Dossiers du mois à l’ARC du Canada (février 2018)

Voici les dossiers du mois. Merci d’en prendre connaissance et, autant que possible, de partager avec les employés, bénévoles et sympathisants de votre station et de notre mouvement. Bonne lecture !

Nouvelle application mobile pour Android

On s’est doté récemment d’une application mobile Android. Comme Windows a abandonné son système d’exploitation pour appareils mobiles, et, qu’en plus, les utilisateurs d’un téléphone BlackBerry peuvent maintenant installer des applications mobiles Android, on va donc se concentrer d’abord sur Android.

Quelques raisons expliquent cette décision. L’application a été développée en grande partie à l’interne par notre service des communications. Android est plus ouvert et facile à travailler pour le codage et la programmation.

Il occupe d’ailleurs environ 88 % des parts de marché mondiales. On a donc misé sur la variété d’appareils distincts en commençant, et, par la suite, on s’attaquera à iOS.

L’application appelée « radios ARCC » peut être installée non seulement sur les téléphones intelligents, mais également des tablettes tactiles, des ordinateurs Chromebook équipés du Play Store, ainsi que des boîtiers et téléviseurs connectés fonctionnant avec Android.

Ce qu’on espère pouvoir faire ensuite, c’est de créer un site mobile dédié exclusivement à l’écoute des radios. À partir de là, on va décliner l’application en version iOS.

De cette façon, on couvrira toute la gamme possible d’appareils mobiles sous Android, iOS ou d’autres systèmes mobiles.

Notez que certaines stations ne sont pas encore disponibles, mais elles devraient l’être dès que leur flux audio pourra être intégré au répertoire des stations.

Si vous voulez promouvoir l’application en ondes, ne vous gênez surtout pas.

Voici le lien direct vers Google Play : https://play.google.com/store/ apps/details?id=com.apps. radiosarcc

Enquête du CRTC sur les logiciels utilisés

Depuis avril 2017, une nouvelle équipe de gestion est responsable du groupe de la surveillance radio au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

L’un des mandats de la nouvelle équipe est de réviser le processus de la surveillance radio ainsi que d’établir une approche plus efficace dans la mesure du possible.

Dans le cadre de cette enquête, l’équipe collige présentement de l’information sur les différents logiciels de planification musicale et de mise en ondes qui sont utilisés par les titulaires de stations de radio afin de comprendre comment ils aident les titulaires à se conformer à leurs obligations réglementaires.

Simon vous a envoyé 2 correspondances à ce sujet ces dernières semaines. Si vous n’y avez pas encore répondu, prière d’envoyer vos informations à Simon. Seize (16) stations l’ont déjà fait. Merci à l’avance.

Journée mondiale de la radio : 13 février

C’est aujourd’hui, 13 février 2018, la 7e édition de la Journée mondiale de la radio. Informez-vous de la thématique de cette année et apprenez-en davantage sur cet événement en consultant le site Web officiel.

L’ARC du Canada a fait paraître 2 textes sur son site pour l’occasion. On vous a également invité à diffuser 2 messages d’intérêt public pour l’occasion.

Bonne journée spéciale à nos membres, leurs salariés et bénévoles, ainsi qu’aux centaines de milliers d’auditeurs francophones au pays qui demeurent fidèles au poste. 🙂

Bourse RIDEAU : Vanessa Lisabelle sur place

Notre collègue Vanessa Lisabelle est à la Bourse RIDEAU toute la semaine. Il s’agit du plus important congrès francophone des arts de la scène en Amérique où sont réunis 350 artistes, 320 producteurs et agents, ainsi que 350 diffuseurs de spectacles et 30 réseaux de diffusion.

Elle profitera de sa présence sur place pour y réaliser des entrevues avec des artistes que vous pourrez entendre dans l’émission « Bazar des arts » ou encore qui seront mises à votre disposition dans le serveur des fichiers sonores.

Compte tenu de la présence d’artistes de la francophonie canadienne, il va sans dire que l’ARC du Canada mettra particulièrement l’accent sur ceux-ci afin de contribuer au rayonnement de leur carrière professionnelle.

Formations

Notre collègue Simon Forgues a offert récemment un atelier téléphonique à propos du reportage publicitaire en direct, qu’on appelle plus communément le ‘remote’ publicitaire dans le jargon du métier.

On remercie infiniment les participants qui furent encore une fois très nombreux et attentifs.

Un atelier sur l’animation radio se déroulera à la fin du mois de février. Des gens n’avaient pu prendre part à la formation de l’automne dernier, alors on leur en offre de nouveau la chance.

Inscrivez vos disponibilités ici : https://doodle.com/poll/ 2ni6nbs9vpmmhza9

(NOTE : Réservé exclusivement aux salariés et bénévoles des radios membres de l’ARC du Canada.)

CHEZ NOS MEMBRES

Recherche d’un document en particulier à Radio Taïga

Notre collègue Nicolas de Radio Taïga aux Territoires du Nord-Ouest recherche un formulaire de consentement spécifique à l’enregistrement de performances artistiques, à l’édition et à la diffusion du contenu audio/radiophonique.

Ça pourrait leur servir dans deux cas parmi les plus fréquemment rencontrés:

1) Enregistrement et diffusion gratuite d’un spectacle (humour, chanson, slam, poésie, conférence, etc), ce qui confère de la visibilité à l’artiste gagne en visibilité et offre du contenu local à la radio.

2) Enregistrement d’une performance artistique (humour, chanson, slam, poésie, etc), puis création et distribution d’un produit mercantile (CD et dérivés, album numérique, etc). Dans ce cas ci, les artistes seraient rétribués et, dans le même temps, ça permettrait à la radio de générer des revenus supplémentaires.

Si vous possédez un formulaire de consentement ou une source d’inspiration que vous-mêmes avez utilisés en de telles circonstances, contactez Nicolas à [email protected].

La dépêche du FCRC

Le 30 janvier dernier, le Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC) lançait la 8e ronde de financement du programme Radiomètre.

Chaque station de radio communautaire et de campus détenant une licence valide de radiodiffusion peut faire une demande de financement allant jusqu’à 50 000 $.

Plusieurs activités peuvent être financées, dans la mesure où ces dernières répondent directement à l’un des trois résultats escomptés du programme de financement.

Ces résultats visent l’amélioration de la programmation locale ainsi que la participation des bénévoles et des membres de la communauté aux activités des stations.

Le FCRC a mis en place une nouvelle plateforme en ligne afin de présenter les demandes de financement. Un guide a été mis à la disposition des stations afin de faciliter son utilisation.

Les propositions de projet doivent être envoyées avant le 8 mars 2018 à 13 h 00, heure

de l’Est.

Vous trouverez tous les détails sur le programme par ici : http://www.crfc-fcrc.ca/fr/ nos-programmes/documents-pour- faire-une-demande.

Veuillez prendre note qu’entre le 1er et le 8 mars, le FCRC révisera uniquement les demandes de financement de ses membres. Nous vous suggérons donc d’entrer en contact avec Camille, notre agente de programmes, le plus rapidement possible afin d’avoir la chance de discuter de votre idée de projet, poser vos questions et obtenir une rétroaction sur l’ébauche de votre demande de financement ([email protected] / 613-321-3513).

Au plaisir de lire vos demandes. Bonne chance à tous!