Dossiers du mois (avril 2021) à l’ARC du Canada

Voici les dossiers qui attirent particulièrement l’attention de l’Alliance des radios communautaires du Canada et ses membres.

Collaboration des radios au palmarès national

Nous rappelons qu’à chaque semaine, l’ARC du Canada produit un palmarès national sur la base des palmarès locaux que nos stations nous acheminent.

Notre palmarès est envoyé au Palmarès de l’ADISQ, pour offrir une meilleure visibilité aux artistes de nos communautés, et il est aussi utilisé pour produire le Décompte Franco offert aux radios membres.

Nos radios sont toujours invitées à nous acheminer leur palmarès local afin qu’il soit inclus dans notre palmarès national. Qu’il fasse 10, 15 ou même 25 positions, nos membres aident ainsi au rayonnement des artistes francophones. Nous les en remercions.

L’ARC du Canada, partenaire de Rideau 2021

L’Alliance des radios communautaires du Canada est fière de contribuer au succès de Rideau 2021, en assurant la couverture de l’événement.

L’édition entièrement virtuelle de Rideau 2021 aura lieu du 20 au 29 avril 2021. D’abord avec le volet “Découvertes” du 20 au 23 avril. Puis, du 27 au 29 avril, avec le volet des “Rencontres”.

Comme vous le voyez, ce 34e rendez-vous francophone des arts de la scène en Amérique sera axé sur la rencontre et la découverte cette année.

Tous les détails sur https://evenementrideau.ca/fr.

De nouvelles chroniques littéraires ajoutées au serveur

Après une première chronique littéraire offerte cet hiver et qui a connu passablement de succès auprès des radios, deux nouvelles ont été mises à leur disposition dans le serveur des fichiers sonores. On y met aussi un descriptif écrit de l’œuvre présentée et de courtes notes biographiques sur l’auteur.

Ces chroniques du Centre de la francophonie des Amériques sont produites avec la précieuse collaboration de notre station membre Envol 91 FM, à Winnipeg. Elles peuvent être entendues sur les ondes de plusieurs de nos radios membres.

CHEZ LES MEMBRES

Deux postes à combler dans les stations membres

Deux postes sont à combler en ce moment parmi notre réseau, dont l’un à CFRT (Iqaluit, Nunavut) et l’autre à Unique FM (Ottawa, Ontario). Les détails sont disponibles à la section des emplois sur notre site web.

—

L’ARCOT offre une nouvelle image sonore à ses membres

Acquérir une identité sonore est souvent difficile pour les radios communautaires, puisqu’elles ne disposent pas forcément du budget nécessaire.

Nos collègues de l’Association des radios communautaires de l’Ouest et des Territoires (ARCOT) ont donc cru bon offrir à leurs membres une image sonore créée par des producteurs et musiciens, qui sera unique et représentative de chacune des stations.

Le directeur général d’Envol 91, Yaya Doumbia apprécie le geste : « Nous sommes très reconnaissants de l’appui de l’ARCOT pour avoir accepté de financer la production des jingles par des professionnels au profit de toutes les stations. Ceci viendra non seulement rehausser l’identification sonore des stations, mais permettra de professionnaliser davantage des contenus en ondes. »

Puisqu’on parle de l’ARCOT, mentionnons en terminant que l’organisation a reçu une aide financière d’une valeur de 300 000 $ de Patrimoine canadien, afin de financer sa programmation jusqu’en 2024.

—

Quelques jours encore pour encourager Radio Cité

Radio Cité (Edmonton, Alberta) invite les gens à participer à Radio Cité 50/50. Lisez les détails ici. La loterie de type 50/50 (moitié/moitié) offre une cagnotte minimum de 2 000 $.

NOTEZ que, conformément aux règles provinciales en vigueur, les joueurs doivent résider en Alberta, être âgés de 18 ans ou plus et utiliser une carte de crédit (Visa ou MasterCard) pour le paiement, dont l’adresse est en Alberta.

La vente des billets se terminera le 16 avril à 23 h 59 et le tirage aura lieu à Radio Cité le 19 avril.

—

Cette infolettre est aussi (ou surtout) celles des membres

On vous rappelle que cette infolettre mensuelle n’est pas seulement la nôtre mais qu’elle est aussi celle de nos membres.

Si nos membres souhaitent partager des informations pertinentes, ceux-ci peuvent nous les faire parvenir afin qu’elles soient incluses dans la prochaine édition.

Les membres peuvent écrire à François Coté ou Simon Forgues dont les adresse de courriel se trouvent à la section « Contactez-nous » de notre site web.