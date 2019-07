2 solutions pour partager des fichiers volumineux sans tracas

Besoin d’acheminer un fichier volumineux à un destinataire? Malheureusement, sa taille dépasse la limite imposée par votre fournisseur de messagerie ou votre logiciel de courriel? Voici deux possibilités…

Les services de messagerie électronique imposent généralement des restrictions quant à la taille des fichiers qu’on peut attacher à nos courriers électroniques.

Dans le cas de Gmail, la taille maximale d’un message (incluant les pièces jointes) est de 25 Mo. Si la taille excède 25 Mo, Gmail ajoutera un lien Google Drive où seront stockées vos fichiers plutôt que de les inclure au message.

Pour les logiciels de courrier électronique, des limites s’imposent aussi, comme avec Microsoft Outlook par exemple.

Alors, que faire lorsqu’on souhaite acheminer un dossier qui fait 50 ou même 100 Mo ?

Voici 2 solutions…

1) les services gratuits de transfert de fichier

SendSpace, WeTransfer et, plus récemment, Firefox Send sont des services qui permettent de partager des fichiers volumineux. Ceux-ci repoussent carrément les limites quant à la taille qu’on peut acheminer.

La beauté? Contrairement aux services dont je parlerai plus bas, ils ne requièrent pas forcément d’être inscrit. N’importe qui peut s’en servir sans abonnement.

Dans le cas de SendSpace, la limite est fixée à 300 Mo. WeTransfer, lui, impose une restriction de 2 Go par transfert. Firefox Send, pour sa part, limite la taille des fichiers à 1 Go, mais augmente la taille permise à 2,5 Go si l’on dispose d’un compte Firefox (facultatif pour utiliser le service).

Détrompez-vous. Ces services ne contournent pas les limites imposées par votre fournisseur de messagerie ou votre logiciel.

Ils ne font pas non plus gonfler comme par magie la bande passante qui vous est allouée pour transférer vos fichiers par courriel.

Ils stockent temporairement vos fichiers dans leurs serveurs pendant un certain laps de temps, puis ils acheminent à votre destinataire un hyperlien pour les y récupérer.

CONSEIL : Dans tous les cas, même s’ils sont réputés être fiables, je vous suggère d’être prudent quand vous utilisez de tels services. N’expédiez pas de fichiers illicites ni confidentiels. J’imagine que vous l’auriez deviner, mais j’aime mieux ne pas prendre de chance en vous le rappelant. Cet exemple survenu récemment chez WeTransfer le prouve.

2) le stockage dans le cloud

Ma seconde solution ressemble à la première, sauf qu’elle implique de s’abonner à un service de stockage en ligne, tandis que la solution précédente est ouverte à tous.

Parmi les services de stockage dans le cloud les plus connus, je ne citerai que Google Drive, Microsoft OneDrive ou encore Dropbox. L’avantage de cette méthode? Vous demeurez en plein contrôle de vos fichiers partagés.

Il n’y a pas de limite de temps pour que votre destinataire récupère vos fichiers. La seule limite étant celle que vous leur imposerez avant de les supprimer du serveur.

La taille des fichiers est aussi généralement beaucoup plus grande.

De plus, dans le cas de Google Drive et de Microsoft OneDrive, si vous utilisez leur service de messagerie électronique respectif, vous pouvez rédigez votre courriel et insérer votre lien vers votre pièce jointe de façon simple et rapide directement dans l’interface de courriel.

Les explications pour Gmail et celles pour Outlook.com. C’est plutôt intéressant comme fonctionnalité. Joindre un fichier sans qu’il ne soit réellement attaché au message.

Conclusion

J’aime bien la rapidité de la première solution. Ses avantages? Elle ne requiert aucune inscription et s’avère particulièrement simple.

Même si elle peut poser des risques de confidentialité aux yeux de certains, elle reste fort intéressante pour partager des fichiers sonores par exemple.

Si vous devez faire vite et que vos fichiers ne dépassent pas les limites imposées, ne vous en privez pas.

Les fichiers seront supprimés sans que vous n’ayez à intervenir au bout de quelques jours. Ce qui est avantageux. Vous ne risquez donc pas d’encombrer votre espace de stockage en ligne avec des fichiers inutiles qui restent stockés en ligne.

En revanche, la seconde option a ses avantages qui ne sont pas négligeables.

Lesquels? D’abord, on n’a pas de contrainte de temps imposée au destinataire pour télécharger. Aussi, la taille des fichiers est encore plus grande que sur SendSpace, WeTransfer et Firefox Send.

Enfin, si vous aimez garder le plein contrôle de vos fichiers, c’est peut-être un peu plus rassurant, bien qu’aucun service informatique ne soit parfaitement à l’abri du piratage informatique.

Quelles solutions privilégiez-vous lorsque vous devez partager des fichiers trop lourds? Un service comme WeTransfer? Ou plutôt votre espace personnel dans Google Drive?

À vous de nous le dire ou même de nous faire connaître vos propres astuces.