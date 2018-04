Dossiers du mois (avril 2018) à l’ARC du Canada

Voici les dossiers du mois d’avril 2018 à l’Alliance des radios communautaires du Canada.

Plan d’action pour les langues officielles 2018-2023

Le premier ministre Justin Trudeau et la ministre du Patrimoine canadien Mélanie Joly ont annoncé il y a quelques jours le prochain Plan d’action 2018-2023 en matières de langues officielles. On trouve les détails sur le site Web du Gouvernement du Canada.

L’ARC du Canada était d’ailleurs sur place pour immortaliser leur arrivée comme en témoigne cette photo que nous avons prises ce jour-là à l’école élémentaire publique Mauril-Bélanger.

Des mesures ont été incluses afin d’appuyer les médias communautaires de langue officielle en situation minoritaire ainsi que la prochaine génération de professionnels des médias.

On vous invite à prendre connaissance du communiqué que nous avons émis à ce sujet.

Parmi les mesures annoncées, 10 M$ seront destinés à un fonds d’appui stratégique aux médias communautaires qui « permettra d’apporter au cours des cinq prochaines années une aide financière aux projets qui contribuent au maintien des radios et des journaux de langue officielle en situation minoritaire. »

De plus, 4,5 M$ serviront à la création de stages pour la prochaine génération de professionnels des médias.

Nous avons continuellement mentionné à Patrimoine canadien notre volonté de collaborer avec eux à l’élaboration de véritables solutions permettant de garder nos médias en opération pour le bénéfice de nos communautés.

Soyez assurés que nous continuerons de rappeler la pertinence d’agir rapidement.

De nouvelles chroniques audio à commanditer

Nos radios ont maintenant accès à des capsules (30 à 90 secondes) dans le dossier Envois sonores -> Chroniques_a_commanditer.

Il y a deux sujets distincts, ce qui comprend 8 capsules ‘foodies’ traitant de techniques en cuisine et 8 capsules santé sur la santé physique et le bien-être pour ceux & celles qui veulent ou aiment s’entraîner.

Ces capsules peuvent être rediffusées à leur guise et même être commanditées si elles le souhaitent. À titre d’exemple, les capsules ‘foodies’ peuvent être commanditées par un supermarché ou encore un détaillant d’ustensiles et gadgets pour la cuisine. Tandis que les conseils santé et mieux-êtres pourraient être commandités par une chaîne de pharmacie ou même un gym.

Compte rendu de la réunion automnale avec le CRTC

Les organismes porte-paroles des communautés de langues officielles en situation minoritaire (CLOSM) s’étaient réunies en personne l’automne dernier, comme c’est le cas à chaque année.

Le compte rendu de la réunion est disponible en ligne.

Parmi les suggestions que nous avions formulées, il y a l’idée que certaines émissions produites dans d’autres stations membres de l’organisation puissent être comptabilisées dans le quota hebdomadaire de créations orales locales si celles-ci sont d’intérêt pour la communauté.

À titre d’exemple, une émission vocale traitant de pêche sportive produite dans le nord de l’Ontario pourrait sans doute intéresser aussi les auditeurs d’autres provinces, quoiqu’elle n’ait pas été produite sur place.

L’idée de cette suggestion? Alléger le fardeau de certaines de nos radios qui peinent à rencontrer les quotas de créations orales locales qu’exige le CRTC.

La proposition a été bien accueillie, mais il est encore beaucoup trop tôt pour savoir si elle sera acceptée ou pas. La révision de la politique réglementaire de la radio communautaire et de campus n’est pas encore sur l’écran-radar du CRTC avant encore un moment. On y reviendra en temps et lieu.

Émission spéciale sur le 100e anniversaire du vote des femmes

Grâce à la contribution financière, en partie de Patrimoine canadien ainsi que du Fonds canadien de la radio communautaire, nous réalisons actuellement une émission spéciale qui sera diffusée sur l’ensemble de nos stations en mai prochain ainsi que dans notre site Web.

On y soulignera le 100e anniversaire du vote des femmes qui fut octroyé en mai 1918 à l’échelle fédérale. Plus d’info le mois prochain.

Formation sur le blogue dans une radio communautaire

Un atelier de formation intitulé « Bloguer dans un contexte de radio communautaire » se déroulera la semaine prochaine.

Il ne reste plus de places disponibles compte tenu des contraintes techniques imposés par le système. S’il y a un bon accueil des participants, rien ne nous empêchera toutefois d’organiser un autre atelier semblable ultérieurement comme c’est le cas pour chaque atelier de formation et perfectionnement.

