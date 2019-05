Collaboration entre l’Alliance des radios communautaires du Canada et StatsRadio rendue possible grâce au gouvernement du Canada

L’Alliance des radios communautaires du Canada (ARC) et StatsRadio sont fiers d’annoncer leur collaboration, qui permettra aux stations membres de l’organisme d’avoir accès aux outils de ventes et d’analyse de performance de StatsRadio.

L’entente de 2 ans prévoit une implantation graduelle sur l’ensemble du territoire canadien, en débutant par l’Ontario et le Nouveau-Brunswick. Ce projet a été rendu possible grâce au financement du gouvernement du Canada.

Plus d’un million de Canadiens dont le français est la langue maternelle vivent à l’extérieur du Québec dans un contexte de situation minoritaire. Les radios francophones sont des piliers importants de leurs communautés francophones.

Avec cette entente l’Alliance permettra à ses membres de mieux comprendre leur auditoire et aussi d’en démontrer la pertinence aux annonceurs afin de mieux se positionner dans les marchés de plus en plus compétitifs de la publicité. Les radios représentées par l’ARC du Canada constituent un outil de choix pour toute organisation désirant vendre, communiquer ou établir son image de marque.

Pour le directeur général de l’Alliance des radios communautaires du Canada, François Coté, cette entente s’aligne avec la mission de l’organisation : « Cette collaboration nous aidera à remplir notre mission de contribuer à l’épanouissement des Canadiens et Canadiennes d’expression française par la création, le maintien et le développement d’un ensemble de radios communautaires de qualité en permettant à nos stations membres de mieux comprendre leurs auditoires et ainsi d’améliorer le contenu diffusé en ondes. »

Selon Simon Forgues, directeur des communications de l’ARC du Canada, les outils de StatsRadio sont adaptés à la réalité de leurs membres : « Nous sommes très contents de collaborer avec StatsRadio car ils ont développé une technologie qui peut aider autant les stations dans les grands marchés que les radios communautaires en milieux minoritaires francophones comme celles que nous représentons. »

« Je suis très enthousiasmé de participer à l’initiative de l’ARC du Canada. Dès le début, il y a eu une belle complicité avec François et Simon, nous pouvions constater qu’ils avaient à cœur le succès de leurs membres. Nous avons aussi ressenti la passion qui anime les membres. L’industrie de la radio se modernise partout au pays et nous sommes fiers d’y participer », d’ajouter Louis-Philippe Sutton, président de StatsRadio.

Avec l’arrivée de ces nouvelles radios membres de l’ARC du Canada, StatsRadio dépasse la barre des 80 clients qui leur font confiance. Ceci démontre la pertinence de leurs outils et la volonté de l’industrie de la radio, à l’échelle nationale, de s’adapter aux perturbations numériques.

C’est aussi un signe que la radio est en constante évolution et tient à toujours rester pertinente. Ce partenariat démontre que L’ARC du Canada et StatsRadio croient en l’avenir de la radio.

Active sur la scène nationale depuis 1991, l’Alliance des radios communautaires du Canada (ARC du Canada) découle directement de la volonté des radios communautaires francophones et acadiennes de prendre en main leur propre développement et d’assurer leur autonomie. Gestionnaire globale du dossier de la radiodiffusion communautaire en milieu minoritaire francophone au pays, elle offre à ses membres plusieurs services de consultation, de formation et de communications, de liaison, de même que des services techniques dans tous les aspects touchant à l’implantation et à la gestion d’une radio communautaire.

StatsRadio a créé un écosystème alliant de nouvelles technologies et des techniques de sondage éprouvées afin de permettre aux stations de radio de connaître en tout temps la performance de leur antenne et des campagnes publicitaires sur leurs ondes.