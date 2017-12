Dossiers du mois (décembre 2017) à l’ARC du Canada

Voici les dossiers du mois de décembre 2017 à l’Alliance des radios communautaires du Canada. Merci d’en prendre connaissance et, autant que possible, de partager avec les employés, bénévoles et sympathisants de votre station et de notre mouvement. Bonne lecture !

Meilleurs vœux de Noël et du Jour de l’an

Le conseil d’administration et les membres du personnel s’unissent pour vous offrir leurs vœux de Noël et du nouvel an qui approchent.

Le bureau national n’a pas lésiné sur les démarches en 2017 afin de promouvoir notre mouvement et les intérêts de nos membres, et espérons que l’année 2018 nous apportera de la part du gouvernement fédéral l’aide requise pour continuer à remplir notre mission aux quatre coins de la francophonie canadienne.

Nous avons assisté à la perte de l’une de nos radios membres, en Alberta, mais souhaitons qu’il ne s’agisse que d’un malheureux concours de circonstances et que d’autres ne suivront pas. Voilà l’un de nos souhaits les plus chers.

À vous tous, fidèles amis et partenaires de la radio communautaire en français au Canada, nous offrons nos souhaits les plus sincères et vous retrouverons en grande forme pour une prochaine édition des Dossiers du mois en janvier prochain.

Nous fermerons le 22 décembre en après-midi et nous vous retrouverons le 8 janvier.

Toutefois, quoiqu’il pourrait y avoir un délai de réponse un peu plus long, Simon Forgues pourra néanmoins être contacté par courriel en cas d’urgence concernant l’accès aux fichiers sonores.

Nouveau serveur de fichiers sonores

Avez-vous des problèmes avec le nouvel espace Web aménagé récemment pour télécharger vos fichiers sonores tels que les publicités et les émissions? On a reçu des compliments sur la rapidité qui s’était apparemment améliorée ainsi que la facilité d’y naviguer, mais si vous-même éprouvez plutôt des ennuis, on peut regarder ça avec vous.

Si c’est le cas, prière de contacter Simon ou Vanessa qui vous prêteront assistance pour accéder aux différents contenus mis à votre disposition et y naviguer sans problème.

Programmation des Fêtes

Du 21 décembre jusqu’au 12 janvier prochain, les émissions du serveur seront soit des spéciaux des fêtes, soit des reprises. Dès le 21 décembre, vous trouverez donc toutes les émissions habituelles des prochaines semaines datées jusqu’au 12 janvier. Il sera possible alors de programmer des émissions à l’avance.

Une surprise en préparation pour le retour des Fêtes

On aura quelque chose à dévoiler au retour des Fêtes, quelque part durant le mois de janvier. Ça devrait plaire à nos radios membres mais aussi à leurs auditeurs. À suivre…

Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2017-359 L’ARC du Canada a acheminé un mémoire dans le cadre de l’Avis de consultation de radiodiffusion 2017-359 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Le document devrait être disponible incessamment sur le site de l’organisme. Il faut suite à la demande du gouverneur en conseil de faire rapport sur les modèles de distribution de programmation de l’avenir. Parmi les enjeux que nous avons soulevés dans notre texte, il y a entre autres l’accès à la large bande de façon égale partout au pays afin que nos médias puissent eux aussi s’approprier les nouvelles plateformes numériques. Trop de nos régions connaissent encore de sérieuses lacunes à ce chapitre ou n’y ont droit qu’à des coûts encore beaucoup trop élevés. On a aussi soulevé l’importance que le CRTC imite le Mexique et contraigne les manufacturiers et entreprises de téléphonie mobile à déverrouiller la puce FM déjà installée mais pourtant inaccessible dans la grande majorité des téléphones cellulaires. Enfin, nous avons commencé à réfléchir sur une nouvelle plateforme numérique qui permettrait éventuellement une meilleure circulation des contenus audio du Web vers la radio ainsi que de la radio vers le Web. Une seconde phase nous permettra d’élaborer davantage sur ces sujets ainsi que d’autres de nos préoccupations. On vous tiendra au courant.

2e formation sur l’animation radiophonique

Merci à ceux et celles qui ont participé à la seconde conférence téléphonique sur l’animation radio qui a été organisée il y a quelques semaines. On reprendra l’an prochain avec d’autres thématiques. Visitez entre-temps le site Web de l’ARC du Canada où la bibliothèque virtuelle est garnie de documents liés à notre secteur.

Des textes à lire sur le site de l’ARC du Canada

Des textes parus sur notre site Web qui pourraient vous intéresser :

– La radio loin d’être déclassée par la vidéo, même chez les Sud-Coréens

– Baldwin et La Fontaine : vers le gouvernement responsable!

– D’autres façons que les bannières publicitaires pour faire de l’argent avec votre site Web

– Faites du marketing de contenu et gagnez de l’argent avec le temps des Fêtes

– Flash Player : 11 raisons de l’éliminer du site Web de votre radio

– 8 faits qui démontrent qu’animer à la radio est (presque) un sport dangereux

– 16 preuves qu’on vous ment lorsqu’on vous dit que la radio traditionnelle se meurt

Des suggestions de sujets à traiter? Parlez-en à Simon, il se fera un plaisir de les aborder pour vous.

CHEZ NOS MEMBRES

Offre de stage à Radio Cité (Edmonton, Alberta)

Radio Cité, la radio communautaire francophone qui doit ouvrir ses portes à Edmonton (Alberta) en 2018 est à la recherche d’un(e) stagiaire.

Le stage d’une durée de 10 semaines débute le 22 janvier 2018 et s’inscrit dans le cadre de l’initiative Jeunesse Canada au travail. Les détails sont en ligne ici.

Pièces jointes

Il n’y a pas de pièce jointe cette semaine. Notez toutefois que désormais, toute pièce jointe éventuelle sera envoyée directement avec l’infolettre, plutôt que de les stocker dans notre site Web.

Ces pièces jointes seront répertoriées dans cette section-ci et vous pourrez les y télécharger. Veuillez NE PLUS vous référer à la section jadis utilisée dans le site Web. Merci.

La dépêche du FCRC

Le FCRC aimerait profiter de cette occasion pour souhaiter à tous de très joyeuses fêtes! Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés du 22 décembre 2017 au 3 janvier 2018. À notre retour, nous préparerons entre autres le lancement de la prochaine ronde de financement du programme Radiomètre. Restez à l’affût!