Voici les dossiers du mois de décembre 2018 à l’Alliance des radios communautaires du Canada.

Heureux temps des Fêtes

Les administrateurs ainsi que le personnel de l’ARC du Canada profitent de cette période de l’année pour vous offrir leurs meilleurs vœux à l’occasion de Noël et du Jour de l’an qui approchent.

Que la nouvelle année qui débutera très bientôt vous apporte tout ce que vous désirez, et même un peu plus si c’est possible. Paix, santé, amour et bonheur notamment. Ce sont certainement des vœux qu’on lit et qu’on entend souvent mais ils restent parmi les plus importants.

Notez que nos bureaux fermeront vendredi 21 décembre en après-midi, puis rouvriront lundi 7 janvier à 8 heures. Joyeuses Fêtes!

Petit bilan de l’année 2018

2018 aura été une année particulièrement chargée pour le mouvement de la radio communautaire au pays et la francophonie canadienne de manière générale.

Entre autres événements marquants, nous retiendrons le dévoilement du Plan d’action pour les langues officielles qui renfermait des fonds destinés aux médias communautaires, la révision de la Loi sur la radiodiffusion et les télécommunications sur laquelle nous finissons de travailler, le programme des stages, ainsi que Les Jours de la Radio 2018 évidemment qui furent un grand succès. Espérons d’ailleurs que vous ayez pris quelques instants afin de répondre au sondage d’opinion qui vous a été acheminé à ce sujet. C’est apprécié.

L’année 2019 s’annonce aussi bien chargée alors que nous travaillerons avec Patrimoine canadien à finaliser la gestion du programme destiné à assurer le maintien de nos médias, et ce, dès le retour des Fêtes ou presque. Le directeur général vous a d’ailleurs acheminé récemment un compte rendu de l’avancement des travaux.

On espère aussi bien sûr la concrétisation de notre projet avec StatsRadio, qui, nous le rappelons, a été déposé l’été dernier mais progresse apparemment bien, selon les infos reçues de notre agente.

Bref, encore beaucoup de pain sur la planche.

Message de Vanessa, l’agente de production et soutien aux radios

Le dernier décompte franco de l’année est disponible depuis le 6 décembre en formule Top de l’année 2018. Le décompte normal reviendra le 17 janvier, le temps que les stations reprennent leurs activités et qu’on ait suffisamment de palmarès à compiler pour un décompte juste et équitable.

Le dernier épisode du Bazar des arts de l’année sera quant à lui disponible dès le 14 décembre (ce vendredi) et l’émission sera de retour le 11 janvier 2019.

Enfin, durant la période des fêtes, notez que la plupart des émissions vont continuer, sinon des reprises seront disponibles sur le serveur de l’ARC du Canada.

Révision de la Loi sur la radiodiffusion et les télécommunications

Aux côtés de nos collègues de l’ARCQ, de la NCRA et du Fonds canadien de la radio communautaire, nous avons témoigné récemment devant le comité charger de travailler à la révision de la Loi sur la radiodiffusion et les télécommunications.

Honnêtement, nous dirions que ça s’est vraiment très bien déroulé. Non seulement le comité a-t-il bien entendu nos doléances, mais les membres nous ont également formulé quelques recommandations qui furent bien reçues de notre part, il va sans dire.

Nous demandons en outre une reconnaissance claire de notre rôle dans le système canadien de la radiodiffusion, puis un renforcement de ce rôle ainsi que de nos capacités de l’accomplir.

On espère que le Fonds canadien de la radio communautaire disposera d’un meilleur financement pour pourvoir aux besoins des radios. Il y a toute une série d’autres recommandations qui, à notre avis, pourraient apporter de grandes améliorations à la condition de nos radios communautaires et de campus. À suivre…

Vous pouvez consulter l’examen de la législation en matière de radiodiffusion et de télécommunications en visitant ce site Web du gouvernement.

Sur l’image ci-dessous, les directions générales des quatre organisations apportent la touche finale à notre présentation devant le comité, le 23 novembre dernier.

CHEZ LES MEMBRES

Le Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC) est heureux de vous présenter son rapport annuel pour l’année 2017-2018.

Ce rapport a été dévoilé le 26 novembre dernier, lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) du FCRC. Un des faits saillants de la rencontre fut l’élection de Me Réjean Aucoin au conseil d’administration du FCRC.

Me Aucoin pratique le droit à Chéticamp depuis 1993, se spécialisant dans les droits linguistiques. Avant sa pratique, Me Aucoin a travaillé entre autres en journalisme pour Le Courrier de la Nouvelle-Écosse, comme réalisateur radio à Radio-Canada et comme coordinateur régional pour la Fédération Acadienne de la Nouvelle-Écosse.

De plus, Me Aucoin est président-fondateur de l’Association des juristes d’expression française de la Nouvelle-Écosse. Il a aussi été vice-président de la Fédération des associations de juristes d’expression française des provinces de common law, de la Fédération Acadienne de la Nouvelle-Écosse et de la Société nationale de l’Acadie.

Il fut également président de l’Alliance des radios communautaires du Canada, a siégé sur diverses associations et projets locaux en plus d’être bénévole pendant une dizaine d’années à CKJM Coopérative Radio Chéticamp.

Souhaitons la bienvenue à Me Aucoin au sein du conseil d’administration du FCRC.