béland, directeur général de l’ARC du Canada à *protected email* .

Nous sommes impatients de recevoir des propositions innovantes qui contribueront à bâtir un avenir prospère pour les médias francophones en Alberta.