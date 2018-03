Au Canada, c’est la célébrité musicale qui mène d’abord à la célébrité sur Facebook

Qui sont les trois célébrités canadiennes les plus populaires sur Facebook en 2018?

Indice : chacune d’entre elles a certes tourné à la télé ou au cinéma, mais aucune n’y a fait principalement carrière.

Non, c’est plutôt la musique qui semble conférer le plus de popularité aux célébrités canadiennes dans Facebook.

Toutes ces vedettes tournent d’ailleurs encore beaucoup, beaucoup à la radio, soit dit en passant.

Les trois vedettes canadiennes les plus populaires sur le réseau social sont Justin Bieber (1er), Avril Lavigne (2e) et Drake (3e).

Tous sont très connus principalement pour leur carrière musicale.

Originaire de London, en Ontario, l’auteur-compositeur-interprète Justin Bieber compte plus de 78,4 millions d’abonnés, selon Socialbakers qui se spécialise dans la mesure des médias sociaux.

Pour sa part, même si elle ne bénéficie pas d’une aura de popularité comme au début des années 2000, l’Ontarienne Avril Lavigne occupe la seconde place avec 50,6 millions d’abonnés.

Enfin, en 3e position, le rappeur torontois Drake approche rapidement des 36 millions d’abonnés.

Autres pays, autres mœurs

Fait intéressant, le Canada fait figure d’exception puisque la situation n’est pas du tout la même ailleurs dans le monde.

Loin de là…

En France, en Espagne, aux États-Unis et en Australie par exemple, le cinéma et le sport font très bonne figure.

Suffisamment même pour éclipser les musiciens et les chanteurs.

Chez les Français, si le célèbre disk jockey David Guetta et le duo de musique électro Daft Punk occupent respectivement le 1er et le 3e rang, c’est plutôt le footballeur Karim Benzema qui arrive 2e.

Une situation qui se répète en Espagne où Enrique Iglesias arrive 1er, tandis que les footballeurs Andrés Iniesta et Iker Casillas sont 2e et 3e parmi les célébrités espagnoles sur Facebook.

Aux États-Unis, ce sont Vin Diesel, Eminem et Will Smith qui arrivent premier, second et troisième au rang des célébrités Facebook dans leur pays.

Tandis qu’en Australie, AC/DC occupe la 1ère place au rang des célébrités australiennes sur Facebook, l’acteur Hugh Jackman prend la 2e position et la gourou de la bonne forme physique Kayla Itsines arrive 3e.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que les Canadiens ont visiblement la musique dans la peau, et ce, non seulement quand ils l’écoutent mais aussi quand ils sont sur Facebook.

(Source : Socialbakers, données compilées le 15 mars 2018)