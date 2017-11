Dossiers du mois de novembre 2017 à l’ARC du Canada

Voici les dossiers du mois. Merci d’en prendre connaissance et, autant que possible, de partager avec les employés, bénévoles et sympathisants de votre station et de notre mouvement. Bonne lecture !

Compte rendu de la rencontre avec Services publics et Approvisionnement Canada

Avec nos collègues de l’Association de la presse francophone (APF) et de la Quebec Community Newspapers Association (QCNA), nous avons rencontré récemment les responsables du dossier de la publicité gouvernementale à Services publics et Approvisionnement Canada.

L’on constate par exemple que, non seulement le gouvernement fédéral coupe de plus en plus dans ses dépenses publicitaires, mais, de surcroît, il se tourne davantage vers des sites Web et des médias sociaux qui appartiennent dans bien des cas à des intérêts étrangers comme Facebook, Google ou Twitter.

Autrement dit, le budget fond à vue d’œil, et, le peu qu’il reste s’en va essentiellement dans des entreprises dont les sièges sociaux sont aux États-Unis. C’est franchement dommage.

On nous a aussi présenté les résultats d’une enquête de la firme EKOS sur les habitudes de consommation média au sein des CLOSM. Une étude qui ne nous a pas particulièrement impressionné dans la mesure où plusieurs communautés où sont pourtant présents nos médias ont été occultées des résultats pour des raisons qui sont difficiles à comprendre.

Nous avons d’ailleurs fait connaître aux personnes concernées notre malaise quant aux conclusions qui ont été tirées. L’ARC du Canada, l’APF et le QCNA estiment que ces chiffres ne reflètent d’aucune façon la réalité sur le terrain.

Nous vous tiendrons au courant de nos démarches dans ce dossier et sachez que l’ARC du Canada continue de se porter à la défense des intérêts de ses membres mais également de l’ensemble des collectivités francophones en situation minoritaire au Canada.

Nous croyons essentiel que nos concitoyens soient informés des programmes et des activités du gouvernement fédéral dans leur langue, et, pour plusieurs d’entre eux, il s’avère que cela passe encore beaucoup à travers nos journaux et nos radios.

Merci à nos collègues de l’APF et du QCNA de faire front commun avec nous dans ce dossier.

Nouveau serveur de fichiers sonores

On vous rappelle qu’un nouvel espace Web a été aménagé récemment où vous irez désormais télécharger vos fichiers sonores tels que les publicités et les émissions. Prière de l’utiliser à la place du précédent. Si vous éprouvez des difficultés à y accéder, Simon ou Vanessa vous porteront assistance.

Rapport de surveillance des télécommunications 2017

Le CRTC a fait paraître récemment son rapport de surveillance des télécommunications 2017 qui renferme plusieurs informations susceptibles de vous intéresser. Vous pouvez en prendre connaissance ici.

L’aperçu du secteur de la radiodiffusion est particulièrement intéressant. On y apprend par exemple que 22 % des Canadiens écoutent la radio en ligne. Qu’ils écoutent en moyenne 14,5 heures de radio par semaine et qu’ils regardent en moyenne près de 27 heures de télévision traditionnelle par semaine.

Cela étant dit, notez qu’à la demande du gouverneur en conseil, le CRTC a lancé récemment un appel aux observations quand aux modèles de distribution de programmation de l’avenir. Cela va de soi que l’ARC du Canada participera aux consultations en déposant un mémoire qui est en cours de rédaction.

Journée de la publicité du gouvernement fédéral

Nous étions présents le mois dernier à la Journée de la publicité du gouvernement fédéral à laquelle assistaient les responsables de la pub et du marketing au sein des différents ministères et agences.

Notre kiosque a été visité par plusieurs personnes, et, quoiqu’il est difficile d’en mesurer les retombées pour l’heure, nous pouvons en tout cas vous affirmer que l’ARC du Canada travaille inlassablement pour promouvoir ses membres et leurs services publicitaires.

Parmi ceux et celles qui nous ont prêté une oreille très attentive, on peut mentionner entre autres le Portail linguistique du Canada ainsi qu’Affaires autochtones et du Nord Canada que nous saluons particulièrement.

Compte rendu de la rencontre du groupe des CLOSM du CRTC

François Coté et Simon Forgues ont participé le mois dernier à une rencontre du CRTC avec les organismes porte-paroles des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM).

Une bonne partie de la réunion a été consacrée aux radios en situation de minorité linguistique. Fait à noter, on a pu compter entre autres sur la présence de deux représentantes du Commissariat aux langues officielles.

Au terme de la rencontre, M. Frédéric Janelle, responsable du Comité des CLOSM au CRTC a affirmé que notre présentation avait très sentie et inspirée.

Selon lui, nos propos auront permis aux personnes autour de la table de réfléchir à plusieurs aspects de la réglementation actuelle et à ce qui pourrait être modifié pour améliorer le système de radiodiffusions canadien.

Nous réitérons nos sincères remerciements au CRTC qui nous offre l’opportunité d’échanger de manière informelle avec les gens au sein de l’organisation.

Rapport annuel au CRTC

Rappel : la date limite pour soumettre votre rapport annuel au CRTC est fixée au 30 novembre. Il vous reste donc tout au plus 2 semaines. Il est essentiel de soumettre votre rapport, sinon vous serez en infraction et risquerez d’avoir une mention inscrite à votre dossier. Vous n’avez pas besoin de vos états financiers vérifiés pour déposer. Donc, n’attendez pas au risque de passer à côté de la date limite. Le retard ou l’omission de soumettre votre rapport annuel au CRTC peut entraîner des conséquences lors du renouvellement de votre licence. Veillez à vous y conformer. —- 2e formation sur l’animation radiophonique

Vu l’intérêt manifesté par certains envers la formation sur l’animation radiophonique, veuillez noter qu’une autre session sur le sujet devrait être présentée vers la fin du mois de novembre ou au début de décembre. Un sondage Doodle sera rendu disponible incessamment avec des suggestions de dates et d’heures pour la tenue d’une seconde formation sur le sujet pour ceux et celles qui n’ont pu assister à celle du mois dernier.

CHEZ NOS MEMBRES

Offre d’emploi : Animateur(rice)/journaliste à CHQC

La station radiophonique CHQC FM située à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, recherche actuellement un(e) animateur(rice) journaliste. La station radiophonique CHQC FM située à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, recherche actuellement un(e) animateur(rice) journaliste. Voyez les détails ici

—————————–

