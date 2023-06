Deux outils pour trouver aisément les antennes cellulaires à proximité d’où vous êtes

Avoir du signal cellulaire quand on s’en va faire des reportages à la radio, ou même parfois une émission en direct, c’est essentiel. Comment savoir si vous aurez du signal à l’endroit où vous produirez vos contenus ? Cet outil en ligne vous le dira.

Combien de fois dans ma carrière en radio me suis-je rendu en reportage dans des coins où le signal cellulaire n’était malheureusement pas satisfaisant ? Trop souvent.

Le problème, c’est que j’y étais bien souvent pour… des reportages publicitaires payés par le client. Oups !

Heureusement, je disposais la plupart du temps d’un accès relativement facile à une connexion téléphonique filaire à proximité. Par contre, ça limitait considérablement mes déplacements à travers les lieux.

Dans un commerce, ça va. Pour se déplacer sur le site d’un festival, c’est moins évident par contre.

Si les représentants publicitaires avaient disposé à ce moment-là de sites tels que Canadian Cellular Towers Map ou encore Canadian Cell Tower Map, ils auraient pu dire aux clients que la connexion sans fil allait être difficile et qu’il faudrait se rabattre assurément sur le bon vieux téléphone.

Des cartes faciles à consulter

Ces deux sites répertorient les installations de téléphonie sans fil à la grandeur du pays. Comme vous le constaterez, il y en a beaucoup.

Mises à jour assez régulièrement, les données proviennent de la base de données d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Fournissez simplement les coordonnées de l’endroit où vous allez. Puis, zoomez ou dézoomez sur la carte. Vous pourrez scruter les alentours pour voir où sont situées les antennes cellulaires.

Vous découvriez ainsi la position géographique exacte des antennes, les fournisseurs des services cellulaires existants, la ou les bandes de fréquence, l’élévation de la ou des antennes, etc.

Vous saurez ainsi qui fournit des services de téléphonie mobile dans votre secteur, ainsi que les endroits les mieux couverts.

Le cas échéant, vous pourrez choisir le fournisseur et/ou le téléphone cellulaire le mieux adapté à la couverture cellulaire dans votre coin de pays.

Sinon, avant même de vous rendre sur le site de vos reportages, vous saurez d’ores et déjà si votre téléphone sans fil fonctionnera parfaitement ou pas.

Non seulement les grandes entreprises de téléphonie sans fil y sont répertoriées, mais on y trouve même de plus petites compagnies régionales ou provinciales (ex. : EastLink, SaskTel, etc.).

Notez que certaines entreprises ne disposent pas de leurs propres antennes et qu’elles utilisent celles d’autres compagnies.

C’est le cas en outre des filiales comme Virgin et Koodo, qui appartiennent respectivement à Bell et Telus.

À garder parmi vos signets : Canadian Cellular Towers Map et Canadian Cell Tower Map.