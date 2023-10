En panne d’idées ? Voici 10 suggestions pour les retrouver

En panne d’idées pour créer vos prochaines publicités, ou afin de trouver de bons sujets pour vos iinterventions à la radio ? Inspirez-vous de ces 10 suggestions pour retrouver vos idées et votre créativité.

1. Ayez un calepin de notes sous la main

Ça semble anodin. Mais un simple calepin de notes vous permettra à tout instant de consigner de bonnes idées créatives. Un simple flash pourrait vous aider à trouver l’inspiration et ainsi mieux créer par la suite.

—

2. Faites de la lecture

Vous ne lisez pas ? Alors, il est grand temps de vous y mettre. Lire quoi ? N’importe quoi. Des bouquins, des articles, ou même des billets de blogues afin d’élargir vos horizons et dénicher de nouvelles idées. De grâce, lisez.

—

3. Sortez et marchez

Je vous l’assure. Prendre une marche, croiser les gens sur les trottoirs, s’arrêter au dépanneur, observer l’environnement autour de soi. Même les situations les plus banales peuvent être le départ d’une bonne intervention à la radio.

—

4. Prenez quelques pauses

Le cerveau n’est pas un muscle, contrairement à ce que certains prétendent. Sauf qu’à force de le solliciter, il se fatigue lui aussi. Vous bloquez sur un concept pour votre prochaine publicité ? Alors, faites une pause. Changez-vous brièvement les idées et sans doute retrouverez-vous ensuite vos facultés pour créer.

—

5. Demandez des idées aux autres

Vous êtes dans votre bureau à vous triturer les méninges. Avec l’espoir d’accoucher d’une bonne idée pour votre prochain texte publicitaire. Mais, curieusement, vous oubliez qu’autour de vous, d’autres collègues pourraient vous prêter leur génie quelques minutes. N’hésitez pas à leur demander leurs idées. Le moindre bon flash peut être la bougie d’allumage de votre prochain concept publicitaire.

—

6. Posez des questions et demandez des précisions

Vous butez sur la rédaction d’un texte publicitaire. Soudainement, vous comprenez d’où vient le problème. On ne vous a pas suffisamment donné d’information. Alors, demandez à ce qu’on vous fournisse un peu plus de substance, ainsi que des précisions, si l’on espère que vous fassiez une meilleure publicité.

—

7. Consommez des produits artistiques

Regardez des films. Visitez une galerie d’art. Écoutez de la musique. Les artistes sont eux-mêmes de formidables créateurs qui pourraient vous inspirer de bonnes idées pour votre propre travail créatif par le biais de leurs œuvres.

—

8. Ouvrez une page du dictionnaire

Le dictionnaire est une source quasi intarissable de mots dont on ignore l’existence et la signification. Découvrir un nouveau mot et sa signification, ça peut très bien être le point de départ de votre prochaine intervention ou encore de votre prochain concept publicitaire.

—

9. Pratiquez la pensée latérale

La quoi ? La pensée latérale. Autrement dit, pensez à côté de la boîte. Ne voyez plus la voiture que vous devez annoncer comme un simple véhicule pour aller du point A au point B. Voyez-la plutôt comme le parfait jukebox pour étrenner votre nouvelle collection de chansons numériques, ou encore comme un moyen d’évasion pour filer à la campagne vous reposer du stress de la ville.

—

10. Adoptez de saines habitudes de vie

Nous aurions pu formuler cette suggestion dès le départ, certes. Mais, avouons-le. C’est un peu facile comme suggestion, puisque c’est élémentaire. On le sait tous. Lorsqu’on a de mauvaises habitudes de vie (surconsommation de drogue et d’alcool, sommeil irrégulier, mauvaise alimentation, etc.), on peut améliorer considérablement sa créativité et retrouver toute sa tête dès lors qu’on adopte une bonne hygiène de vie.

Espérons que nos 10 suggestions vous aideront, sinon à retrouver toutes votre créativité que vous pourriez avoir perdue, du moins à l’améliorer au moins un peu.