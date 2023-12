Donnez aisément une allure plus professionnelle à votre émission de radio

Pour qu’une émission de radio sonne bien, on a l’impression qu’il faut à tout prix qu’elle déborde de jingles conçus dans un studio professionnel et qu’une grosse équipe s’active derrière. Or, en appliquant cette e poignée d’astuces qu’on vous offre, vous pourrez déjà améliorer votre émission de façon significative.

Évidemment, le succès d’une émission réside beaucoup dans sa préparation.

Mais, rien n’empêche que plusieurs autres facteurs peuvent lui conférer une allure résolument plus professionnelle afin d’en assurer sa réussite.

1. Définissez bien le genre et le style de votre émission

Pourriez-vous décrire le genre et le style de votre émission ? Humour, journalisme d’enquête, biographies musicales, entrevues de fond, etc.

Rien n’est plus déstabilisant pour l’auditeur que d’écouter une émission qui change drastiquement d’une fois à l’autre.

À titre d’exemple, dans “Peut contenir des infos“ que mon collègue et moi animons sur une vingtaine de radios au pays, l’auditeur sait qu’il retrouvera d’une semaine à l’autre sensiblement la même formule.

Des conversations détendues mais informatives entre François et moi, ainsi que des entrevues avec des invités qui viennent nous informer d’une multitude de sujets variés.

Lorsqu’on a une recette et qu’elle marche, on ne la change pas d’une fois à l’autre, ou du moins très peu.

—

2. Surprenez l’auditeur

Ça peut sembler contradictoire. Mais, définir un genre et un style pour votre émission, et surtout être préparé, ça ne signifie pas qu’il faille absolument être figé dans le béton.

Au contraire. Surprenez l’auditeur. Comment ? Facile.

Abordez des sujets dont les autres émissions ne se permettent pas de parler. Faites découvrir des primeurs et des exclusivités musicales. Recevez des invités tout à fait inattendus. Organisez des tirages spontanés. Etc.

Même si l’auditeur retrouve d’une fois à l’autre le même animateur et la même formule d’émission, il a au moins l’impression qu’on ne lui a pas remâché les mêmes affaires.

—

3. La musique peut être votre signature sonore

Pourquoi cette musique du ‘Muppet Show’ ?

C’est qu’on a parfois l’impression qu’il faut à tout prix une image sonore produite à grands frais et spécifiquement pour l’émission afin de lui conférer son identité.

Or, saviez-vous que le simple choix d’une musique distinctive et facilement reconnaissable peut faire le travail ?

À titre d’exemple, le défunt et controversé animateur André Arthur utilisait le thème instrumental du ‘Muppet Show’ comme ouverture et fermeture de son émission.

Avec le temps, quiconque entendait cette musique à la radio de Québec savait donc que c’était l’émission d’André Arthur.

Sélectionnez des musiques distinctives qui correspondent au thème et à l’ambiance de votre émission. Utilisez la musique afin de créer une atmosphère et renforcer votre message.

On vous donne une bonne référence ci-dessous. Lisez le point N0. 4.

—

4. Intégrez des jingles et des transitions musicales

De la même façon qu’une chanson distinctive pourrait devenir la signature de votre émission, des jingles et des transitions musicales savamment positionnées marqueront les différents segments.

Là encore, la clé de votre réussite ne réside pas tant dans un montage à tout casser, mais d’abord et avant tout dans le choix astucieux de votre image sonore.

Il est possible d’acheter pour une poignée de dollars un paquet musical renfermant différents segments et versions d’une même musique, dont vous pourrez vous servir pour segmenter l’émission.

Référence : un site comme AudioJungle en est le parfait exemple.

Non seulement cela donnera-t-il de la structure à votre émission et la rendra plus professionnelle, mais ça permettra également à l’auditoire de mieux s’y retrouver dans le fil de l’émission.

—

5. Ayez un plan ou une feuille de route

En disposant d’une feuille de route ou d’un plan à suivre, l’émission se déroulera rondement d’une fois à l’autre.

On a plusieurs exemples de feuille de route et d’horloge qui pourraient vous inspirer afin de préparer votre propre canevas.

Trouvez parmi la bibliothèque virtuelle un exemple d’horloge et de feuille de route. Aussi, dans le texte « Concevoir votre projet d’émission radiophonique en 8 étapes faciles », on vous l’explique en texte et en vidéo.

Enfin, dans « Les rudiments de l’horloge de programmation en 1 leçon hyper facile », vous verrez comme il est facile de créer une horloge type pour une émission comme la vôtre.

—

6. Connaissez votre public cible

On ne parle jamais mieux et on n’est jamais aussi convaincant qu’en s’adressant à des gens qu’on connaît, ou à tout le moins dont on sait les préférences, les goûts, etc.

C’est d’ailleurs l’une des clés pour réussir en tant qu’animateur à la radio. Connaître son public cible.

Si vous comprenez qui sont vos auditeurs et adaptez votre ton et votre contenu en conséquence, votre émission sonnera beaucoup mieux et vous aurez beaucoup plus de chance qu’ils vous prêtent attention.

—

7. Assurez-vous que tout fonctionne

On ne le répétera jamais assez. Arriver préparé, c’est aussi de s’assurer que tout fonctionne correctement avant de commencer l’émission.

Faites de courts tests préliminaires pour éviter les problèmes techniques pendant l’émission.

Rien n’est plus dérangeant qu’un pépin technique qu’on aurait très bien pu voir venir. Encore faut-il avoir préalablement testé le logiciel, réalisé un petit test de son, puis réécouter brièvement l’enregistrement pour s’assurer que tout fonctionne.

—

8. Personnalisez votre contenu

Enfin, est-il besoin de mentionner l’importance d’adapter votre contenu en fonction justement des intérêts de votre auditoire.

Ainsi, vous traiterez les sujets qui les intéressent et de façon beaucoup plus pertinente en ayant créé du contenu spécifique pour répondre à leurs besoins.

Cela vous aidera à fidéliser votre auditoire et à attirer de nouveaux auditeurs qui nourrissent eux-mêmes les mêmes intérêts.

CONCLUSION

En définissant bien le genre et le style de votre émission (point No. 1), non seulement pourrez-vous mieux connaître votre public cible (6) mais aussi personnaliser votre contenu afin de satisfaire l’auditoire (8).

Si vous intégrez ensuite une signature sonore qui est propre à l’émission (3) ainsi que des jingles et des transitions qui s’y harmonisent (4), déjà votre produit sonnera beaucoup mieux.

Enfin, si vous partez avec un bon plan (5), que vous êtes assuré que tout fonctionne (7), et que, de surcroît, vous vous amusez tout en essayant de surprendre l’auditoire (2), votre émission devrait avoir l’air beaucoup plus pro.

Au final, ce qui compte au micro, c’est d’être bien préparé, certes. Mais, c’est beaucoup aussi de prendre plaisir à concevoir et animer son émission.