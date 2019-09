7 ressources incontournables pour des photos gratuites de qualité

Besoin de photos gratuites de qualité pour illustrer vos articles sur votre site Web ? Ne cherchez plus.

Voici 7 ressources incontournables pour des images gratuites et de qualité pour pratiquement tous vos besoins en ligne. Qu’il s’agisse d’illustrer un billet de blogue, un article ou un tutoriel, vous y trouverez sans doute votre compte.

Les photos sur Albumarium sont classées selon différentes catégories. Nature, architecture, animaux. etc. Toutes les images sont sous licence Creative Commons 2.0, ce qui permet de les télécharger et de les transformer, et ce, même pour des projets commerciaux, mais en autant que vous en donniez le crédit au photographe.

Sur Gratisography, le photographe et auteur du site Ryan McGuire est clair dans ses explications. Il offre ses photos sous licence CC0, autrement dit il a renoncé à tous ses droits sur les photos qu’il offre en téléchargement. Comme il l’écrit ici, ça ne signifie qu’on peut faire n’importe quoi avec ses images, mais en tout cas qu’on peut s’en servir sans lui verser un sou. tant et aussi longtemps qu’on respecte les lois.

Pixabay, c’est l’un de mes sites préférées. On peut y télécharger des images ou encore en partager soi-même. Toutes sont publiées sous licence Creative Commons, Domaine Public CC0. Exactement comme celles du site Gratisography dont je parlais ci-dessus. Le site renferme à ce jour 460 000 photos, images vectorisées et illustrations.

Le site PublicDomainPictures.net regorge d’images libres de droit versées au domaine public. On peut y télécharger des photos en haute résolution ou même apporter sa contribution en y fournissant les nôtres. On clique simplement sur l’image pour l’agrandir, puis, une fois ouverte, un clic droit pour l’enregistrer sur notre ordinateur.

Plus de 100 000 photos dans RBGStock.com. Si vous pouvez les adapter, comme en les taillant aux dimensions souhaitées par exemple, il est en revanche interdit de s’en attribuer la paternité et les revendre. Toutefois, comme sur la plupart des sites, tant et aussi longtemps que vous respectez les lois et ne les utilisez pas à mauvais escient, vous pouvez dormir l’esprit tranquille. Lisez la foire aux questions pour en avoir le cœur net.

Sur UNSPLASH, une dizaine de nouvelles photos sont ajoutées à tous les dix jours. Comme c’est si bien écrit, vous en faites ce que vous voulez (do whatever you want). Si à première vue il peut sembler difficile de s’y retrouver, puisque les photos sont présentées en liste ou en mosaïque et non classifiées par thématiques, sachez qu’un moteur de recherche situé tout en haut du site peut vous aider à vous y retrouver.

Sur 1 MILLION FREE PICTURES, toutes les images sont gratuites, versées au domaine public et ne requièrent aucun enregistrement ou adhésion pour être téléchargées. Le site est l’affaire d’un photographe amateur qui s’est fixé pour objectif d’ajouter au domaine public une centaine de nouvelle photos à tous les jours pour les 30 prochaines années, pour un grand total de 1 095 000 images. Souhaitons-lui bonne chance et remercions-le de sa contribution.