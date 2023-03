5 façons d’intégrer l’intelligence artificielle aux activités de votre radio

Tous les jours, diverses technologies gagnent en popularité dans notre quotidien. Il n’est donc pas étonnant que la radio soit elle aussi bousculée dans ses bonnes vieilles habitudes. Mais, qu’en est-il de l’intelligence artificielle (IA) dans ce domaine ? Sortie on ne sait d’où, voyez comment cette technologie pourrait déjà vous aider.

Déjà présente sans même vous en rendre compte

Étonnamment, l’intelligence artificielle apporte (ou pourrait apporter) sans doute beaucoup à votre station de radio. Plus que vous ne l’imaginez, d’ailleurs.

La transformation numérique crée de nouvelles opportunités, qui sont certes encore peu utilisées dans plusieurs radios communautaires, mais qui finiront tôt ou tard par s’y implanter aussi.

Certaines IA peuvent d’ores et déjà vous rendre de fiers services. Même dans l’accomplissement de vos tâches quotidiennes.

Les artistes dont la musique est générée par une intelligence artificielle ne sont peut-être pas encore légion dans votre palmarès hebdomadaire. Mais cela ne saurait toutefois tarder, comme le relevait un article de Global News en octobre dernier.

D’ailleurs, du côté de la publicité, des stations radiophoniques sont de plus en plus nombreuses à abandonner les traditionnelles banques de musique comme on les connaissait jusque-là.

Elles se tournent plutôt vers des intelligences artificielles qui génèrent des trames musicales à la demande. On vous en fournira quelques exemples plus bas.

Qu’il s’agisse de l’information ou du divertissement, la radio n’a d’autre choix que d’entrer dans le 21e siècle; elle doit saisir les opportunités offertes par l’IA.

Pourquoi ne compteriez-vous pas, déjà, sur les technologies existantes afin de vous aider à atteindre vos objectifs, et ce, malgré vos ressources humaines et financières qui sont justement réduites ?

Songez à l’aide qu’elle pourrait apporter dans des organisations dont les ressources financières et humaines sont justement limitées.

Voici 5 exemples où l’intelligence artificielle pourrait déjà vous aider :

1. Publiez des messages dans vos réseaux sociaux avec l’IA…

Vous n’avez pas le temps de générer des publications pour vos médias sociaux ? Qu’à cela ne tienne.

Nichesss peut vous aider à créer un tweet sur la base d’un sujet que vous lui indiquez. Copy.ai vous aidera à faire sensiblement la même chose avec vos publications Facebook ou LinkedIn. Writesonic possède un outil similaire pour vous aider. Plusieurs autres services existent en ligne.

2. Concevez de nouvelles trames musicales grâce à l’IA…

Cessez d’éplucher votre vieille banque de trames musicales qui date des années 1990 avec l’espoir d’y trouver une musique qui n’a pas déjà été utilisée des centaines de fois.

Des services d’intelligence artificielle vous aideront à concevoir des trames musicales à la demande. Je pense à Soundful, Boomy, ou encore Soundraw pour ne nommer que ces quelques exemples.

3. Rédigez vos textes publicitaires avec l’aide de l’IA…

Avec des outils rédactionnels comme ChatGPT ou Writesonic, vous n’avez qu’à fournir quelques informations essentielles sur votre annonceur, et l’intelligence artificielle se chargera de colliger l’information nécessaire et de rédiger le texte pour vous.

En voici un exemple. J’ai demandé à ChatGPT : « Rédige une publicité radiophonique de 30 secondes sur le modèle 2023 de la camionnette électrique Ford F-150 Lightning. » Voici ce que j’ai obtenu ci-dessous.

Évidemment, vous devrez sans doute repasser rapidement sur le texte. Vous devrez vous assurer que tout est conforme à vos attentes, ainsi qu’à celles du client. Ce genre d’outil n’est pas tout à fait exempt d’erreur. Comme l’humain dont elle s’inspire.

Mais, en moins d’une minute, vous obtiendrez en tout cas une bonne base sur laquelle partir pour votre prochain message publicitaire.

4. Assurez un suivi de vos clients avec l’assistance d’une IA…

Grâce à un outil comme le AI email writer de Rytr, vous pourrez solliciter vos clients et assurer un suivi à la fois plus rapide et plus efficace.

En fournissant à Rytr les raisons d’un courriel (i.e. relancer un client dont on n’a pas eu de nouvelles depuis longtemps pour de la publicité radio), l’intelligence artificielle m’a fourni le canevas suivant que je n’aurai qu’à adapter.

Cher {nom du destinataire}, Cela fait un moment que nous n’avons pas eu l’occasion de vous aider avec vos besoins en publicité et marketing. Maintenant que vous êtes en affaires depuis un certain temps, nous sommes sûrs que vous aimeriez passer à la vitesse supérieure et planifier votre prochaine campagne publicitaire à la radio locale. Chez {nom de votre radio}, nous sommes spécialisés dans la création de publicités radio efficaces, engageantes et divertissantes. Nous pouvons travailler avec vous pour trouver un concept créatif qui garantira que votre message atteigne le bon public. Notre équipe d’experts peut également fournir des conseils sur la budgétisation et d’autres aspects de la campagne. Nous serions plus qu’heureux d’en discuter davantage avec vous! N’hésitez pas à contacter votre représentant publicitaire à tout moment. Nous espérons avoir de vos nouvelles bientôt! Sincèrement, {nom de l’expéditeur}

5. Laissez l’IA créer des images pour vos publications…

Avec des outils d’intelligence artificielle comme DALL·E 2 ou encore Stable Diffusion Online, l’intelligence artificielle vous fournira des images et des photos pour illustrer vos textes de nouvelles ou vos billets de blogue en ligne.

En demandant à DALL·E 2 de générer une photo réaliste d’une maison délabrée qu’on est sur le point de démolir, afin d’illustrer un texte dans lequel je souhaiterais traiter du problème de délabrement de certains quartiers de la ville, voici ce que l’intelligence artificielle m’a fourni :

Continuons d’innover grâce à l’intelligence artificielle.

Bien sûr, la transformation numérique remodèle la façon dont nous produisons des contenus vidéos, sonores et textuels.

Mais, la radio a un riche héritage. Son histoire nous ramène au tournant du 20e siècle.

On pourrait la croire vieille et dépassée, voire décrépie. Or, il n’en est rien. Car, encore aujourd’hui, il s’agit toujours d’un moyen de communication essentiel pour les gens ordinaires du monde entier.

Et pourquoi a-t-elle réussi à demeurer aussi vivante et pertinente au cours du dernier siècle ?

En continuant à se développer et à s’améliorer au fil du temps. Avec chaque nouveau cycle d’innovation technologique.

Lors de l’avènement de la musique sur support numérique. Quand les ordinateurs et les systèmes d’automatisation sont entrés dans les studios. Ou lorsque le protocole IP a remplacé le lien micro-ondes du studio vers le site de transmission.

Et quoi d’autres encore ?

Il n’en tient qu’à nous de continuer d’innover en tirant profit de ces nouvelles technologies d’intelligence artificielle mises à notre disposition. Êtes-vous prêts ?