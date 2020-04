Dossiers du mois (avril 2020) à l’ARC du Canada

Voici les dossiers du mois d’avril 2020 à l’Alliance des radios communautaires du Canada. Merci d’en prendre connaissance et de partager avec ceux et celles intéressé.e.s aux activités du mouvement.

Un message de la présidence de l’ARC du Canada

Le président de l’Alliance des radios communautaires du Canada, M. Alex Schmitt a adressé un message à nos auditeurs récemment concernant la COVID-19. Chacun de nos membres l’a reçu.

Nous tenons à remercier nos radios qui diffusent le message sur leurs ondes.

M. Schmitt rappelle qu’en cette période de crise, les communications publiques n’ont jamais été aussi importantes pour assurer la santé et la sécurité des citoyens partout au pays.

Nos auditeurs peuvent compter sur leur radio locale pour leur donner l’heure juste sur une situation qui évolue de minute en minute.

Merci aux collaborateurs et collaboratrices

On ne nommera personne en particulier, on ne voudrait surtout pas en oublier.

Mais, on tient quand même à remercier les animateurs salariés et bénévoles, qui continuent de fournir des émissions à leur propre station ainsi qu’aux autres membres de l’organisation, et ce, même en temps de crise.

S’ils savaient dans les circonstances comme ça rend service à leurs collègues. Particulièrement dans une période comme celle-ci. Amélie, notre collègue responsable des émissions, approuve ces remerciements. C’est la force d’un réseau tissé serré comme le nôtre.

Nous avons demandé aux coordinations et directions générales des radios de transmettre nos remerciements à ces gens-là. Merci beaucoup.

Le message a aussi été partagé récemment dans notre page Facebook en guise de reconnaissance.

Faire des émissions hors du studio

C’est rare qu’on partage des liens externes dans les dossiers du mois, encore plus rare quand ils sont d’abord destinés aux professionnels européens avec des prix exposés en euros par exemple, mais cet article pourrait être très utile en ce moment à quiconque travaille dans le domaine.

Dans « Les moyens techniques pour faire de la radio en dehors du studio », Anthony Gourraud qui se spécialise dans les innovations appliquées aux médias radios et podcasts explique les diverses solutions qui s’offrent aux radiodiffuseurs qui souhaitent continuer de faire des émissions malgré le confinement.

On vous suggère également de consulter les textes publiés sur notre site web pour d’autres conseils.

Campagnes Canada Local et Les Rendez-vous de la Francophonie

Deux campagnes (pour Canada Local et Les Rendez-vous de la Francophonie) ont pris fin récemment à l’antenne de nos radios.

Nous remercions nos membres pour leur fidèle collaboration dans l’envoi de leurs affidavits et factures, ce qui permet de mener à terme chaque campagne de manière efficace. C’est toujours apprécié.

Promotion de l’achat local

On remercie chaleureusement nos membres d’être si nombreux à prendre part à notre campagne de promotion de l’achat local lancée il y a quelques jours.

Celle-ci a été publiée dans notre site web et partagée dans nos médias sociaux. Il est important, croyons-nous, que nos médias communautaires demeurent solidaires de nos petits entrepreneurs locaux qui sont d’importants partenaires dans la réussite de nos stations.

Nous encourageons nos radios à ne pas oublier non plus de soutenir nos artistes de la francophonie canadienne et à continuer d’informer aussi efficacement nos concitoyens sur l’état de la situation.

Consultez les envois du bureau national

La direction générale de l’ARC du Canada communique régulièrement aux membres des informations importantes concernant l’état actuel de la situation. Ex. : prestations d’urgence, subventions aux entreprises, etc.

Nous invitons donc les directions générales et coordinations des stations à ne pas oublier de jeter un oeil sur leur boîte de courriel afin de rester informé.

Comme l’indique chaque fois notre directeur général, les membres peuvent d’ailleurs nous contacter s’ils ont besoin de certaines infos ou s’ils souhaitent nous informer de certaines problématiques. Nous sommes là pour les aider.

À lire sur notre site Web :

Quelques textes parus sur notre site Web au cours des dernières semaines et susceptibles de vous intéresser. Vous remarquerez que plusieurs portent évidemment sur la crise actuelle de la COVID-19.

• Produire et éditer son émission chez soi sans dépenser une fortune (Des logiciels et des outils en ligne pour continuer de produire son émission même chez soi)

• 5 outils gratuits de Web Analytique qui vous rendront de fiers services (Mesurer le trafic de votre site web n’a jamais été aussi important)

• Jamais n’aurez-vous trouvé les réunions virtuelles si faciles et peu coûteuses (Des suggestions pour vous réunir, vous et vos collègues, tout à fait gratuitement)

• Encourageons nos petites entreprises, elles en ont besoin comme jamais (Sur l’importance de soutenir notre économie locale)

• Améliorez votre réception cellulaire avec ces 8 conseils pratiques (Pour vous aider à profiter du meilleur signal cellulaire possible)

• 19 mesures pour vous protéger du coronavirus COVID-19 en studio (Il ne faut pas baisser la garde même quand on est en studio)

• 11 solutions logicielles ou nuagiques pour travailler chez soi quand on œuvre en radio (Des outils qui vous aideront à accomplir vos tâches à distance)

• 5 façons géniales d’occuper les enfants lorsqu’on est coincé chez soi (Pour occuper les vôtres ou, peut-être, donner des idées à vos auditeurs)

• Que faire quand le microphone nous fait craindre la contamination? (Conseils sur l’entretien du microphone dans des circonstances hors du commun)

D’autres textes au www.radiorfa.com.