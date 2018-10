Passionnés de radio, voici 8 classiques du cinéma pour occuper vos soirées

Temps de lecture (moyen) : 2 minutes

L’automne bien installé, on risque d’être un peu plus casanier. Dans le confort de leur salon, certains chercheront assurément de bons films pour réchauffer leurs soirées automnales. Passionnés de radio, voici 8 excellents films qui lui font beaucoup de place.

1) Good Morning, Vietnam !

Un classique parmi les classiques du cinéma hollywoodien. Un film de 1987 mettant en vedette un Robin Williams irrévérencieux envoyé au Vietnam pour animer à la radio des forces armées américaines et stimuler les troupes.

Un film à revoir, surtout quand on sait que celui qui a inspiré le personnage principal du film, Adrian Cronauer est décédé l’été dernier à 79 ans.

2) Radio Days

Une comédie de 1987 signée Woody Allen. Le film jette un regard à la fois drôle et attendrissant sur une famille vivant à l’époque de l’âge d’or de la radio. On se transporte vers la fin des années 1930 et le début des années 1940.

3) Good Morning England (The boat that rocked)

Aussi intitulée Pirate Radio, cette co-production germano-franco-britannique parue en 2009 raconte la curieuse histoire d’une station de radio pirate installée… dans un bateau. Le film n’est pas sans rappeler les histoires de Radio Caroline ou encore Radio London.

4) Private Parts

Il faut bien reconnaître à Howard Stern un succès phénoménal à la radio américaine. Qu’on l’aime ou pas, ce film biographique de 1997 (Parties intimes, en français) trace le portrait de cette vedette de la radio, de la télé et même du cinéma.

5) Talk Radio

Ce film d’Oliver Stone raconte la vie d’un animateur de radio haineux, sarcastique et grossier dont l’existence prend soudainement une tournure dramatique alors que son émission se prépare à devenir nationale. Le film s’inspire de l’histoire vraie d’Alan Berg, assassiné en 1984. Le comédien Patrick Huard a déjà campé de façon très réussie le rôle principal de Talk Radio sur scène.

Fait intéressant, la musique du film a été composée par Stewart Copeland, le batteur et membre fondateur de The Police.

6) Play Misty for me

Dans ce drame de 1971, un animateur d’une radio californienne sympathise avec une auditrice. Or, il finira par se rendre compte que celle-ci est complètement folle.

Il est intéressante de noter qu’il s’agit du tout premier film où le célèbre Clint Eastwood agit à la fois comme réalisateur et acteur.

7) American Graffiti

À travers cette réalisation de George Lucas en 1973, on suit les tribulations d’une bande de copains californiens du début des années ’60.

La radio est continuellement en toile de fond, puisqu’on y entend tout le long du film les succès rock ‘n roll de l’époque diffusés dans l’émission de l’animateur Wolfman Jack qui y tient son propre rôle.

8) Pump up the volume

Une production de 1990 où Christian Slater campe le rôle d’un adolescent américain qui crée sa propre radio pirate afin de communiquer sa vision du monde et éventuellement s’attirer les sympathies des jeunes de sa communauté de plus en plus nombreux à l’écouter.

Vous en connaissez d’autres ? N’hésitez pas à nous faire connaître vos films préférés sur la radio ci-dessous.