Vous pourrez bientôt écouter la radio FM sur votre téléphone Samsung

Le géant sud-coréen de l’électronique Samsung vient de s’allier à TagStation LLC, propriétaire de l’application NextRadio® afin d’offrir aux consommateurs canadiens et américains l’opportunité d’écouter la radio FM sur leur téléphone Android.

Comme le précise un communiqué publié hier, de nombreux smartphones manufacturés à travers le monde auraient la possibilité de capter les signaux de la radio FM gratuitement.

Or, comme on vous l’expliquait dans cet article en 2016, plusieurs obstacles se dressent sur la route de ceux qui aimeraient pouvoir profiter de la radio gratuite sur leur téléphone intelligent.

Une question de données mobiles et d’argent

En effet, plusieurs entreprises de téléphonie sans fil exigent des manufacturiers de téléphones intelligents qu’ils verrouillent la puce FM afin de contraindre les utilisateurs à s’abonner à des forfaits de données mobiles s’ils espèrent écouter la radio en streaming.

Malheureusement, les étapes à franchir pour activer soi-même la puce FM après la sortie d’usine sont compliquées voire inexistantes dans bien des cas.

Cette décision offrira aux propriétaires d’appareils Android de marque Samsung l’opportunité de se connecter directement à l’application NextRadio pour écouter leurs stations locales préférées.

La sécurité et la facilité d’utilisation

Les consommateurs utiliseront donc moins de batterie et moins de données qu’avec les applications de radio en continu via le streaming.

Quand la couverture cellulaire est indisponible, la puce FM permet aux citoyens de continuer à profiter d’informations vitales que leur fournissent leurs stations radiophoniques locales.

D’ailleurs, les récentes catastrophes naturelles survenues entre autres à Puerto Rico, à Houston, ainsi que sur la côte de la Floride, ont incité certains manufacturiers à débloquer la puce FM de leurs appareils.

Samsung rejoint ainsi les compagnies LG, Motorola, Alcatel ainsi que BLU Products qui ont toutes annoncé qu’elles allaient prendre de semblables mesures.