Conformité au Code de sécurité 6

Les radiodiffuseurs doivent s’assurer en tout temps que l’énergie radiofréquence (RF) émise par leur antenne (et les autres antennes du même pylône ou d’un pylône à proximité) ne dépasse pas les limites d’exposition prévues par le Code de sécurité 6 (CS6) de Santé Canada dans les zones autour du site antenne auxquelles le grand public a accès.

En principe, une lettre et un formulaire devraient avoir été envoyés (par courriel ou par la poste) pour les certificats de radiodiffusion qui arriveront à échéance le 31 août 2018. Les stations ont jusqu’au 30 avril 2018 pour se conformer.

Si vous croyez n’avoir pas reçu cet envoi (avec le formulaire et la lettre), mais que votre certificat arrive à échéance cet année, contactez-nous et l’on vous fera suivre l’information.

Merci pour votre participation au sondage printanier annuel

On tient à vous remercier chaleureusement de votre participation en si grand nombre à notre sondage printanier annuel qui nous permet de rendre des comptes à notre principal bailleur de fonds Patrimoine canadien, mais aussi d’améliorer notre prestation de services.

Des mesures ont d’ores et déjà été entreprises pour améliorer certaines lacunes. D’autres sont déjà en place depuis le sondage de l’an dernier et la dernière assemblée annuelle.

Pour seul exemple, on a mis énormément d’efforts au cours de la dernière année en matière de lobbying et de représentation, alors que des consultations avaient lieu pour le Plan d’action sur les langues officielles ainsi que celui du Canada créatif dans un univers numérique.

On a rencontré plusieurs députés et ministres. Multiplié les apparitions devant des comités parlementaires. Rédigé des lettres et divers documents. Accordé des entrevues à différents médias (TFO, Radio-Canada, Francopresse, etc.).

Nous compilerons les résultats incessamment et les partagerons avec vous dans l’édition de mai prochain. Compte tenu du nombre limité de nos ressources humaines au bureau national, soyez assurés qu’on ne relâche pas les efforts pour bien vous représenter et vous servir.

CHEZ LES MEMBRES

Radio Cité : le compte à rebours bel et bien enclenché

L’Assemblée des membres de la radio communautaire d’Edmonton se déroulera le 30 mai à 17 h à la rotonde de La Cité francophone. Il ne reste maintenant que quelques mois avant l’ouverture de la radio.

Une émission spéciale avait été produite à l’occasion de la plus récente Journée mondiale de la radio et nous vous invitons à l’écouter. Vous pourrez y entendre Sébastien Lapierre-Lachance au micro en compagnie de Josée Thibeault et d’Éric Blouin. Bonne écoute!

LA DÉPÊCHE DU FONDS CANADIEN DE LA RADIO COMMUNAUTAIRE

À la suite du lancement de la plus récente ronde de financement du programme Radiomètre, le FCRC a sondé les stations de radio sur leur appréciation des différents outils proposés dans le cadre de cet appel à projets.

Ce sondage portait entre autres de la nouvelle plateforme en ligne par l’intermédiaire de laquelle faire une demande de financement, de la toute première formation offerte, des lignes directrices du programme et du formulaire de demande revampés ainsi que du soutien offert aux demandeurs par le FCRC. Il était donc important de savoir si tous les changements apportés aux outils offerts s’arrimaient avec les attentes des stations.

À la lumière des réponses fournies par les participants du sondage, il semble que ce soit le cas! Plus de 85 % des stations ont mentionné être extrêmement satisfaites ou très satisfaites de l’aide et du support offert par le FCRC pendant l’appel de demandes.

Les changements apportés au formulaire de demande du programme Radiomètre ont aussi porté fruit puisque seuls 4 % des répondants se sont dit peu satisfaits du formulaire.

Les utilisateurs de la nouvelle plateforme de financement ont aussi apprécié utiliser cette dernière. En effet, sur une échelle de 1 à 5 (5 étant excellent), la note de 4.26 a été obtenue. Le FCRC tient à remercier tous ceux qui ont bien voulu prendre le temps de répondre au sondage.

Par ailleurs, un emploi est disponible au Fonds. Le FCRC cherche à combler un poste d’adjoint.e de programmes pour l’été. Les candidats intéressés ont jusqu’au vendredi 20 avril pour postuler. Cliquez ici pour consulter l’offre d’emploi.