Dossiers du mois (avril 2022)

Voici les dossiers du mois d’avril 2022 à l’Alliance des radios communautaires du Canada.

Nos principaux titres du mois :

• Offre d’emploi à la direction générale de l’ARC du Canada;

• Nous continuons de rencontrer des membres du Parlement;

• Appel de projets du SQRC (ciblé : médias et communication);

• 283 000 $ attribués aux radios.

Offre d’emploi à la direction générale de l’ARC du Canada

L’Alliance des radios communautaires du Canada Inc. (ARCC) est à la recherche d’une direction générale.

La personne agit comme personne-ressource auprès du conseil d’administration et elle est responsable de la mise en œuvre des décisions.

Gestionnaire principale des opérations et des activités de l’ARCC, elle représente aussi l’organisation auprès des instances politiques et gouvernementales afin de faire valoir les enjeux et dossiers qui la touchent.

De plus, la direction générale doit maintenir des liens étroits, positifs et efficaces avec les fonctionnaires, les partenaires, les membres et les conseils régionaux.

Enfin, elle est responsable de la programmation et des services aux membres ainsi que la saine gestion de l’organisation.

Veuillez prendre connaissance des détails de l’offre d’emploi sur notre site web ou encore dans le Grenier aux emplois.

Nous continuons de rencontrer des membres du Parlement

Parmi nos activités régulières, l’organisation nationale rencontre des élus ou des employés du gouvernement afin de promouvoir notre secteur et nos membres, ainsi que les sensibiliser à nos réalités.

Nous poursuivons constamment de telles rencontres avec des élus, particulièrement ces jours-ci, afin de discuter de la refonte de la Loi sur les langues officielles ainsi que du projet de Loi sur la radiodiffusion.Depuis novembre dernier, pas moins de huit (8) membres du Parlement ont été rencontrés, dont le plus récent il y a quelques semaines à peine. Ils sont de différentes provinces canadiennes et de tous les partis confondus.

Appel à projets du SQRC (ciblé : médias et communication)

Le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes (SQRC) vient tout juste de lancer un appel (médias et communication) en lien avec le Programme d’appui à la francophonie canadienne (PAFC), comme le prévoit le plan d’action qui découle de la nouvelle Politique du Québec en francophonie canadienne. Par ailleurs, si certains parmi nos radios sont à la recherche de partenaires du Québec pour satisfaire aux exigences, l’équipe du SQRC est là pour les accompagner. Les coordonnées se trouvent en suivant le premier hyperlien ci-dessus.

283 000 $ attribués aux radios

En mars dernier, plus de 283 000 $ ont été remis à nos membres par l’entremise d’un fonds d’appoint géré par le Fonds d’appui stratégique aux médias communautaires (FASMC), en conformité avec une demande qui avait été formulée par Patrimoine canadien. Pas moins de 18 stations membres de l’ARC du Canada ont ainsi pu bénéficier d’un montant d’argent afin de les aider dans leur situation actuelle. Un coup de pouce qui est arrivé à point nommé pour plusieurs de nos membres.

L’ARC du Canada dispose d’une chaîne YouTube où nous rendons disponibles diverses vidéos, dont plusieurs sont en quelque sorte de petits cours accélérés qui peuvent servir à former et perfectionner vos salariés et bénévoles. À titre d’exemple, nous avons mis en ligne récemment une vidéo sur le ‘brown-out’, qui peut aider les gestionnaires d’entreprises comme les vôtres à déceler les signes avant-coureurs de cette maladie professionnelle. On a aussi créé une vidéo (voir ci-dessous) sur la manière de faire de meilleures publicités en direct, qu’on appelle couramment le ‘live’ publicitaire dans le jargon du métier. N’hésitez pas à vous y abonner, si ce n’est déjà chose faite. 320 personnes le sont déjà.

Chez les membres

Initiative sur l’entrepreneuriat à Nord-Ouest FM

Nord-Ouest FM, à Falher, en Alberta, a mis sur pied une initiative (« À votre service ! ») financée par le Conseil de développement économique de l’Alberta, grâce au Fonds de développement économique francophone de l’ouest.

Il s’agit d’une série de 18 capsules en baladodiffusion qui présente les gens d’affaires de partout dans la région de Rivière-La-Paix.

De Grimshaw à McLennan, en passant par Girouxville et St-Isidore, découvrez des gens d’affaires passionnés. Une idée qui pourrait assurément être reprise par d’autres radios.

—

Unique FM fait peau neuve grâce à la Fondation Trillium

La Radio de la communauté francophone d’Ottawa, le 94,5 Unique FM a réalisé récemment une importante mise à niveau de ses studios grâce à une contribution de près de 150 000 $ de la Fondation Trillium de l’Ontario et son Fonds pour les communautés résilientes.

La subvention a permis de remplacer des équipements de diffusion désuets qui ne répondaient plus aux exigences technologiques actuelles.

Cette mise à niveau technologique permettra à la station de franchir une première étape dans la mise en œuvre de son nouveau plan stratégique lequel vise à faire de la radio une station « à l’image et au cœur de la communauté ».

En ondes depuis novembre 2010, le 94, 5 Unique FM a pour mission d’être « la voix de la communauté francophone de la grande région d’Ottawa et de l’Est de l’Ontario. En tant que véhicule de promotion de sa culture, elle crée du contenu de qualité et diffuse des informations qui sont le reflet de sa réalité ».

Soulignons en terminant que la Fondation Trillium de l’Ontario est un organisme du gouvernement de l’Ontario, qui a remis l’an dernier près de 112 M$ en aide financière à travers 1 384 projets et partenariats communautaires.

D’autres détails dans le site web de la radio.