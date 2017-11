15 choses dont on se passerait volontiers dans les publicités à la radio

Voici 15 grossières erreurs qu’on a tous déjà entendues dans les publicités à la radio et dont on se passerait volontiers.

1 – CATÉGORIE : On n’y croit tout simplement pas

Le pseudo client qui récite par cœur les 18 caractéristiques d’un item convoité… avec son prix et les modalités de paiement à la fin.

2 – CATÉGORIE : Apprenez à vous connaître, puis revenez après

Le mari et sa femme qui se parlent comme s’ils étaient de purs étrangers. Ah, les mariages arrangés!

3 – CATÉGORIE : C’est la même voiture qui repasse depuis tantôt?

Passer exactement le même bruit d’ambiance, 6, 8, 10 fois en boucle dans un message de 30 secondes.

4 – CATÉGORIE : Ça paraissait plus grand que ça à la radio

Le mauvais choix d’écho. Quand le stade de football résonne comme une toilette publique et la cuisine comme un cabanon.

5 – CATÉGORIE : Ah, non! C’est juste l’écho qui donne cette impression

En fait, l’écho et la réverbération tout court. Je dirais que c’est à proscrire dans 99,98 % des publicités radio.

6 – CATÉGORIE : Laisse donc ça aux professionnels

Le client qui veut à tout prix enregistrer sa publicité, mais qui ne devrait vraiment pas.

7 – CATÉGORIE : Est-ce qu’il a dit Père Noël ou père moignon?

Les enfants dans les publicités, ça peut être mignon. Sauf quand on comprend à peine ce qu’ils disent.

8 – CATÉGORIE : Tous les imitateurs ne naissent pas égaux

Les imitations de personnalités connues… qu’on ne reconnaît pas. Oups!

9 – CATÉGORIE : Finalement, on ne s’ennuie pas des années 1990

La même ritournelle publicitaire chantée qu’on utilise dans tous les messages depuis 10 ans. 10 ans. C’est long. Longtemps.

10 – CATÉGORIE : La madame était (trop!) contente

L’excès d’enthousiasme. On n’a pas besoin de savoir comment ça sonne quand vous atteignez l’orgasme.

11 – CATÉGORIE : Ci-gît feu l’animateur

Le manque d’enthousiasme. On n’a pas besoin non plus de savoir de quoi vous aurez l’air sur votre lit de mort.

12 – CATÉGORIE : On l’appellera Clotaire

Donner des noms invraisemblables aux personnages. Non, Clotaire n’est pas soudainement redevenu à la mode chez les milléniaux.

13 – CATÉGORIE : C’est douloureux pour les tympans

La musique tellement forte qu’on ne comprend absolument rien de ce qui se dit.

14 – CATÉGORIE : Prends le temps de respirer, t’es rendu bleu

Faire l’inventaire de tout le magasin dans un spot… de 15 secondes.

15 – CATÉGORIE : En donner plus, mais moins en même temps

Les pubs trop longues qui se font systématiquement couper. Parce que tant qu’à finir avec un numéro de téléphone, autant qu’il se fasse couper par le réseau.

Et puis, avez-vous d’autres exemples de choses déjà entendues dans les pubs radio mais dont on se passerait?