Juin 2025 Des communications mieux ciblées pour l’ARC du Canada

L’Alliance des radios communautaires du Canada (ARC du Canada) se dote d’un Plan de communication stratégique 2025–2028 sous le signe de l’affirmation.

Dans un contexte de transformation du paysage médiatique et de renforcement des communautés francophones en milieu minoritaire, l’ARC du Canada présente un Plan de communication stratégique pour la période 2025 à 2028 sous le signe de l’affirmation.

Un plan qui vise à accroître la notoriété de l’organisme, renforcer l’adhésion de ses membres et mieux soutenir leurs efforts de communication, et qui guidera les actions en matière de communication interne et externe pour les trois prochaines années.

L’initiative s’inscrit dans une volonté affirmée de positionner l’ARC du Canada comme un acteur mobilisateur, fédérateur et pertinent dans l’écosystème médiatique canadien francophone.

Une organisation reconnue et influente, capable de soutenir ses membres

Le plan repose sur une vision claire : faire de l’ARC du Canada une organisation reconnue et influente, capable de soutenir ses membres tout en affirmant sa propre identité dans l’espace public.

Le plan vise quatre objectifs majeurs, soit : 1) trouver des façons novatrices de tisser de nouveaux partenariats et générer de nouveaux revenus afin de corriger la situation du sous-financement ; 2) séduire les jeunes afin de les inciter à écouter la radio et y travailler ; 3) accroître la notoriété du mouvement de la radio communautaire francophone en situation de minorité linguistique au Canada ; et enfin, 4) sensibiliser les élus et les décideurs publics à l’importance des radios communautaires dans l’écosystème médiatique canadien.

Pour y parvenir, le plan cible quatre publics clés, dont les stations membres elles-mêmes, les partenaires communautaires et institutionnels, les élus, ainsi que le grand public.

L’ARC du Canada entend utiliser un éventail de moyens de communication, allant des outils numériques à des campagnes médiatiques coordonnées, en passant par la production de contenus partagés et la mise en place d’une identité visuelle commune.

Une image de marque forte et cohérente

Un élément central de cette stratégie est la création à venir d’une image de marque forte et cohérente.

L’organisme souhaite également outiller les radios membres en leur fournissant des gabarits, des formations, des plans types de communication, ainsi qu’un accompagnement stratégique pour les aider à renforcer leur visibilité locale.

Le déploiement de ce plan se fera de manière progressive, avec des bilans intermédiaires et une évaluation continue des actions posées. Le document souligne l’importance de l’adaptabilité et de la concertation tout au long de sa mise en œuvre.

Pour l’Alliance, ce plan constitue bien plus qu’un simple exercice de gestion des communications : il s’agit d’un levier de mobilisation collective, à la fois au service de l’organisation et de ses membres, et au bénéfice des communautés francophones qu’ils desservent.

Dans un contexte où la vitalité des médias communautaires est à la fois essentielle et fragile, l’ARC du Canada entend réaffirmer son rôle central en outillant son réseau pour rayonner ensemble, plus fort et plus loin.

