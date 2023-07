9 façons de motiver vos bénévoles à persévérer dans l’adversité

Les temps ne sont pas particulièrement joyeux pour de nombreux médias, petits et gros. Ce ne l’est pas non plus dans le secteur communautaire de façon générale. Alors, comment motive-t-on les bénévoles, qui, dans certains cas, pourraient être démotivés devant l’adversité ? 9 façons pour motiver vos troupes.

Les bénévoles, une “denrée” précieuse

Les bénévoles sont d’une importance capitale dans le secteur communautaire, et les radios comme les nôtres n’y échappent pas.

Une “denrée” précieuse sans laquelle plusieurs de nos activités fonctionneraient beaucoup plus difficilement, ou même plus du tout.

Programmation, gouvernance, levée de fonds, etc. Ils sont impliqués dans pratiquement toutes les sphères d’activités d’une radio communautaire, et c’est parfait ainsi. Parce qu’une radio communautaire doit fonctionner pour ainsi dire en symbiose avec sa communauté.

Alors, comment s’assurer que les bénévoles qui nous sont fidèles ne se démotivent pas devant les écueils ?

En suivant les 9 conseils suivants, vous pourrez certainement maintenir la motivation et l’engagement de vos bénévoles, et ce, même dans des circonstances quelquefois particulièrement difficiles.

1. Reconnaissez leurs efforts et faites preuve de gratitude

Exprimez régulièrement et sincèrement votre reconnaissance pour l’engagement et le travail acharné.

Certes, les cadeaux sont appréciés comme on l’écrivait dans ce texte sur les façons de remercier vos bénévoles.

Mais rappelez-vous que rien n’égale de chaleureux remerciements et des félicitations bien senties.

Il peut s’agir d’une toute petite carte de remerciements. Pour peu que les éloges soient spécifiques et qu’elles mettent en valeur leurs contributions individuelles. Cela renforce leur sentiment d’appartenance et les valorise.

2. Formez-les et améliorez leurs compétences

Nombre de bénévoles viennent acquérir au sein de votre organisation des expériences de vie qu’ils ne connaîtraient pas autrement, ou sinon parfaire certaines de leurs connaissances.

Organisez donc des formations leur permettant justement de renforcer leurs compétences et de favoriser leur croissance personnelle.

Non seulement auront-ils ainsi le sentiment de s’accomplir, mais vous renforcerez du même coup leur confiance en leurs capacités.

Bref, tout le monde en sortira gagnant.

3. Communiquez de façon transparente

Ne tenez pas vos bénévoles dans l’ignorance. Gardez-les informés des développements importants concernant l’organisation.

Ça ne signifie pas forcément de leur partager tout ce que vous faites; vous savez faire la part des choses.

Néanmoins, partagez avec eux les objectifs fixés, les défis à surmonter, ainsi que les progrès réalisés.

Impliquez-les jusqu’à un certain niveau dans vos prises de décisions. Sondez leurs opinions et écoutez leurs idées pour améliorer la programmation, créer de nouvelles activités de levée de fonds, etc. Sans doute vous surprendront-ils.

4. Établissez des objectifs clairs et réalistes

Fixez des objectifs à la fois clairs et atteignables pour votre équipe de bénévoles. Comment ceux-ci pourraient-ils en effet mieux performer s’ils ne sont pas tenus au courant des buts que vous visez ?

Avec des attentes réalistes et des objectifs énoncés clairement, ceux-ci savent où l’on s’en va. On s’assure ainsi de maintenir leur motivation en donnant un sens à leurs actions et leurs accomplissements. Personne n’aime avancer à tâtons dans l’obscurité.

5. Créez une ambiance positive

C’est élémentaire. Favorisez un environnement de travail à la fois positif et encourageant. Personne n’aime s’investir dans un milieu où il ne se sent pas en confiance et dont l’ambiance est morose.

Encouragez la collaboration, l’esprit de camaraderie et la créativité. Célébrez les réussites collectives et individuelles. D’autant plus encore que vous êtes dans un milieu communautaire où, en théorie, on devrait retrouver justement un sentiment de communauté au sein de l’équipe.

6. Reconnaissez-les publiquement

Nous avons parlé au tout début de la reconnaissance personnelle de leur engagement et leur travail acharné.

Mais, n’oubliez pas non plus de mettre en valeur les réalisations de vos bénévoles auprès de la communauté.

Qu’il s’agisse d’une annonce mensuelle dans l’hebdo local pour reconnaître le bénévole du mois. Une capsule audio sur vos ondes qui fait l’éloge de l’un ou de l’autre parmi eux. Ou même d’une simple publication dans vos médias sociaux. L’important, c’est qu’ils sentent que leur travail compte à vos yeux, mais aussi qu’ils font une différence dans la collectivité.

Vous renforcerez de cette façon leur sentiment de fierté et les encouragerez à continuer de s’investir.

7. Écoutez-les et soutenez-les

La communication n’est pas à sens unique. S’il est important de faire preuve de transparence, comme nous l’exprimions au point No. 3, il est important également de les écouter.

Soyez attentifs à leurs préoccupations et aux idées qu’ils expriment. Offrez-leur le soutien nécessaire afin de surmonter les difficultés et les obstacles qu’ils rencontrent, tant dans l’exercice de leur bénévolat au sein de l’organisation que dans leur vie personnelle, s’ils souhaitent s’en confier.

En montrant que vous vous souciez de leur bien-être, vous démontrez l’estime que vous leur portez et les encouragez à persévérer.

8. Établissez un programme de reconnaissance

Les cadeaux spontanés, c’est bien. Les remerciements personnels ainsi que les éloges publiques, c’est fameux.

Mais, la saine compétition n’est pas non plus dénuée d’intérêt. Que pensez-vous d’un programme de reconnaissance qui récompense les bénévoles les plus engagés et les plus performants ?

Vous faites une activité de levée de fonds où l’on procède à la vente d’un calendrier-loterie ? Établissez par exemple une échelle des ventes où vous récompenserez l’atteinte de certains paliers fixés.

Voilà une façon de créer une saine compétition et d’encourager toute l’équipe à donner le meilleur d’elle-même avec l’idée de se dépasser.

9. Faites vous-même preuve de leadership

Personne n’aime travailler pour un bourreau, mais tout le monde en revanche aime les leaders. Des êtres inspirants, qui sont eux-mêmes impliqués et motivés.

À titre d’exemples, si vous êtes capable de critiquer vos bénévoles de façon constructive, alors acceptez de devoir faire face vous-même à la critique de temps en temps. Et, si vous exigez de vos bénévoles qu’ils fassent preuve de ponctualité, soyez-le vous-même.

Bref, assumez vos responsabilités et faites preuve de leadership. C’est ainsi qu’on inspire nos bénévoles à se dépasser eux-mêmes à leur tour.

En terminant

Avant de quitter. Si vous êtes en quête de bons conseils pour recruter des bénévoles et les conserver au sein de votre organisation, consultez le texte « Les bénévoles : denrée précieuse pour des radios comme les nôtres » paru sur notre site web.

On vous y fournit 6 précieux conseils qui vont de l’analyse de vos besoins pour mieux les recruter, jusqu’à l’encadrement et la rétroaction afin qu’ils performent mieux.