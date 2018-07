Offre d’emploi : Coordinateur(trice) commercial(e) et de communication à CILS FM

Temps de lecture (moyen) : 1 minute

CILS FM, la seule radio communautaire francophone de la Colombie Britannique est à la recherche d’un ou une coordinateur(trice) des ventes et de la communication dans le but d’aider l’équipe en place à générer plus de revenus et à accroître sa visibilité.

Consultez les détails de l’offre ci-jointe et postulez aussitôt que possible pour une entrée en fonction le 1er septembre.