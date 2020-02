Dossiers du mois (février 2020)

Voici les dossiers du mois de février 2020 à l’Alliance des radios communautaires du Canada.

Nouvelle façon de faire parvenir les émissions

Nous testons présentement une nouvelle méthode pour permettre aux producteurs d’émissions de nous acheminer leur contenu audio.

Amélie, notre agente de soutien aux radios a informé les personnes concernées; nous tiendrons les membres au courant des conclusions en temps et lieux.

Pour l’heure, ceci ne change rien à la façon dont les stations téléchargent leurs émissions. Il se pourrait toutefois que des changements surviennent aussi de ce côté éventuellement.

Ces modifications n’ont d’autre but que d’améliorer constamment nos procédures afin de les rendre plus efficaces tant pour les radios membres que les producteurs bénévoles, et nous-mêmes qui devons entretenir le serveur des émissions.

Amélie Barbeau à RIDEAU 2020

Rappelons qu’Amélie assistera dans quelques jours à l’événement RIDEAU 2020, du 16 au 20 février.

Elle en rapportera divers contenus audio qu’elle partagera avec nos membres afin d’enrichir leur programmation en ondes ou sur le web. Ainsi, notre organisation et ses membres contribuent au rayonnement des arts de la scène.

RIDEAU, qui compte 170 membres dans la francophonie canadienne ainsi qu’au Québec, réunit pas moins de 350 salles de spectacle et festivals, ainsi que des réseaux régionaux qui œuvrent au rayonnement des arts de la scène.

L’Alliance des radios communautaires du Canada est fière d’être partenaire média de l’événement.

Adieu Le Bazar des arts, Bienvenue dans … Le Bazar

Le Bazar des arts n’est plus. On offre maintenant aux radios membres une nouvelle formule qui s’appellera tout simplement Le Bazar.

L’émission renfermera des entrevues, des chroniques, de la musique mais surtout des découvertes en provenance de nos communautés francophones.

On ne met donc plus simplement l’accent sur le volet artistique et culturelle, mais on élargit nos horizons avec tout ce qui constitue littéralement un bazar. À écouter sur l’une de nos radios membres…

N’oubliez pas de promouvoir NosRadios.ca

L’ARC du Canada s’est dotée il y a un moment d’une plateforme supplémentaire pour que les gens puissent écouter nos radios en ligne.

Si vous le souhaitez, vous pouvez suggérer à vos connaissances de visiter nosradios.ca où ils pourront écouter nos radios membres tant sur leur PC que sur leurs appareils mobiles, comme les tablettes et les téléphones intelligents.

CHEZ LES MEMBRES

Cours sur l’animation radio à Boréal FM (CHPL)

Excellente initiative de Boréal FM à Plamondon (Alberta), qui offre des cours de radio aux adultes dans les studios de Boréal FM. Excellente initiative de Boréal FM à Plamondon (Alberta), qui offre des cours de radio aux adultes dans les studios de Boréal FM. Les personnes intéressées se rendent au sous-sol de l’ACFA de Plamondon pour y apprendre l’animation radio, la production et la technique de mise en ondes. Les cours sont gratuits et se donneront tous les mardis durant 4 semaines. Une idée à reproduire ailleurs? — Le radiothon de Radio Victoria (CILS) approche

Le 13 février prochain, de midi à 20 heures (heure du Pacifique), Radio Victoria tiendra son radiothon qu’elle promet riche en émotions. L’objectif a été fixé à 5 000 dollars. Les auditeurs auront d’ailleurs l’opportunité d’adhérer à la station ou de renouveler leur adhésion et ainsi obtenir la chance de remporter un prix lors d’un tirage au sort ! Tous les détails des activités entourant cet événement se trouvent en ligne sur le site de la station. —



Trois boulots actuellement offerts chez nos membres

– Envol 91 (CKXL) cherche un(e) journaliste. Les détails de l’offre – Envol 91 (CKXL) cherche un(e) journaliste. Les détails de l’offre sont disponibles en ligne . On postule d’ici vendredi prochain, le 14 février. – FM90 Route 17 est à la recherche d’un(e) animateur(rice) pour son émission du retour à la maison. Consultez les détails ici et postulez d’ici vendredi, le 14 février. – Enfin, Radio Victoria est également en quête d’une personne qui fera du journalisme sur la scène municipale. On peut lire les détails ici et, là encore, la date limite pour poser sa candidature est le 14 février.

Les radios peuvent consulter les lignes directrices 2020 (.PDF) du programme Radiomètre et déposer une demande de financement jusqu’à concurrence de 50 000 $. Les activités financées devront avoir lieu entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021. Les dates de début et de fin du projet sont au choix des radios, pour un maximum de 52 semaines. Les radios peuvent soumettre une proposition de projet en lien avec au moins un des trois résultats du programme, soit : 1. Une programmation musicale et de création orale de haute qualité, étant un reflet de la collectivité; 2. La participation de bénévoles qualifiés à la création de contenu local et aux activités des stations; 3. La participation d’une variété de membres de la collectivité à la gouvernance, à la programmation et au développement du contenu des stations. À compter du 27 février, le FCRC révisera en priorité les ébauches de demandes de ses membres. On peut d’ores et déjà réserver du temps avec Emmanuel, le gestionnaire des programmes, pour valider une idée de projet, poser des questions et soumettre l’ébauche de demande de financement, pour révision. On a jusqu’au jeudi 5 mars 2020 à 13 h 00 (heure de l’Est) pour soumettre une demande de financement par l’intermédiaire de la plateforme de gestion des demandes en ligne : mycrfc-moncrfc.smapply.io.

Les demandes envoyées en retard ne seront pas acceptées. Les références utilisés par les radios pour accéder à Fluidreview fonctionneront avec la nouvelle plateforme. Celles-ci peuvent d’ailleurs inviter des collaborateurs à travailler et à examiner leur demande. Il importe aussi de mettre à jour le profil d’admissibilité dans la section “Mon compte” afin de s’assurer que tous les renseignements sont à jour. Pour de plus amples renseignements, on consulte le site Web du FCRC, sous Programmes de financement et Ressources au crfc-fcrc.ca.