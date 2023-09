Elon Musk veut-il tuer X (anciennement Twitter) ?

La nouvelle est sur toute les lèvres ou presque depuis quelques jours. Elon Musk a annoncé qu’il serait sans doute obligatoire de payer un tarif afin d’utiliser X, le réseau connu jusqu’à récemment comme Twitter. L’idée est-elle sensée ? Poser la question, c’est y répondre.

Pas besoin de vous dire que pour de nombreuses personnalités publiques et célébrités de tout acabit, qui comptent beaucoup sur le réseau afin de relayer des infos brèves à leurs fans de manière rapide, l’annonce a eu l’effet d’une petite bombe.

Même chose dans plusieurs salles de rédaction où les journalistes y tâtent plus souvent qu’autrement le pouls de l’opinion publique en réaction à leurs publications.

C’est d’ailleurs l’une des raisons de ce billet de blogue. Mettre les choses en contexte et y voir un peu clair, à tout le moins pour les collègues du milieu médiatique.

Mais d’abord, calmons-nous les nerfs

Avant de crier au scandale, calmons-nous d’abord un peu les nerfs.

Moi-même, en apprenant que le fantasque propriétaire annonçait ses intentions, les deux bras m’en sont quasiment tombés.

Quelle idée ridicule !, ai-je pensé.

Puis, il m’a bien fallu reprendre mes esprits.

Car aussi farfelue l’idée soit-elle, ce n’est pas la première fois que Musk énonce quelque chose une journée, mais fait immédiatement son contraire le lendemain.

De grâce, reprenons nos esprits. Avant que la mesure soit en place, tout n’est encore que pure spéculation.

Aucune date n’a été annoncée, ni tarification non plus. Pas plus qu’on ne sait ce que l’abonnement payant offrira comme avantages.

À titre d’exemple, sera-t-il accolé à un panier d’autres produits/avantages ? Comme le service de vidéo sur demande d’Amazon Prime va de pair avec le service de livraison accélérée ?

Les abonnés d’un nouveau Twitter payant auront-ils accès à un bouquet de chaînes de film à la demande eux aussi ? Sinon, quoi d’autre ?

Pour l’heure, le changement suscite à la fois la curiosité et l’inquiétude des utilisateurs.

Tous se demandent, avec raison d’ailleurs, si la valeur qu’ils retireront du paiement compensera pour l’accès limité.

Aussi ridicule que des guichets à l’entrée d’une rue commerciale animée

Pourquoi l’annonce par Musk de l’introduction d’un abonnement obligatoire payant est-il ridicule ?

Je la comparerais à l’installation de guichets à toutes les entrées d’une rue commerciale à la fois dynamique et animée qui grouille de clients potentiels.

Bref, le Marché By d’Ottawa, ou encore la rue Saint-Jean dans le Vieux-Québec dont l’accès devient soudainement payant.

Imaginez si, demain matin, les clients fréquentant ces rues commerciales, où ils allaient et venaient jusque-là librement, devaient soudainement défrayer pour y accéder. Vous imaginez la réaction de la clientèle ?

Combien des quelque 500 millions d’abonnés au réseau accepteront béatement de payer ?

Et puis, songez à la réaction des commerçants de l’endroit en apprenant que, du jour au lendemain, leurs clients potentiels seront contraints de payer un tarif afin d’accéder à l’espace qu’ils fréquentaient jusque-là gratuitement.

Avec l’introduction d’un abonnement payant, c’est comme si la ville disait à ces gens d’affaires : « Si vos clients souhaitent profiter de toute l’effervescence de cette rue animée et fréquenter vos lieux branchés, ils devront payer l’accès. »

La scénario est facile à anticiper, s’il se concrétise bien sûr.

D’abord, on commencera par assister à la désertion de cette rue animée par la majorité des clients qui ne souhaitent pas payer.

Ensuite, les places d’affaires, ou, dans le cas de Twitter, les annonceurs commenceront à déserter en raison de cette désaffection.

Enfin, l’intérêt général déclinera jusqu’à ce qu’on n’entende plus parler de l’endroit et que celui-ci tombe en désuétude.

J’avais écrit en janvier 2023 un texte dans lequel je disais que Twitter allait sans doute connaître un sort pire que MySpace.

Jamais n’aurais-je cru que le propriétaire lui-même allait me donner raison, et ce, beaucoup plus rapidement que je l’imaginais en plus.

S’il prend réellement cette décision, on pourra officiellement dire que Musk n’avait d’autre objectif que de tuer Twitter/X.