Dossiers du mois de janvier 2019 à l’ARC du Canada

Nos meilleurs vœux de bonne année



Permettez-nous de vous offrir nos meilleurs vœux à l’occasion du nouvel an qui débute.

Si 2018 nous a apporté d’excellentes nouvelles pour la préservation et l’épanouissement de nos médias communautaires de langue officielle en situation minoritaire, sachez que 2019 sera une année elle aussi bien remplie.

Nous allons travailler très fort auprès de nos partenaires et collaborateurs du secteur, ainsi que l’équipe de Patrimoine canadien, afin de nous assurer que nos concitoyens puissent continuer de bénéficier d’un paysage médiatique en santé. Et ça débutera très bientôt avec des sessions de travail et des discussions que nous espérons enrichissantes. On vous en tiendra au courant.

Encore une fois, bonne année! Merci de nous lire si fidèlement.

À venir très bientôt…

Pas moins de 16 représentant(e)s des médias communautaires de langues officielles en situation minoritaire, dont plusieurs du secteur de la radio entre autres, ainsi que 7 ou même 8 représentants gouvernementaux participeront d’ici quelques jours, soit le 22 janvier prochain, à une session de “Design Jam” afin d’élaborer le programme qui visera à soutenir les médias communautaires minoritaires au pays.

Une séance de “Design Jam” permet aux différentes parties impliquées de mettre en commun leurs connaissances, expertise, objectifs et contraintes afin de proposer des solutions créatives à des problèmes collectifs.

Comprendre ici que que les participants à cette rencontre, la grande majorité issue du secteur des médias communautaires minoritaires, échafauderont les grandes lignes de ce qui deviendra VOTRE fonds stratégique pour le secteur.

Autrement dit, un programme pensé par, avec et pour les médias tels que les nôtres.

Lorsque la ministre Joly a annoncé en mars 2018 les premières mesures visant à appuyer la vitalité des médias communautaires de langues officielles en situation minoritaire dans le cadre de son Plan d’action pour les langues officielles 2018-2023, deux enveloppes distinctes y ont été incluses pour un investissement total de 14,5 M$ sur 5 ans. Le nouveau Fonds d’appui stratégique aux médias communautaires dont il est question et sur lequel nous travaillerons va justement émaner de l’enveloppe de 10 M$.

Le directeur général de l’ARC du Canada a d’ores et déjà livré quelques informations aux membres sur le sujet avant les fêtes et ceux-ci recevront d’autres détails au moment opportun.

Message de Vanessa, l’agente de production et soutien aux radios



Le décompte franco devrait revenir le 17 janvier, alors que les responsables de la musique dans les stations auront bien repris leurs activités et qu’on aura suffisamment de palmarès à compiler pour un décompte juste et équitable.

Le prochain épisode du Bazar des arts sera de retour quant à lui le 11 janvier 2019, soit ce vendredi.

Record de fréquentation fracassé

Le mois de décembre dernier est devenu le mois le plus achalandé de l’histoire de notre site Web, alors que 19 088 visiteurs s’y sont rendus pour y consulter nos publications à 25 638 reprises.

Vous dire comme nos textes aident les gens de l’industrie de la radio dans leurs tâches quotidiennes, notre texte « 30 formules toutes faites pour vos souhaits des fêtes à la radio » a été consulté 7 643 fois à lui seul, alors que celui sur les « 8 étapes incontournables pour concevoir votre projet d’émission radiophonique » a été lu 2 500 fois.

Voici le TOP 10 de nos publications les plus consultées en décembre seulement :

Ces statistiques de décembre nous auront permis de conclure l’année 2018 avec pratiquement 199 000 visites effectuées par presque 140 000 visiteurs.

Pouvons-nous faire mieux en 2019? Assurément.

Grâce à l’excellent travail de nos membres qui assurent une excellente réputation à notre réseau de radios, c’est sûr qu’on peut inciter encore davantage de gens à s’intéresser à notre mouvement et ses membres.

Merci à tous et toutes. C’est grâce à la force du mouvement si l’on peut inciter presque 12 000 personnes (en moyenne) à nous consulter à tous les mois sur le Web.

À lire sur notre site Web :

Voici une sélection de textes parus sur notre site Web récemment qui pourraient être susceptibles de vous intéresser.

‣ 10 événements marquants de 2018 dans les médias traditionnels en Amérique du Nord

‣ Vos données Facebook n’ont pas toutes été vendues, certaines ont été troquées

D’autres textes en ligne sont publiés régulièrement dans notre site Web.

CHEZ LES MEMBRES

Aucun message chez les membres ce mois-ci. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos offres d’emploi, équipements à vendre, embauche récente, etc.

Pièces jointes

Aucune pièce jointe ce mois-ci.

Le Fonds canadien de la radio communautaire tient tout d’abord à vous offrir ses meilleurs vœux pour l’année 2019 !

Au cours du mois de janvier, le FCRC lancera son programme annuel de financement : Radiomètre.

Toutes les stations de radio communautaire et de campus détenant une licence valide du CRTC pourront soumettre une proposition de projet allant jusqu’à 50 000 $.

Les projets admissibles doivent avoir pour but de bonifier la programmation locale, d’offrir un soutien aux bénévoles ou encore d’encourager la participation de la communauté au sein de la radio. Les projets financés se dérouleront entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020.

Le FCRC informera ses membres par courriel aussitôt que l’appel à projets sera lancé.

Toute l’information sur le programme se retrouve aussi sur notre site Web : www.crfc-fcrc.ca.

D’ailleurs, si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous encourageons à aller y jeter un coup d’œil puisqu’il a fait l’objet d’une refonte complète. Gageons que vous ne serez pas déçu !

On y retrouve entre autres un lien direct permettant de déposer une demande de financement ainsi que de nombreuses ressources pour accompagner les stations dans la réalisation de leur projet.

Comme à l’habitude, pour toute question ou commentaire, n’hésitez pas à communiquer directement avec nous (613-321-3513 / [email protected]).