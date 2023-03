Au-delà des ondes : l’importance pour l’animateur de radio de connecter avec sa communauté

J’ai gagné ma vie à la radio une quinzaine d’années. Tant au micro que dans diverses tâches qui y sont liées. Les quelque quinze années qui ont suivies, j’ai continué de m’y consacrer à travers mes fonctions à l’Alliance des radios communautaires du Canada. Je suis donc conscient de l’impact significatif que les animateurs et les animatrices de radio ont sur leurs communautés locales. Mais, l’êtes-vous ?

L’image au-delà de la voix

Animer à la radio, ce n’est pas être une simple voix qui occupe du temps d’antenne. C’est devenir un leader communautaire qui doit connecter avec les gens et les rassembler autour d’intérêts communs.

Si j’aborde aujourd’hui le rôle de ces personnes au sein de leurs communautés locales, c’est que les défis auxquels nous sommes confrontés dans le paysage médiatique actuel rendent, enfin selon moi, encore plus importante notre présence près de l’auditoire.

Pourquoi ?

Parce que, c’est à travers notre engagement communautaire, et surtout le rôle que nous jouons auprès de la collectivité, que nous réussissons à créer un sentiment de proximité avec les gens.

On ne peut pas rester chez soi; c’est impossible

Je vous le confie; une chose m’étonne.

De plus en plus de jeunes animateurs et animatrices caressent le rêve d’une carrière à la radio… mais sans mettre les pieds dans la collectivité où ils obtiendront un boulot.

Dès les premières questions, ils questionnent l’employeur : « Y a-t-il possibilité de faire du télétravail et d’animer à la maison ? »

Comment peut-on vouloir d’un poste de ‘morning man’ et ne pas souhaiter s’imprégner de la culture et de la vie locale ?

Évidemment, la numérisation du paysage médiatique rend la connexion avec l’auditoire beaucoup plus simple qu’elle ne l’était avant l’avènement de l’internet. Il est d’ailleurs tout à fait possible avec les technologies actuelles d’animer chez soi, mais est-ce la norme ou ce ne devrait être plutôt qu’une possibilité ?

C’est vrai. Il suffit d’une séance de clavardage ou de quelques questions lancées dans la page Facebook de la radio, pour qu’aussitôt l’on reçoive des tas de réponses de la part des auditeurs.

Mais est-ce suffisant ? Vraiment ?

Les animateurs à la radio jouent un rôle crucial dans leurs communautés locales. Un rôle qui va bien au-delà de simples discussions virtuelles qu’on tient avec les abonnés à notre page Facebook.

C’est nous qui fournissons les informations, les nouvelles et les divertissements à nos auditeurs. Parfois même jusqu’aux potins en apparence anodins qui permettent pourtant de tisser des liens avec l’auditoire.

Nous partageons des histoires, discutons d’événements locaux, aidons les auditeurs à rester informés de ce qui se passe dans leur ville et leur région.

Comment pourrions-nous accomplir un rôle semblable en étant enfermé chez soi, à des centaines ou même à des milliers de kilomètres des collectivités que nous devons desservir ?

Les avantages, mais surtout les défis du paysage médiatique actuel

On l’a dit, le paysage médiatique actuel apporte des avantages indéniables pour les animateurs et les animatrices à la radio.

Cependant, cela pose aussi de nombreux défis.

S’il est beaucoup plus simple de connecter avec les gens par le biais des nouvelles technologies, comme je le disais plus haut, la concurrence devient également beaucoup plus grande.

Avec l’essor des médias sociaux et des services de ‘streaming’ en ligne, la radio traditionnelle est confrontée à une concurrence accrue.

Les personnalités qui animent à la radio doivent donc redoubler d’efforts afin de garder l’auditoire à la fois engagé et intéressé.

Pis encore, non seulement sommes-nous confrontés au défi de rester pertinent et intéressant pour les citoyens, mais nous devons l’être également pour les entreprises et les organisations locales afin d’assurer la promotion de leurs activités et leurs services.

Animer à la radio, ce n’est pas uniquement fournir des informations et des divertissements. C’est endosser une responsabilité envers l’auditoire. Celle d’être en quelque sorte un porte-parole pour les gens du milieu.

