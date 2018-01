À chaque saison, ses 4 idées d’activités de levée de fonds

Lorsqu’on recueille des fonds pour une organisation, il n’y a ni collecte trop petite, ni trop grosse. Il n’y a que des collectes à la mesure de nos moyens logistiques et humains.

Or, parmi les facteurs qui peuvent influencer l’organisation de votre événement, il y a assurément le climat. Ça semble logique, oui, mais…

Toute saison n’est pas forcément bonne pour n’importe quelle collecte de fonds, mais certaines fonctionneront tout simplement mieux selon la période de l’année où vous les organiserez. Il s’agit simplement de mettre toutes les chances de votre bord.

Voici 4 suggestions d’activités de financement à réaliser selon la saison, et ce, pour un total de 16 activités distinctes.

(Note : Je fournis des exemples à titre indicatif seulement. Ni moi, ni l’organisation n’endossons de produits ou entreprises. Nous ne somme pas non plus responsables du succès ou de l’échec de votre campagne. Enfin, sachez que je ne récolte aucun avantage financier lié aux recommandations formulées.)

Le printemps

Repas de style cabane à sucre

Servez des mets aromatisés à l’érable, embauchez un joueur d’accordéon ou de violon, etc. Le genre de soirée (peut-être un dîner aussi) qui s’organise très bien pour le long congé pascal. Un brunch de Pâques à l’érable? Ah! Bonne idée. C’est le temps idéal.

Vente de débarras

Le printemps est synonyme de grand ménage. Le service des loisirs de votre localité a souvent de grandes tables qui servent en toutes circonstances. Louez des emplacements réservés avec une table à 12 $ chacun. Vos ondes, votre site Web et vos réseaux sociaux serviront à promouvoir l’activité.

Ferme de Pâques

Si un ou même des éleveurs de petits animaux de votre région sont prêts à vous aider, vous pourriez aménager une petite ferme de Pâques. Pour quelques dollars, les bambins pourront y caresser des agneaux, se faire prendre en photo avec de petits lapins et nourrir de grain les canards, les poules et leurs petits.

La cueillette de bouteilles et de canettes

Durant la saison froide, les bouteilles et canettes consignées s’accumulent souvent chez les gens. Organisez une tournée locale printanière pour débarrasser les citoyens de leurs contenants remboursables dont vous garderez la consigne qui vous sera remise.

L’été

Grand barbecue familial

Vendez hot-dogs et hamburgers cuits sur le grill, puis des boissons gazeuses et des jus de fruit. Installez un système de sonorisation et créez un ‘happening’ familial dont tout le monde se rappellera.

Fête de la Sain-Jean-Baptiste (ou du Canada)

À Kapuskasing, dans le Nord de l’Ontario, aux alentours de la Saint-Jean-Baptiste, on y organise annuellement une immense fête. Un véritable festival dont la réputation n’est plus à faire. Et si vous vous en inspiriez pour créer votre fête régionale de la St-Jean?

Encan bénéfice sous le chapiteau

De généreux donateurs offrent des objets au profit de la radio ou alors vous récoltez seulement une partie des ventes. Les encans sont toujours fréquentés durant les belles journées d’été. Avec un encanteur-évaluateur professionnel, le succès ne peut qu’être assuré.

Le tournoi de golf annuel

Les tournois de golf sont populaires. Pour les uns, c’est un excellent moyen de se financer. Tandis que pour d’autres entreprises, c’est une bonne façon de réunir les bons clients annonceurs. Qu’importe votre raison, c’est toujours très couru.

L’automne

Soirée Oktoberfest

On vous fournit ici de bonne idées pour réussir votre soirée Oktoberfest afin que les gens s’en souviennent et en parlent longtemps. Musique bavaroise, rafraîchissements, bonne bouffe. Vous verrez, ça peut être une merveilleuse soirée.

Maison d’Halloween

Décorez la station, déguisez-vous et invitez les gens à arpenter les couloirs de votre maison hantée ou château magique moyennent une contribution qui servira à la radio. On pourrait même décider d’offrir les dons à un organisme de charité. En contrepartie, tout le monde repart avec un petit sac de friandises et un souvenir.

Cueillette familiale de pommes ou de courges

Un producteur local de pommes ou de courges acceptent volontiers de verser une partie de ses ventes d’une journée pour le bénéfice de la radio? Tant mieux. Annoncez sur vos ondes cette grande journée familiale de cueillette. Le succès n’en tient qu’aux efforts que vous mettrez à annoncer l’événement.

Pool de hockey

Les pools de hockey ont toujours la cote. Avant que la saison commence, c’est le moment idéal de tenir le vôtre. Il existe des outils sur le Web qui vous aideront (moyennant abonnement) à gérer automatiquement les statistiques de vos participants. Le site PoolExpert.com est un exemple parmi tant d’autres.

L’hiver

Grande tablée d’antan

Organisez un repas du style tablée d’antan où vous servirez des mets réconfortants typiques de ceux de nos ancêtres. Parfait pour renouer avec les traditions régionales. Qui jouera aux serveurs? Vos animateurs, tiens! Un souper comparable aux grandes fêtes qu’on organisait jadis pour oublier les rigueurs de l’hiver et se garder bien au chaud.

Randonnées en traîneau

Si vous avez la chance d’avoir un éleveur de chevaux d’attelage dans votre région, organisez un après-midi de randonnées hivernales en traîneau. Les enfants adoreront. Vous gardez un pourcentage des ventes de billets au profit de la radio.

Emballage et transport des emplettes

Vous et les membres de votre organisation, emballez l’épicerie des clients d’un supermarché local. Les gens donnent une contribution volontaire. Vous pouvez même offrir de transporter les sacs jusqu’à la voiture des clients plus âgés qui requièrent de l’aide durant l’hiver.

Soirée karaoké

Quand il fait -25 degrés et qu’on n’a pas le goût de sortir jouer dehors, autant se réunir pour un party karaoké. Chaque inscription payante donne la chance de mettre la main sur une bourse offerte aux gagnants et/ou des cadeaux remis aux spectateurs. Party assuré!

Avez-vous des idées d’activités de financement qui sont particulièrement intéressantes pendant certaines périodes de l’année? Faites-nous vos suggestions.