7 comptes Twitter à suivre pour s’informer de la francophonie canadienne

Temps de lecture (moyen) : 2 minutes

Voici une sélection de 7 comptes Twitter à suivre si vous voulez vous informer sur la francophonie canadienne.

Vous avez entendu parler hier de cette décision pour le moins cavalière et controversée du gouvernement ontarien de sabrer dans les services aux francophones de l’Ontario. Commissariat aux services en français? Schlak! On coupe. Université de l’Ontario français? Boum! On torpille le projet.

Envie de suivre l’actualité sur la francophonie de l’Ontario comme d’ailleurs au pays par le biais de chercheurs, d’universitaires et de professeurs engagés dans les questions de langues officielles et de minorités linguistiques?

En voici une (très) courte mais fort intéressante sélection. S’ils ne parlent pas uniquement de ça, sachez en revanche qu’ils y consacrent une bonne partie de leurs activités dans le réseau social.

Les critères de sélection furent :

1) Uniquement des comptes personnels/professionnels et non des organisations;

2) Des identités réelles et aucun pseudonyme;

3) Des comptes actifs et non en veilleuse;

4) Enfin, bien sûr, des gens qui partagent de l’information sur la francophonie canadienne et/ou provinciale/territoriale.

Note : les profils Twitter ne sont pas en ordre de préférence et les biographies sont succinctes. Merci de votre compréhension.

Linda Cardinal

Follow @LindaCardinal

Professeure et titulaire de la Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques, École d’études politiques, Université d’Ottawa.

Rémi Léger

Follow @ReLeger

Professeur de sciences politiques à l’Université Simon Fraser, il est aussi directeur de la revue Francophonies d’Amérique.

Eric Chevaucherie

Follow @Cheveric

Historien PhD, il est gestionnaire de recherche à l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC).

Éric Forgues

Follow @Eric_Forgues

Doctorat en sociologie de l’Université de Montréal, il dirige l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML).

Benoît Doyon-Gosselin

Follow @BenoitDGosselin

Professeur de littérature à l’Université de Moncton, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en études acadiennes et milieux minoritaires.

Martin Normand

Follow @M_Normand

PhD en science politique, stagiaire postdoctoral à la Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques de l’Université d’Ottawa, coordonnateur de recherche à l’Institut du Savoir Montfort.

Benjamin Vachet

Follow @BVachet

Reporter affecté à la couverture des langues officielles pour # ONfr, la franchise d’actualité politique et d’affaires publiques de TFO.

Et vous, si vous deviez suggérer un ou même quelques comptes Twitter à suivre pour s’informer de la francophonie canadienne, quels seraient-ils?

Merci de suggérer des comptes qui respectent les critères de sélection.

C’est-à-dire des comptes actifs, avec de réelles identités, qui partagent un tant soit peu sur la francophonie canadienne, et, surtout, qui n’appartiennent pas à des organisations partisanes ou lobbyistes, qui sont, dans la majorité des cas, déjà bien connues en la matière.