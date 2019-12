Dossiers du mois (décembre 2019) à l’ARC du Canada

Voici les dossiers qui nous intéressent tout particulièrement en ce mois de décembre 2019 à l’Alliance des radios communautaires du Canada.

Meilleurs vœux de Noël et du jour de l’an

Nos meilleurs vœux à nos membres, leurs bénévoles et salariés, ainsi qu’à nos fidèles collaborateurs, partenaires et sympathisants du mouvement.

Puissent Noël et le jour de l’an qui approchent vous apporter la paix, l’amour et la santé. De la part de notre conseil d’administration et les employés du bureau national.

Notez que nous fermerons les bureaux à compter de la fin de journée lundi, le 23 décembre, et que nous rouvrirons le 6 janvier, à 8:00.

Programmation des Fêtes

Les producteurs d’émissions partagées aux membres sont invités à nous faire parvenir leurs contributions AVANT le 20 décembre s’ils espèrent qu’elles soient ajoutées au serveur pour le long congé.

À la fin de la journée, le vendredi 20 décembre, nous devrions avoir mis tout le contenu nécessaire pour les stations jusqu’au retour en janvier.

Soit dit en passant, les radios et leurs auditeurs peuvent s’attendre à trouver des contenus audio spéciaux en ondes et sur le web entre Noël et le Jour de l’an.

Enfin, on travaille actuellement à la mise en place d’une nouvelle méthode pour que nos producteurs/collaborateurs puissent nous soumettre leurs émissions. Les détails au retour des Fêtes.

[RAPPEL] Amélie Barbeau, nouvelle agente de soutien aux radios

On rappelle qu’Amélie Barbeau est notre nouvelle agente de soutien aux radios, un poste occupé jusque-là par Vanessa Lisabelle.

On peut la joindre à l’adresse qui figure dans la section contact de notre site web où l’on trouvera aussi notre adresse ainsi que notre numéro de téléphone.

CHOQ FM (Toronto, ON) joint les rangs de l’ARC du Canada

L’ARC du Canada est heureuse d’annoncer que la Coopérative radiophonique de Toronto, CHOQ FM 105,1 redevient membre de notre association.

Il s’agit d’une excellente nouvelle pour notre mouvement et ce sera un plaisir de travailler à nouveau ensemble. L’ARC du Canada est heureuse d’être présente dans plusieurs capitales provinciales et fédérale, et c’est avec joie que nous compterons sur la présence de la capitale ontarienne parmi nos rangs.

Rappel des dates importantes à venir

▪ Le 13 décembre 2019 est la date limite pour que les radios soumettent leur projet dans le cadre de l’Initiative de journalisme local géré par le Fonds canadien de la radio communautaire. (Détails du programme dans le site web du FCRC)

▪ Le 31 décembre 2019 est la date limite pour que nos membres envoient leur paiement à la CMRRA-SOCAN pour le tarif 3.

▪ Le 17 janvier 2020 est la date limite pour soumettre un projet au Fonds d’appui stratégique aux médias communautaires.

Les 10 personnalités les plus influentes de la francophonie canadienne

L’Association de la presse francophone (APF) divulguera au début du mois de janvier la liste des 10 personnalités les plus influentes de la francophonie canadienne.

Nos membres recevront tout de même (sous embargo) des résultats d’ici peu de temps.

L’ARC du Canada réalisera au moins un texte en ligne ainsi qu’une entrevue avec la coordonnatrice de Francopresse. Des entrevues avec les récipiendaires sont aussi possibles, dépendamment des disponibilités.

Le tout sera évidemment partagé dans nos plateformes numériques et mis à la disposition de nos membres pour leurs besoins en ondes ou sur leur site web.

À lire sur notre site Web

Plusieurs textes sont parus sur notre site Web ces dernières semaines…

‣ Pour créer des listes musicales, l’humain fait mieux que l’algorithme

Vous croyez que la machine sait mieux faire que l’humain en programmation musicale? Erreur.

‣ En quête d’un nouveau système d’automation radio? En voici 15 excellents pour 2020

On a recensé 15 systèmes d’automation radio parmi les plus intéressants de l’heure.

‣ 6 conseils que tu vas aimer… mais pas ton fournisseur d’accès internet

Des astuces pour réduire vos factures d’internet (fixe et mobile).

‣ Ne sous-estimons pas tous ces bienfaits d’internet pour les radiodiffuseurs

On voit quelquefois internet comme un ennemi, mais il a aussi beaucoup apporté aux radiodiffuseurs.

‣ Accès à la large bande : le CRTC lance un second appel aux demandes

Le CRTC a lancé une 2e ronde de financement de projets visant à fournir l’accès à l’internet à haute vitesse à tous les Canadiens.

‣ WordPress propose désormais les abonnements payants récurrents

WordPress propose une autre façon de monétiser vos contenus sur votre site web.

D’autres textes se trouvent aussi en ligne sur notre site Web.

CHEZ LES MEMBRES

Festival de la Saint-Jean 2020 à Kapuskasing

C’est connu, la radio communautaire CKGN FM de Kaspuskasing (Ontario) organise à chaque année l’une des plus grosses fêtes de la Saint-Jean Baptiste hors du Québec, en collaboration avec des partenaires du milieu.

C’est ce jeudi, le 12 décembre à 19 heures, que sera dévoilé le contenu de la prochaine édition qui se déroulera du 18 au 21 juin 2020.

On peut adhérer à la page Facebook de l’organisation pour obtenir les détails.

Une autre belle organisation qui démontre l’implication des radios communautaires dans leur milieu.

—

Action Médias cherche un.e employé.e

Action médias est un projet de notre radio membre du Manitoba, Envol 91 FM à Winnipeg.

Sa mission est de former la relève francophone dans le milieu des médias et des communications en partenariat avec des professionnels de l’industrie. Action médias offre de la formation principalement dans des radios scolaires à des élèves d’écoles françaises et d’immersion.

L’initiative Action Médias cherche actuellement un.e animateur(rice) / formateur(rice) qui se passionne pour les communications, est dynamique, autonome, et qui aime évidemment travailler auprès de la jeunesse. On trouve les détails ici dans Facebook.

Le Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC) est à la recherche d’un.e agent.e de programmes.

Sous la supervision de la direction générale, l’agent.e de programmes a comme mandat principal de mettre en œuvre les programmes de financement et la réalisation de différentes tâches administratives reliées au bon fonctionnement du Fonds.

On trouvera les détails en visitant cet hyperlien. Les candidat.e.s doivent faire parvenir une lettre de présentation, un court curriculum vitae ainsi que deux références avant 17 h 00 (HAE), le vendredi 20 décembre 2019.