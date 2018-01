20 bougies sur le gâteau des Rendez-vous de la Francophonie

Les Rendez-vous de la Francophonie (RVF) se dérouleront du 1er au 21 mars 2018. Il s’agira cette année d’une 20e édition.

L’événement, autour duquel gravitent pas moins de 3 000 activités partout au Canada, est organisé en marge de la Journée internationale de la Francophonie le 20 mars.

C’est la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures qui l’organise avec l’appui d’une quantité d’innombrables collaborateurs aux quatre coins de la francophonie canadienne.

Une occasion de rapprocher les différentes cultures

L’objectif avoué des RVF est d’encourager le rapprochement et le dialogue entre les communautés francophones et acadiennes et toutes les collectivités de la société canadienne, notamment par le biais de différentes manifestations artistiques, culturelles et communautaires.

Au Canada, près de 9,5 millions de personnes font vivre et rayonner la langue française autour d’elles, qu’il s’agisse de francophones de souche ou issus de l’immigration, ou encore d’anglophones et d’allophones ayant choisi d’apprendre et de vivre en français.

Les citoyens sont invités à consulter le calendrier des activités afin de connaître les rassemblements communautaires, cérémonies, spectacles et autres opportunités de célébrer en français.

L’humoriste Eddy King et Mariette Mulaire, présidente-directrice générale du World Trade Center de Winnipeg, sont les porte-paroles de cette 20e édition. L’événement continuera en 2018 sous la thématique triennale « La Francophonie en 3D » adoptée en 2016 : Diversité, Dualité, Dynamisme!