Dossiers du mois (février 2021)

Un bâtisseur du mouvement fête ses 35 ans de carrière

Notre collègue Donald Noël, le directeur général de CKRO dans la Péninsule acadienne a célébré hier, le 8 février 2021, ses 35 ans de services au sein de Radio Péninsule Inc.

Pilier de la radio depuis ses débuts, Donald s’est donné corps et âme depuis toutes ces années afin de continuer à offrir une programmation au goût de sa communauté.

En plus d’être un membre actif dans sa communauté, il s’implique grandement à l’Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick (ARCANB) depuis tant d’années.

C’est grâce à lui et son équipe en outre si le bulletin provincial de nouvelles a vu le jour il y a une quinzaine d’années, et que celui-ci est offert à chacune des14 radios communautaires du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, tous les jours de la semaine.

Une publication Facebook de l’ARC du Canada a été faite hier afin de souligner l’événement.

N’hésitez pas à aimer la publication et/ou la commenter afin d’offrir vos félicitations à notre ami Donald.

Journée mondiale de la radio 2021

Cette année marque le 10e anniversaire de la Journée mondiale de la radio. Celle-ci se déroulera le 13 février prochain, comme à chaque année.

Un texte a été publié pour l’occasion sur notre site Web. Des publications seront aussi faites le 13 février prochain afin de souligner l’événement à travers nos différents médias sociaux, et nous vous invitons d’ailleurs à faire la même chose.

Si vous souhaitez afficher les couleurs de l’événement, visitez le site officiel journeemondialedelaradio.org qui renferme toute l’information nécessaire ainsi que du matériel promotionnel à télécharger.

De bonnes célébrations à tout le monde et merci de contribuer au rayonnement du média radiophonique dans chacune de vos régions.

Rendez-vous de la Francophonie 2021

Nous rappelons que les radios membres de notre organisation vont contribuer encore cette année à promouvoir les Rendez-vous de la Francophonie, qui se dérouleront du 1er au 31 mars 2021.

Du matériel promotionnel a été rendu disponible par le biais de notre serveur virtuel. D’autres informations vous ont depuis été acheminées.

L’Alliance des radios communautaires du Canada elle-même collabore à la promotion de l’événement par l’entremise de ses différentes plateformes en ligne (radiorfa.com, nosradios.ca, ainsi que nos réseaux sociaux).

On peut y lire en outre « Yao, Jill Barber et Patrick Chan, têtes d’affiche des 23e Rendez-vous de la Francophonie » et écouter une entrevue réalisée par notre collègue Anthony Azard avec l’un des porte-parole Yao.

Merci de collaborer vous aussi au succès de l’événement.

11e ronde de financement du programme Radiomètre

Le Fonds canadien de la radio communautaire a lancé récemment la 11e ronde du programme Radiomètre. Rappelons que celui-ci s’articule autour de quatre priorités :

Les nouvelles locales communautaires et leur accès;

Le développement du talent musical local et de la relève;

L’émergence des technologies de distribution;

La pérennité et le renforcement des capacités.

La date limite pour soumette une demande est fixée au 12 mars 2021. Tous les détails sur cette page.

CHEZ LES MEMBRES

Émetteur à vendre pour les morceaux (à CIFA FM)

La station CIFA FM (en Nouvelle-Écosse) nous informe qu’elle vend un ancien émetteur pour les pièces détachées.

Il s’agit d’un Nautel V-10 (pour morceaux seulement) de 10 KW.

Le ‘main frame’ est en très bonne condition. 6 amplificateurs (power amp) sont encore très fonctionnels. 4 blocs d’alimentation (power supply) sont encore aussi en bon état.

On peut en tirer également beaucoup d’autres morceaux, selon ce qu’on nous a dit.

On en demande 20 000 $ ou votre meilleure meilleure offre.

L’acheteur paie et est responsable de son transport. Vous pouvez contacter la radio directement dont les coordonnées sont ici.