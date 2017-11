4 excellentes raisons de choisir la publicité radio... plutôt que les médias sociaux

Qu’est-ce qui pourrait inciter un annonceur à se tourner vers la radio plutôt que les médias sociaux? Bonne question.

Il existe de nombreuses raisons, que je ne mentionnerai pas toutes ici, mais en voici quand même d’excellentes.

Ça pourrait aider vos représentants publicitaires lorsqu’ils se butent à des annonceurs locaux convaincus de faire de bonnes affaires en achetant 100 $ de mots-clics dans Google AdWords ou en allongeant 40 $ à Facebook pour recevoir une poignée de visiteurs sur leur site.

# 1 : La notoriété

Lorsqu’on souhaite améliorer la perception qu’ont les gens de notre entreprise, on ne choisit pas les bannières publicitaires en ligne. Surtout pas. On opte pour des médias traditionnels tels que la radio, la télévision ou encore les journaux. Et ça, honnêtement, tous les spécialistes du marketing vous le diront. Je veux dire, les VRAIS professionnels du marketing, et non votre beau-frère.

# 2 : Le respect de la vie privée

La question du pistage publicitaire sur Internet est une préoccupation pour tous les internautes. Vous savez, ces fameuses publicités d’Amazon que vous apercevez (curieusement!) sur tous les sites parfois des semaines ou même des mois après avoir magasiné des écouteurs ou un nouvel aspirateur sur Internet.

De son côté, tout en respectant la vie privée des clients potentiels, la radio permet quand même de cibler selon le profil d’auditeurs, la case horaire, la situation géographique, etc.

# 3 : Les réactions rapides

Ce ne sont pas les pubs Facebook ni les pubs Twitter qui permettent de joindre une masse critique de consommateurs simultanément. C’est la radio qui peut atteindre des centaines voire des milliers de personnes au même instant. Pour l’appel à l’action, c’est la radio qu’on utilise. Pas Facebook. Pas Twitter. Pas Instagram. Pas… Bon, d’accord. On a compris.

# 4 : La proximité

Les gens écoutent une radio parce qu’elle leur ressemble, parce qu’ils aiment la musique qu’on y joue et les animateurs qui leur parlent. Si vous annoncez sur une radio en particulier, c’est comme si vous adressiez la parole directement à votre client potentiel.

Bonus : Délais relativement courts

Idéalement, une campagne de publicité doit être soigneusement préparée à l’avance. Mais, certaines circonstances nous forcent quelquefois à réagir rapidement. Une crue printanières soudaine où vous devriez annoncer des pompes à eau. Une tempête hivernale où vous aimeriez dire que vous avez des génératrices à vendre et à louer. Un événement fortuit qui force la fermeture temporaire de votre établissement. Voilà quelques exemples où la radio peut agir rapidement au besoin.