21 chansons francophones pour les Rendez-vous de la Francophonie

En plus d’une foule d’activités et de concours dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie du 1er au 31 mars, le pays a aussi rendez-vous avec… la chanson francophone.

Au RVF.ca, ici-même sur notre site Web, en écoutant nos radios membres, ou encore en téléchargeant notre application mobile Radios ARCC (pour Android), vous pourrez entendre une sélection musicale proposée par les abonnés de la page Facebook des Rendez-vous de la Francophonie.

En fait, ce sont pas moins d’une soixantaine de chansons, toutes meilleures les unes que les autres, qui ont été sélectionnées.

Parmi celles-là, en voici vingt-et-une. Certaines très entraînantes, d’autres plus douces et poétiques, mais chacune d’entre elles en français.

Tendez donc l’oreille entre le 1er et le 31 mars 2019 afin d’entendre ces chansons qui illustrent à merveille la richesse et la diversité de la francophonie. Et n’oubliez surtout pas de visiter le site Web RVF.ca pour tous les détails.