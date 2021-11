Dossiers du mois de novembre 2021

Voici les dossiers mensuels de novembre 2021 qui attirent tout particulièrement l’attention de notre organisation et de ses membres.

Rappel amical : jusqu’au 30 novembre pour les rapports au CRTC

On vous rappelle amicalement aux stations qu’elles ont jusqu’au 30 novembre pour acheminer leur rapport annuel au CRTC. L’omission de compléter le rapport peut entraîner des conséquences fâcheuses lors du renouvellement de leur licence.

P.S. Les radios n’ont pas besoin que leurs états financiers aient été vérifiés au moment de soumettre leur rapport.

Sondage automnal sur nos services [dernière chance]

Très peu de stations n’ont pas encore répondu à notre sondage annuel d’appréciation des services aux membres. Nous remercions par la même occasion ceux/celles qui ont pris quelques instants pour y répondre.

Les radios qui croient avoir égaré l’hyperlien ou dont le lien ne semble pas fonctionner sont priées de s’adresser à Simon Forgues qui le leur fera parvenir à nouveau.

Initiative de journalisme local : encore deux semaines

Le Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC) rappelle aux radios communautaires et de campus qu’il ne reste que 2 semaines pour déposer leur candidature à l’Initiative de journalisme local ! Soit d’ici le 22 novembre à 15 h (heure normale de l’est).

Toutes les stations sont encouragées à déposer leur candidature, y compris celles qui cherchent à amplifier les voix sous-représentées dans les médias, telles que les communautés autochtones, racisées et de langue officielle minoritaire.

Pour en savoir plus, on peut visiter https://crfc-fcrc.ca/initiative-de-journalisme-local/ ou contacter directement l’équipe du FCRC dont les adresses électroniques figurent dans le site du FCRC.

Amélie cherche des collaborateurs pour « Le Bazar »

Amélie Barbeau, notre collègue qui anime l’émission « Le Bazar » à chaque semaine est à la recherche de collaborateurs pour des chroniques et capsules sur différents sujets, en provenance d’une multitude de régions.

Intéressé.e à faire voyager votre voix à travers le pays et partager votre intérêt pour un domaine qui vous passionne ? Joignez-la par courriel à l’adresse figurant dans la section « Contactez-nous » de notre site web.

UNESCO Remote Radio Week

Du 1er au 5 novembre dernier se déroulait la UNESCO Remote Radio Week. Un événement de formation en ligne d’envergure internationale (français, anglais, arabe et espagnol) visant à renforcer la capacité des stations de radio locales à produire des émissions radiophoniques pertinentes et professionnelles en cas de mesures de confinement ou d’urgence, en incluant les difficultés financières.

Il est possible de revoir l’intégralité des contenus proposés ici : https://www.remote-radio-week.org/fr/five-themes-in-five-days. L’ARC du Canada y a participé en fournissant quelques conseils sur la production d’une émission chez soi.

Les nouvelles des radios sur le site de l’ARC du Canada

Nous avons pris l’initiative de recenser les flux RSS qu’on a pu trouver sur les sites web de nos membres, afin d’afficher leurs grands titres locaux/régionaux sur radiorfa.com.

L’idée c’est d’afficher leurs grands titres et envoyer un peu de trafic vers leurs sites. On ne copie aucune nouvelle. 😉

Il se peut qu’on n’ait peut-être pas trouvé toutes les adresses de flux RSS sur les sites, alors nous avons préparé un texte afin de vous aider, vous ainsi que nos membres, à trouver le/les flux RSS présents sur votre site.

Atelier virtuel sur la baladodiffusion en janvier

On travaille en ce moment à la conception d’un atelier de formation et de perfectionnement à la baladodiffusion que nous offrirons aux membres à la rentrée de janvier.

Il s’agira d’une formation qui renfermera énormément d’information et qui, nous en sommes convaincus, sera susceptible d’intéresser pas mal de gens parmi les salariés et bénévoles des radios. Restez aux aguets.

On tiendra les radios au courant au moment opportun.

À lire sur notre site Web :

Quelques textes sur notre site Web susceptibles de vous intéresser :

• Visitez le Canada d’est en ouest avec nos radios

• Pourquoi votre organisme a besoin de se créer une armée

• Ne négligez pas la radio, et Adele vous en fait le preuve

• Votre site a sans doute un (ou plusieurs) flux RSS et voici comment le savoir

• La pandémie continue d’influencer la consommation média à travers le monde

• En état de délabrement, la pub numérique risque de s’effondrer

Trouvez d’autres textes au www.radiorfa.com.

Chez les membres

« Les artistes de chez nous » à Nord-Ouest FM

Le 15 octobre dernier, Nord-Ouest FM invitait les gens au lancement de la saison 2021-2022 de sa série « Les artistes de chez nous ».

Le spectacle était diffusé en direct sur les ondes de la station, sur la page Facebook du FCSS de Smoky River (à revoir en rediffusion), ainsi que sur la chaîne YouTube de la radio.

Les artistes invités étaient The Goodtimers (Nellie Montpellier, Gérard Dubois, Marie Dubois et d’autres), Joël et Jean-Pierre Lavoie, Carmen Pelletier et compagnie (Rocky Walker, Tom Willier, et Marjie Hyland), et le groupe Rewind (Norm Audet, Nathalie Lepage, Dave Audet, Spencer Edmunson).

——-

Cahier spécial pour le 30e anniversaire de CFAI FM

Un magnifique cahier spécial a été réalisé par l’Acadie Nouvelle afin de souligner et se remémorer les 30 ans d’existence de la station CFAI FM, à Edmundston, au Nouveau-Brunswick.

On peut le consulter en suivant cet hyperlien. Félicitations à toute l’équipe ainsi qu’à la communauté pour ses 30 belles années. Longue vie à CFAI FM !

——-

Radio Cité (Edmonton, AB) invite les jeunes à faire de la radio

Radio Cité cherche des adolescent.e.s entre 12 et 17 ans et de jeunes adultes de 18 à 30 ans pour un projet de création d’émissions radiophoniques.

Le projet consiste à créer 20 émissions de 120 minutes, sous la thématique : Mon histoire, mes racines.

Un engagement total de 8 à 10 heures est demandé à chaque personne. Les émissions seront enregistrées les dimanches à partir du mois de janvier 2022, pour une diffusion prévue sur 20 semaines à compter du 15 janvier 2022.

Après la diffusion initiale de la série sur Radio Cité 97.9 FM, une baladodiffusion sera mise en ligne et une page web consacrée au projet sur le site de la station.