10 astuces infaillibles (mais qu’on oublie parfois!) pour s’améliorer en animation

Voici 10 bonnes astuces pour améliorer vos compétences en animation à la radio ou dans un balado.

1. Soyez préparé 👍🏻

C’est la base ! Rédigez un plan d’émission (ou de balado) afin d’organiser vos idées et respectez-le. Pas nécessairement besoin d’écrire chaque intervention. Juste une feuille de route pour éviter de vous demander : « Où je m’en vais avec cette émission-là ? »

2. Soignez vos principaux outils de travail 👄

Prenez soin de votre bouche et de votre voix; ce sont vos principaux outils de travail. Échauffez votre voix et étirez les muscles de votre bouche avant votre performance au microphone, et surtout restez bien hydraté.

3. À qui parlez-vous ? 🤔

Apprenez à connaître votre public. Engagez la discussion à travers les réseaux sociaux en outre. Interpellez-les en ondes afin qu’ils réagissent.

4. Maîtrisez le fonctionnement de l’équipement 🎚️🎙️

Quoi de plus déconcentrant que de travailler avec de l’équipement dont on apprend le fonctionnement en même temps qu’on fait son émission ? Apprenez le fonctionnement de la console, du micro et des autres équipements AVANT d’entamer votre émission. Ça vous évitera de petits instants de panique.

5. Prenez de petits contrats d’animation 💲😎

Dénichez de petits contrats d’animation publique (discomobile, discothèque locale, festivals, etc.). Premièrement, c’est payant. Et deuxièmement, vous gagnerez de la confiance, développerez votre style, et accroîtrez-même votre notoriété.

6. Travaillez votre technique d’animation 🗣️

En travaillant la pose de votre voix, c’est-à-dire le bon timbre et les bonnes intonations aux bonnes places, vous deviendrez plus convaincant et passerez beaucoup mieux votre message.

7. Décrochez un diplôme 👨‍🎓

Vous êtes animateur bénévole ? Et si vous décrochiez un diplôme en animation radiophonique dans une école reconnue ? Ça serait bien, non ? Vous auriez ainsi beaucoup plus de facilité à progresser dans le métier et acquérir de l’expérience.

8. Enregistrez-vous, puis réécoutez-vous 👂

Que vous soyez en différé ou encore en direct, c’est important de s’enregistrer et de se réécouter. L’expérience ne s’acquiert qu’à force de répétition et en corrigeant nos erreurs au fur et à mesure.

9. Faites du réseautage 👥

Connectez-vous à des professionnels du milieu afin de vous faire connaître. Il existe, entre autres sur Facebook, des groupes et des pages consacrées aux animateurs radio où l’on peut échanger sur le sujet.

10. Développez d’autres aptitudes 😊

Soyez curieux. Maîtrisez la pédagogie. Apprenez à devenir plus charismatique et dynamique. Développez votre empathie. Bref, essayez de développer d’autres aptitudes qui vous permettront de vous accomplir dans votre métier d’animateur ou d’animatrice.

En suivant ces astuces, vous améliorerez vos compétences en animation à la radio ou dans un balado, et deviendrez quelqu’un à la fois d’influent et de respecté dans votre domaine.