Mais, comment endosser un tel rôle si l’on n’est pas soi-même conscient des problèmes qui affectent nos communautés ?

En circulant à travers les rues abîmées par les nids-de-poule, par exemple. En constatant avec eux que les terrains de balle locaux sont mal drainés. En assistant aux cuisantes défaites de l’équipe locale de hockey junior. Etc.

Qu’il s’agisse de promouvoir un événement caritatif ou encore de discuter d’un sujet controversé, nous avons la responsabilité envers l’auditoire d’être informés et d’offrir une plateforme de discussion.

La pression exercée sur les gens qui animent à la radio les force à être constamment divertissants et engageants. Dans le monde d’aujourd’hui, les auditeurs ont une durée d’attention plus courte et s’ennuient facilement.

Il est donc essentiel d’offrir des contenus nouveaux, pertinents et passionnants afin de maintenir l’intérêt de l’auditoire.

Comment y parvenir autrement qu’en parlant aux gens de ce qui les intéressent ? Quoi de mieux alors que de leur partager les dernières tendances et les évolutions qui surviennent au sein de leur propre milieu ?

De là l’importance de s’engager envers sa communauté

S’engager envers sa collectivité, c’est essentiel. Surtout si l’on souhaite avoir un impact positif.

En s’engageant auprès des auditeurs et en prenant part aux événements et à l’activité locale, ce n’est que de cette façon que les animateurs et animatrices radio réussissent à établir des relations solides avec leurs communautés et devenir des leaders de confiance.

Non seulement apprend-on ainsi à connecter avec l’auditoire, mais on démontre en même temps qu’on s’investit réellement dans sa communauté et son milieu.

Vous seriez étonné à quel point les animateurs et animatrices radio ont cette faculté à rassembler les gens et à créer un sentiment d’appartenance.

C’est quelque chose qui existe beaucoup moins avec les médias tels que la télé et le journal. Compte tenu de sa proximité avec son milieu, la radio a cette capacité de tisser des liens très étroits avec les citoyens.

Mais, encore faut-il que les animateurs et les animatrices contribuent eux-mêmes à tisser ces liens avec l’auditoire.

6 trucs pour s’engager auprès de la communauté

Fréquentez les entreprises et organismes au sein de la collectivité. Si l’on souhaite que les annonceurs achètent de la publicité à la radio, magasinez chez eux est une très bonne idée.

Faites participer les habitants de la région à votre émission. Donnez-leur la possibilité de partager leurs histoires et leurs opinions.

Témoignez de vos expériences vécues lors de votre vie en-dehors des ondes. Parlez de tel succulent repas dégusté dans un resto de l’endroit. De tel chemin qu’il vaut mieux ne pas emprunter en raison de travaux routiers. Etc.

Glissez quelques mots sur les organisations caritatives locales et leurs bénévoles. Soulignez le bon travail accompli et, si possible, impliquez-vous dans l’une d’entre elles.

Abonnez-vous aux comptes des entreprises et organismes du milieu dans les médias sociaux afin d’être au courant de leurs activités.

Assistez à des manifestations artistiques, sportives et culturelles afin de vous mêler aux gens du milieu.

En conclusion, les animateurs radio jouent un rôle essentiel dans leurs communautés locales.

On n’est pas seulement une voix qui remplit les ondes lorsqu’on anime à la radio; on est aussi un leader communautaire. On connecte avec les gens et on les rassemble.

Pour réussir, il est essentiel de s’engager auprès de la communauté, de rester informé des questions locales et d’être prêt à s’adapter aux circonstances changeantes.

La seule façon d’y parvenir ? Ce n’est pas de rester chez soi dans son studio à 700 kilomètres de la collectivité qu’on dessert.

C’est peut-être vrai pour un balado sur l’astronomie ou la politique américaine, mais pas pour le ‘morning man’ d’une radio locale.

Créez un sentiment d’appartenance à la communauté et ayez un impact positif sur la vie de nos auditeurs.

Et ça, ça se joue sur le terrain.

Bref, si vous voulez être écoutés, soyez donc présents et vus dans la communauté. Sinon, on ne fera que vous entendre. Rien de plus.