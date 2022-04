5 ennemis à fuir lorsqu’on anime à la radio

Si vous animez à la radio ou encore dans un balado, voici 5 ennemis que vous devriez tenir à bonne distance afin de mieux performer en ondes.

Puisqu’il s’agit de vos principaux outils de travail, il est important de préserver à la fois votre voix et toute votre tête avant d’aller en ondes.

Vous ne serez peut-être pas meilleur en ondes avec ces conseils. J’en conviens.

Mais en même temps, vous n’empirerez pas non plus votre situation si vous tenez ces 5 ennemis loin de vous.

Le tabac

Ai-je besoin de disserter longtemps sur les méfaits du tabac ? Quelques-uns disent que le tabac contribue à donner une « belle voix rauque » (!?!) au fil des années. Oui, je l’ai déjà entendu.

Personnellement, j’en parlerais davantage comme d’une agression sur votre larynx, vos cordes vocales et vos voies respiratoires.

Des outils pourtant essentiels à votre travail.

L’alcool

Ce n’est pas tant de l’alcool lui-même comme de l’abus dont vous devriez vous abstenir.

Je ne vous dis pas d’ailleurs de couper carrément l’alcool. Par contre, il a le vilain défaut de déshydrater et, en même temps, d’assécher la gorge.

Or, s’assécher la gorge, entre vous et moi, ce n’est pas ce dont on a besoin quand on est animateur à la radio.

Et puis, c’est souvent aussi dans l’abus qu’on finit par perdre les idées et n’être plus soi-même en ondes.

Les mets trop acides ou épicés

On aura beau dire que les cordes vocales sont dans le larynx et que la nourriture n’y passe justement pas.

Toutefois, je vous l’assure. Si vous souhaitez bien traiter votre gorge, ce n’est surtout pas d’ailes de poulet piquantes ni de chili épicé dont vous avez besoin avant d’aller en ondes.

Les vêtements trop ajustés

La cravate bien nouée, la ceinture trop serrée ou encore le chemisier une taille trop petite.

Les designers de mode ne songent pas forcément aux animatrices et animateurs radio quand ils conçoivent leurs vêtements.

Fuyez tous les vêtements qui nuisent à la bonne posture et la respiration. Vous n’en serez que plus à l’aise.

Les drogues

C’est comme pour le tabagisme. Ne comptez pas sur moi pour faire l’apologie des drogues.

Cocaïne, marijuana, peu importe. En plus d’affecter vos facultés rapidement, les méfaits sur votre santé à long terme peuvent être carrément désastreux.

Je ne pense pas qu’il faille étudier très longtemps en médecine pour le savoir.