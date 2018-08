12 idées géniales pour faire parler de votre station radio

Temps de lecture (moyen) : 5 minutes

Faire parler de votre station radiophonique sans creuser un trou dans le budget. Est-ce possible?

Absolument. Pour une poignée de dollars, ou même gratuitement, vous pourrez véhiculer le nom de la radio (et le vôtre en même temps) avec ces 12 suggestions.

1) Collaborez avec l’hebdo local

Il fut un temps où l’hebdo et la radio de la région compétitionnaient farouchement l’un contre l’autre, mais cette époque est révolue. De nos jours, on se sert les coudes entre médias locaux.

Rédigez une chronique dans le journal de la région, c’est facile pour une radio.

Et, à l’inverse, on peut très bien s’entendre avec le journal pour faire la lecture de ses grands titres en ondes et inciter les gens à lire leur hebdo local.

Mais que mettre dans votre chronique?

• Faites découvrir des talents locaux, régionaux ou même provinciaux;

• Tenez le calendrier des activités communautaires;

• Transcrivez le compte rendu d’entrevues avec des artistes qui sont passés en studio;

• Faites paraître le palmarès hebdomadaire francophone;

• Etc.

Assurez-vous toutefois de signer en tant qu’animateur ou directeur de la station. Sinon, l’effet sera nul. Le but étant de faire parler de la radio.

2) Faites de la pub trottoir

Un pochoir avec le logo de la station, des craies de trottoir et Hop! Une pub éphémère vient de naître.

Jusqu’au prochain de coup de balai ou la prochaine averse. C’est aussi ça la beauté de l’art éphémère en quelque sorte. Si vous avez des talents d’artiste, croyez-moi les résultats peuvent quelquefois être impressionnants.

Qui la verra? Pas mal de gens. Vous en seriez surpris. Profitez d’un événement comme la grande vente trottoir des marchands du centre-ville pour attirer encore davantage les regards.

Attention! Évitez la peinture à moins d’avoir obtenu la permission de la municipalité.

3) Peignez une fresque sur la station

Un artiste se trouve parmi vos connaissances?

Proposez-lui le mur de votre station radiophonique comme une gigantesque toile. Il y peindra une fresque en y intégrant le logo de l’entreprise. C’est précisément ce que la ville de Gatineau (au Québec) fait ces temps-ci afin de revitaliser son centre-ville, comme en témoigne ce texte.

Bon, d’accord. Dans ce cas-ci, le budget est pharaonique. J’avoue que 40 000 dollars, c’est beaucoup d’argent. Mais n’oubliez pas, il s’agit d’une surface de 5 800 pieds carrés et haute de plusieurs étages.

Il y a moyen de faire beaucoup plus petit et d’avoir un résultat tout aussi étonnant. Un paysage local, les visages de célébrités de la région, une peinture trompe-l’œil de l’intérieur de vos studios, etc.

Toutes les idées sont bonnes. Et quand ils passeront dans la région, les touristes voudront sans doute photographier cette oeuvre incomparable.

4) Distribuez des tracts

Ça peut sembler drôle, mais ça fonctionne encore. Le tract, le prospectus ou encore la feuille volante. Peu importe comment vous l’appelez, ça se prépare facilement, rapidement et à bas coût.

Vous en distribuez dans les espaces publics, comme à la sortie des centres commerciaux ou à la foire annuelle régionale. Publicisez l’émission du matin et du retour.

Si vous avez un gros concours pour la saison automnale, profitez-en pour l’annoncer aussi évidemment.

5) Offrez un rabais contre de la visibilité

Offrez un rabais sur la pub aux commerces qui installent une affiche ou un autocollant de la station dans leur vitrine.

Par exemple, 10 % de rabais quand ils affichent vos couleurs chez-eux. Ici, on écoute la radio locale! Une excellente façon en même temps de fidéliser vos annonceurs publicitaires.

6) Véhiculez l’image de la station sur votre véhicule

Plusieurs radios ont d’ailleurs leur propre véhicule lettré, mais d’autres n’en ont pas les moyens.

Dans ce cas, inscrivez au moins l’adresse du site Web en lettres de vinyle dans la fenêtre arrière de votre véhicule. Ça peut aussi être sur le panneau du coffre arrière. Vous reprenez ainsi une idée déjà éprouvée.

Plusieurs automobilistes qui vous suivent seront sans doute tenté de consulter votre site Web. Vous êtes un employé? Ayez d’abord l’autorisation du patron.

Il dira sans doute oui, sauf que tous ne débordent pas du même enthousiasme que vous. Surtout si vous roulez à bord d’une épave rouillée. 😉

7) Créez les événements

Il n’y a pas d’événement? Créez-le. Animez en direct d’un parc municipal, une plage publique ou les abords d’une piste cyclable fréquentée.

Voilà autant d’endroits où installer une table, des micros et des chaises pour animer l’émission du retour à la maison. Sortez la radio du studio. Montrez-la. La saison estivale ne manque pas d’occasions pour sortir du studio et aller à la rencontre du public.

8) Signez vos courriels avec vos coordonnées et votre logo

Tous mes courriels professionnels sont signées avec les adresses de nos réseaux sociaux et notre site Web. Ainsi, à chaque fois que les gens reçoivent une correspondance de ma part, je leur rappelle notre présence en ligne.

9) Disséminez des annonces rigolotes dans les sites gratuits de petites annonces

Dans la section rencontre par exemple, rédigez une annonce «Animateur radio cherche oreilles attentives pour l’écouter au FM 95 du lundi au vendredi, de 15 h à 18 h. But amical uniquement. Non, je ne reconnais la paternité d’aucun enfant dont on prétendrait que je suis le père. Syntonisez le FM 95 dans la région de (votre région) ou visitez le site Web (adresse) pour d’agréables moments en musique et en détente.»

À défaut de faire rire, ça fera sans doute sourire et peut-être même parler de vous dans les réseaux sociaux.

10) Faites du bénévolat avec l’équipe de la station

Vous ne verrez peut-être pas de ventes immédiates. Toutefois, participer à Opération Nez Rouge avec l’équipe de votre station radiophonique vous attirera assurément la sympathie de bien des gens.

D’autres idées? Visiter les aîné(e)s ou les enfants malades à l’hôpital, servir un repas à la soupe populaire, etc. On ne le fait pas juste pour la publicité, mais c’en est quand même. Ça fait du bien à soi et aux autres en même temps.

11) Abandonnez des messages rigolos dans des espaces publics

Rédigez de courts messages loufoques, puis abandonnez-les sur des bancs publics, le babillard du supermarché, etc. Oui, c’est un peu comme de jeter un message à la mer.

Faites court et simple. Soyez original. Un exemple :

«On ne se connait pas, mais on connecte déjà toi et moi. Tu visiteras (adresse Web), car tu es quelqu’un en qui je peux avoir confiance. Enfin, je crois. Tu veux apprendre à mieux me connaître? Écoute mon émission du lundi au vendredi à la radio FM 95. Tu aimeras, j’en suis sûr.»

12) Devenez blogueur pour un site connu

On vous offre de signer un texte à l’occasion dans un portail Web qui jouit d’une bonne réputation? Alors, ne laissez pas filer l’occasion. Je l’ai fait pour le portail de l’Association de la presse francophone et ses journaux. Je véhiculais ainsi le nom de notre association via le site en échange d’une collaboration.