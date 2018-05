Si le cellulaire fait défaut, comptez sur la radio pour recevoir vos alertes d’urgence

Avec les dérèglements climatiques auxquels nous assistons depuis des années, le printemps est malheureusement de plus en plus synonyme d’inondation.

C’est pour cette raison notamment qu’a été mis en place En Alerte, un système de transmission d’alerte d’urgence au public. Parce que la nature a malheureusement tendance à se déchaîner de plus en plus souvent et violemment.

Or, lors des tests réalisés lundi dernier par la sécurité civile au Québec et en Ontario, il a bien fallu se rendre à l’évidence que le réseau cellulaire peut quelquefois connaître des ratés.

Ce qui entre vous et moi n’est pas tellement pratique si l’on souhaite transmettre des alertes au public.

Pour ça, la radio a fait ses preuves

Depuis des décennies, la radio a fait ses preuves lorsque surviennent des catastrophes naturelles.

Elle reste encore un excellent moyen de transmission de l’information en temps réel. Plusieurs personnes peuvent être rejointes en même temps et sur de très grandes distances.

Lorsqu’il fait tempête, qu’on est privé d’électricité pour faire fonctionner le modem Internet et le routeur sans fil, il est bon de savoir qu’on peut compter sur la radio pour nous informer.

Mais encore faut-il posséder le bon équipement pour continuer de capter les ondes radios.

Que feriez-vous sans radio à piles lors d’une panne électrique prolongée? Alors que le réseau cellulaire est inopérant?

C’est là que les produits d’une entreprise comme Etón peuvent vous rendre de fiers services.

Loin de moi l’idée de leur faire de la publicité, mais la présence du logo de l’American Red Cross sur leurs produits est déjà en soi un bon signe de leur fiabilité.

D’ailleurs, si vous jetez un oeil dans la boutique en ligne de l’organisme, vous constaterez qu’il s’agit des rares produits du genre qu’endossent la Croix-Rouge américaine.

Des radios adaptées à toutes les situations

L’entreprise Etón a été fondée en 1986. Elle conçoit divers produits électroniques, dont plusieurs sont alimentés par les éléments naturels comme le soleil ou même la puissance de vos muscles.

Ça va du boîtier de recharge à ports USB jusqu’à la lampe de secours, mais je m’intéresserai surtout aux radios portatives.

Ainsi, que vous optiez pour la petite FR1, ou encore le robuste modèle FRX3+ pour ne nommer que ces deux-là, vous ne serez jamais pris au dépourvu lorsqu’une panne surviendra.

Ces radios sont équipées non seulement de piles, mais elles peuvent aussi être rechargées avec une manivelle, et même, dans certains cas, grâce à l’énergie solaire.

Vous pourrez ainsi continuer d’être informé via la radio AM/FM, et ce, même si votre connexion sans fil ou votre routeur Wifi venaient à vous faire défaut.

Voilà le genre de produits dont tous les foyers devraient être équipés en prévision d’une éventuelle catastrophe naturelle, mais que vous pourriez aussi apporter avec vous au camping durant les vacances estivales.

(Avis : Cet article N’A PAS été payé et ne signifie pas non plus que nous endossons les produits.)