Dossiers du mois d’octobre 2021

Voici les dossiers qui nous intéressent tout particulièrement ces jours-ci à l’Alliance des radios communautaires du Canada et qui pourraient vous intéresser également.

Sondage automnal d’appréciation de nos services

D’ici quelques jours ou quelques semaines tout au plus, la direction générale ou la coordination de chacune de nos stations recevra l’invitation annuelle à répondre à un court questionnaire d’appréciation de nos services.

Nous remercions à l’avance les stations qui prendront le temps d’y répondre.

Leurs réponses nous aident, nous et nos partenaires de Patrimoine canadien à mieux répondre aux besoins des membres, et, le cas échéant, améliorer les services qui leur sont destinés.

N’oubliez pas de changer notre adresse dans vos dossiers

Voilà plus de deux années que nous sommes déménagés de bureaux. Or, des envois postaux sont encore adressés à la mauvaise adresse. Notez qu’il s’agit maintenant du local 1208 ET NON 1206.

Merci de noter l’adresse exacte de l’Alliance des radios communautaires du Canada, selon les standards de Postes Canada :

ARC du Canada

1208 – 1 rue Nicholas

Ottawa, ON K1N 7B7

Les systèmes d’automation radio chez nos membres

On a demandé récemment aux membres de nous fournir le nom du logiciel d’automation radio q’ils utilisent. Nous les remercions d’avoir répondu si rapidement.

La liste pourrait les aider à obtenir de l’aide ou des réponses à leurs questions auprès d’autres radios qui utilisent un système semblable au leur.

La feuille Excel est disponible en ligne pour les membres. Nous les invitions à nous demander l’adresse au besoin afin de la consulter.

Campagne de promo du projet « En route avec nos radios »

Il ne nous manque que quelques vidéos pour compléter l’offre de destinations à visiter dans le projet « En route avec nos radios ».

Nous préparerons incessamment les ententes contractuelles à acheminer aux radios pour la campagne de promotion. Nous invitons celles-ci à surveiller leur boîte de courriel.

L’entente avec Patrimoine canadien nous engage à faire paraître le site (déjà en ligne) et à le promouvoir avant la fin d’octobre. Nous remercions les membres de leur collaboration.

Ceux et celles qui ne l’ont pas encore fait sont invités à nous acheminer leurs vidéos afin de prendre part au projet ainsi qu’à la promotion.

[RAPPEL] Nouveaux contenus sonores dans le serveur

Des trames musicales ont été ajoutées au serveur (catégorie FTP-MUSIQUE ► Trames sonores) pour le bénéfice des membres. D’autres le seront dans le futur pour vos promos et/ou publicités.

Aucune déclaration de droits d’auteur n’a besoin d’être faite lors de l’utilisation en ondes, puisqu’elles sont libres de droit.

On a aussi maintenant des voix ‘cold’ (catégorie FTP-ENVOIS_SONORES ► Voix Cold) pour habiller les émissions offertes par l’ARC du Canada et ses membres.

De nouvelles chroniques se sont aussi ajoutées (catégorie FTP-ENVOIS_SONORES ► Chroniques variées).

Enfin, les membres qui désirent télécharger de la musique country et western pour combler leurs besoins dans ce style musical peuvent le faire dans la catégorie FTP-MUSIQUE ► Country qui renferme plus de 600 titres distincts.

Nous suggérons aux radios de naviguer régulièrement à travers les diverses sections du serveur pour y découvrir tous les contenus mis à leur disposition.

Les radios peuvent d’ailleurs les écouter directement dans le serveur pour savoir s’ils sont intéressants ou non pour elles.

Ateliers virtuels avec StatsRadio

Nous enverrons très bientôt des suggestions de dates pour des ateliers virtuels avec StatsRadio afin de mieux tirer profit du panneau de statistiques.

Ça pourrait aider les stations à mieux comprendre ces données fournies, non seulement comme outil pour mousser leurs ventes mais aussi améliorer leur programmation.

À lire sur notre site Web :

Voici une sélection de quelques textes parus sur notre site Web et susceptibles de vous intéresser :

• Vivez comme si vos comptes Facebook et Twitter fermaient demain

• Pas moins de 40 bonnes idées pour la levée de fonds

• 13 (autres) idées pour la levée de fonds et comment bien les réaliser

• Les internautes font moins confiance aux médias sociaux qu’avant pour s’informer

• 5 choses que vous ignorez probablement à propos de votre site web

• Ces 6 outils gratuits pour la rédaction deviendront vos plus précieux alliés

• Un chien, une brocheuse et un lave-vaisselle pour créer une boucle rythmique

• 300 mots environ pour mieux comprendre la radio communautaire

• Laissez une IA créer votre prochaine musique publicitaire

Chez les membres

OUI FM 98 (Halifax) a le vent dans les voiles

OUI FM 98 a maintenant une émission quotidienne du matin ainsi qu’un journaliste à temps plein.

La radio communautaire francophone de Halifax (Nouvelle-Écosse) s’est aussi dotée d’un nouvel émetteur ainsi que de nouveaux studios, ce qui lui permet d’offrir une meilleure qualité sonore à son auditoire.

Un nouvel animateur, Guillaume Couture tient la barre de la nouvelle quotidienne du matin en direct de 6:00 à 10:00, tandis qu’un journaliste à temps plein, Valentin Alfano tient les auditeurs bien informés.

Ainsi, la radio néo-écossaise francophone peut maintenant proposer une offre complète en journée aux 50 000 locuteurs francophones de la grande région, grâce également à l’émission du midi animée par Olivia Nkufulu et celle du retour à la maison animée par Sébastien Caron.

Notons en terminant que la station se dotera d’ici quelques mois d’une affiche électronique géante, ce qui lui permettra en outre d’améliorer son offre publicitaire et diversifier ses revenus, tout en s’offrant une meilleure visibilité sur le territoire de la capitale.

CINN FM recueille 27 000 $ à son radiothon

CINN FM (Hearst, ON) tenait son radiothon au début du mois d’octobre. Au cours de l’événement qui revient d’une année à l’autre et s’avère toujours un franc succès, pas moins de 27 000 dollars furent récoltés auprès de la population locale. Bravo à toute l’équipe et merci aux aduiteurs et auditrices du nord de l’Ontario, qui sont fidèles à la station depuis l’ouverture en 1988.

