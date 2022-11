Bon anniversaire à la radio FM !

L’année 2023 marquera le 90e anniversaire de la radio FM. C’est à Edwin Howard Armstrong, ingénieur et inventeur américain, que revient l’invention de la modulation de fréquence (FM : frequency modulation) en 1933.

Il faudra toutefois attendre en juin 1936 avant que soit réalisée une première démonstration de la technologie devant la FCC (Commission fédérale des communications américaine).

Ce n’est finalement qu’à la fin de 1939 que la FCC finira par se pencher sur le potentiel réel de la transmission FM, et, en janvier 1941, on autorise enfin le développement commercial de cette technologie. (SOURCE)

Des adversaires de taille

Cette technologie de diffusion radiophonique, contrairement à la modulation d’amplitude (la radio AM), ne suscita pourtant que peu d’enthousiasme à l’époque.

En effet, même si la transmission FM fournissait une qualité audio de loin supérieure à celle de la radio AM, Armstrong se buta à l’obstination des grands industriels de l’époque qui se montrèrent assez peu intéressés à vivre d’aussi grands changements technologiques.

D’une part, l’arrivée de la radio FM aurait impliqué la création de nouveaux postes récepteurs plus onéreux que ceux nécessaires à la réception de la radio AM.

D’autre part, comme la télévision voyait le jour à la même époque, les manufacturiers semblaient beaucoup plus enclins à se lancer dans la fabrication et la commercialisation de téléviseurs, plutôt que de nouveaux récepteurs de radio FM.

Armstrong dut d’ailleurs mener une bataille longue de plusieurs années afin que l’on reconnaisse son travail à sa juste valeur. Particulièrement contre la firme RCA, son ancien employeur qui s’appropria le bénéfice de plusieurs de ses brevets.

Les vaines démarches d’Armstrong furent à ce point destructrices pour le pauvre, qu’il finit par se suicider en janvier 1954 complètement fauché.

Sa veuve reprit son combat contre RCA après sa disparition et obtint finalement gain de cause devant les tribunaux en 1967, soit plus d’une décennie après sa mort.

Ironiquement, les travaux d’Edwin Armstrong furent si marquants, que la transmission FM en vint à supplanter la transmission AM pour devenir la technologie de transmission radio la plus connue et la plus largement répandue à travers le monde.

De nos jours, c’est sur la bande de fréquences de 87,5 à 108 MHz (VHF – bande II) qu’on écoute la radio dans la vaste majorité des pays du globe.