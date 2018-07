Assistant(e) à la coordination radio et médias (Iqaluit, Nunavut)

Temps de lecture (moyen) : 1 minute

L’Association des francophones du Nunavut est à la recherche d’une personne pour occuper le poste d’assistant(e) à la coordination radio et médias.

Basé à Iqaluit, capitale du Nunavut, l’assistant(e) à la coordination radio et médias sera appelé à travailler avec la Coordonnatrice radio qui est principalement responsable de la gestion et du bon fonctionnement de la radio communautaire CFRT 107,3 FM, de son site Web et de sa page Facebook. Il/Elle sera aussi appelé(e) à appuyer le développement du Journal Le Nunavoix, le journal des francophones du Nunavut. Il/Elle fera partie de l’équipe de l’Association des francophones du Nunavut et relèvera de sa direction générale.