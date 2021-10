Pas moins de 40 bonnes idées pour la levée de fonds

En panne d’idées pour votre prochaine campagne de levée de fonds ? Laissez-nous vous faire ces 40 suggestions.

Mais avant de commencer la liste, souvenez-vous d’une chose. Aujourd’hui, plusieurs donateurs souhaitent retirer un certain, disons bénéfice de leur don.

Donc, toutes ces suggestions ne sont pas de simples exercices de porte-à-porte afin de quêter de l’argent, si vous me prêtez l’expression.

Les gens veulent bien donner, certes. Mais, s’ils obtiennent un certain bénéfice en retour, ce sera encore mieux.

Nos suggestions sont donc davantage des activités de financement qui, si elles sont bien réalisées, pourraient très bien se perpétuer dans le temps.

En fait, ce n’est pas tant de retirer un bénéfice de leur don, aussi petit ou gros soit-il.

C’est plutôt l’idée bien souvent de pouvoir démontrer clairement et de façon tangible qu’ils appuient une cause.

Des exemples ? Les jonquilles de la Société canadienne du cancer, ainsi que les coquelicots de la Légion royale canadienne.

P.S. Je n’endosse ni ne promeut quelque site Web et/ou promoteur que ce soit parmi ceux ci-dessous. Il s’agit de simples suggestions. À vous de vous en servir ou pas.

01) Vente de bracelets aux couleurs de votre organisation (des exemples ici)

Ils peuvent être en silicone et gravés avec le nom de votre campagne de financement, ou encore en perles colorées qui rappelle les couleurs de votre logo. Certains vendent aussi des bracelets brodés en tissu.

02) Vente d’agrumes (quelques infos ici)

On les vend plus souvent qu’autrement à la caisse. Les gens peuvent créer un groupe avec leurs parents, amis et collègues, et ainsi acheter une ou même plusieurs caisses d’agrumes qu’ils sépareront entre eux.

03) Lave-auto à la main en partenariat avec les pompiers

04) Vente des paniers de fruits et/ou légumes locaux (de bonnes suggestions)

05) Vente d’épices importées

06) Soirée bénéfice de quilles, de fléchettes ou de billard

07) Vente de calendriers

Qu’il soit mural ou de table, on a tous chez soi un ou même plusieurs calendriers. Certaines de nos radios membres les vendent en même temps comme billet pour une loterie mensuelle. On achète le calendrier? On obtient alors le droit de participer aux tirages mensuels.

08) Grand dîner aux hot-dogs

09) Vente de pâtisseries et confiseries faites maison

10) Souper meurtre et mystère

11) Vente de garage ou grand marché aux puces

12) Tournoi sportif bénéfice (baseball, soccer, golf, etc.)

13) Workout musical ou classe de yoga en plein air

Vous conviez les gens dans un grand parc municipal. Inscription 5 $ ou 10 $. Un instructeur professionnel prodigue une leçon de workout ou de yoga. Et Hop ! En avant l’entraînement en groupe. Ça peut se faire en été, mais aussi en hiver dans une station de ski ou de plein air, à titre d’exemple.

14) Vente d’œuvres d’art et/ou d’artisanat de votre région

15) Soirée à thème (des îles, casino, etc.)

16) Salon de coiffure

Vous connaissez un salon de coiffure sympathique à votre cause ? Proposez que 2 ou 3 $ sur chaque coupe de cheveux soient destinés à votre organisme pendant la fin de semaine de levée de fonds.

17) Vente de cartes ou de chèque cadeaux (une entreprise spécialisée ici)

18) Encan sous le chapiteau

19) Souper-croisière suivi d’une soirée dansante

20) Match d’impro entre votre organisation et des personnalités connues

21) Spectacle d’artistes amateurs locaux

22) Relevez un défi (ex.: grimpez un sommet, parcourez 1000 km à vélo, etc.)

23) Tournoi de jeux vidéo pour les jeunes

24) Vente de collations bio et/ou santé

25) Vente de livres usagés

Recueillez les livres usagés mais encore beaux de vos bénévoles et sympathisants, puis revendez-les à prix réduits. Vous êtes en situation de minorité linguistique ? Ciblez les livres en français; ils sont sans doute très recherchés.

26) Concours de cuisine régionale

27) Vente d’un livre de recettes de la communauté

28) Cyclothon, marchethon, bercethon, etc.

29) Encan de personnalités locales

Les gens achètent la présence d’une personnalité locale dans leur entreprise, à la maison ou même pour un souper au restaurant à un moment prédéterminé. Sportif professionnel, chanteuse connue, etc.

30) Défilé de mode bénéfice

31) Vente de fleurs, plantes ou bulbes d’automne

Inspirez-vous de la saison. Des poinsettias pour le temps des fêtes. Des bulbes de tulipe qu’on plantera à l’automne pour fleurir au printemps. Des bouquets de roses à la Saint-Valentin. Etc.

32) Gala de gens d’affaires et entrepreneurs

33) Journée familiale de mini-golf

34) Dégustation de vins (ou bières) et fromages

35) Soirée beauté et ethétique

Organisez une soirée bénéfice où les donatrices recevront les conseils de beauté et d’esthétique de professionnels du maquillage, de la coiffure, de la mode et de l’esthétique. Avec démonstration, tirages de certificats-cadeaux, etc.

36) Journée de karting

37) Démonstrations d’arts martiaux par des professionnels

38) Toilettage canin

Un salon de toilettage local devient votre partenaire pour un après-midi de toilettage de petits chiens. Ça devient en même temps une occasion d’échange et de réseautage entre amis des petites bêtes.

39) Soirée karaoké

40) Déjeuner aux crêpes (pancakes)