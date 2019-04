Dossiers du mois (avril 2019) à l’ARC du Canada

Voici les dossiers du mois d’avril 2019 à l’Alliance des radios communautaires du Canada.

La tournée « Bonjour My Friend »

Dès la fin avril, nos membres trouveront des capsules exclusives sur le serveur concernant la tournée « Bonjour My Friend ».

En étant sur place avec les ambassadeurs, notre collègue Vanessa Lisabelle ira à la rencontre de différentes personnes de la communauté afin d’avoir leurs opinions sur la dualité linguistique au pays.

Le contenu des capsules sera enregistré en anglais et en français. On peut d’ores et déjà consulter le site bonjourmyfriend.ca afin de découvrir les prochains arrêts de la caravane aux couleurs de l’événement.

La tournée se mettra en branle à Victoria (Colombie-Britannique) le 15 avril pour se terminer à Terre-Neuve-et-Labrador à la fin du mois de juin.

Rencontre nationale annuelle : réunion de travail demain (10 avril)

L’équipe des employés affectés à la préparation de la rencontre nationale annuelle se réunira demain (mercredi, 10 avril) afin de finaliser le calendrier des activités qui se dérouleront en marge de notre rencontre nationale annuelle de juin prochain à Moncton.

Nous devrions donc avoir très bientôt une bonne idée à quoi ressembleront nos journées des 13, 14 et 15 juin prochain. Détails à suivre très bientôt.

50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles

En plus des initiatives mises en place afin de souligner les 50 ans de l’adoption de la première Loi sur les langues officielles, le Consortium des médias communautaires de langues officielles en situation minoritaire dépose un projet qui (s’il est accepté) se déclinera tant dans les journaux que dans les radios.

Nos membres sont invitées à afficher les couleurs de l’événement sur leur site Web ainsi que dans leurs médias sociaux, s’ils le souhaitent. Ceux-ci sont invités à se référer aux dossiers du mois dernier (mars 2019) afin de télécharger le contenu.

Projet StatsRadio

Un grand merci est adressé à nos membres pour leur collaboration dans le déploiement de la solution de ‘streaming’ et de statistiques d’écoute de StatsRadio.

Ça se déroule apparemment très rondement, selon Louis-Philippe Sutton, le président de l’entreprise.

Compte tenu de la complexité à établir des échantillonnages et sonder l’auditoire, la 1ère phase comprenant les statistiques d’écoute sera mise en place en Ontario et au Nouveau-Brunswick.

Tandis que les statistiques seront offertes dans la 2e phase l’an prochain à travers les provinces de l’Atlantique, de l’Ouest et les Territoires.

De notre côté, on travaille d’ores et déjà à la mise en place d’une plateforme Web qui sera destinée EXCLUSIVEMENT à l’écoute de nos radios.

L’application progressive et adaptative aux différents types d’écran permettra très bientôt d’écouter nos stations sur une multitude d’appareils, du PC jusqu’aux téléphones mobiles Android et iPhone.

Nos membres seront sollicités d’ici peu afin de confirmer les informations qui s’y trouvent, puis nous pourrons ensuite l’ouvrir et la promouvoir auprès du public canadien et d’ailleurs.

CHEZ LES MEMBRES

Emplois dans le cadre de Jeunesse Canada au travail

CFRG FM (Gravelbourg, Saskatchewan) et CKRP FM (Falher, Alberta) recherchent toutes les deux des stagiaires en emploi dans le cadre du programme de Jeunesse Canada au travail. Consultez notre page Facebook pour des infos sur l’offre de CKRP ainsi que celle de CFRG.

La dépêche du Fonds canadien de la radio communautaire

Nous sommes à la recherche d’un.e adjoint.e aux programmes pour la période estivale. Aidez-nous à trouver la perle rare !

Le FCRC recrute un.e adjoint.e aux programmes à temps plein pour une période déterminée s’échelonnant entre le 10 juin et le 30 août 2019.

L’adjoint.e de programmes aura entre autres à répertorier, compiler et analyser les structures et les meilleures pratiques de financement des radios communautaires et de campus à l’extérieur du Canada, assurer une meilleure visibilité des projets financés par le FCRC et une visibilité continue sur les réseaux sociaux.

La personne embauchée devra avoir été étudiant.e à temps plein au cours du trimestre précédant l’emploi dans un domaine pertinent, tel que communications, administration, sciences sociales ou une combinaison équivalente de formation et d’expérience.

Les candidat.e.s intéressé.e.s doivent faire parvenir par courriel leur lettre de présentation et leur curriculum vitae en indiquant le titre du poste au plus tard le 1er mai 2019, à l’adresse suivante : [email protected].

Pour consulter l’offre d’emploi : https://crfc-fcrc.ca/category/emplois/.

Merci de faire circuler!