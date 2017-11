Bazar des arts (édition de la rentrée automnale 2017)

« Bazar des arts » revient cet automne. L’émission souffle une chandelle sur son gâteau et l’animatrice, Vanessa Lisabelle modifie un peu l’émission.

En cette édition de la rentrée automnale 2017…

1ère partie : Les actualités arts et culture ainsi que des chansons de Blé et Antoine Corriveau avec respectivement « Tête lourde » et « Croix blanche ».

2e partie : On vous parle de l’émission « Ma vie Made in Canada » qu’on peut voir cet automne à la chaîne Unis. Aussi, la chanson « Boogie Baby » de Caravane.

3e partie : Entrevue avec Pierre Guitard, gagnant du 49e Festival international de la chanson de Granby, ainsi que sa chanson « Gisèle ».

4e partie : Fin de l’entrevue avec Pierre Guitard et son titre « Pawnshop ».