Dossiers du mois (février 2022)

Voici les dossiers du mois de février 2022 à l’Alliance des radios communautaires du Canada. Visitez aussi la section “Dossiers du mois” sous la rubrique Informations pour la version audio.

Programme d’appui à la francophonie canadienne du SQRC

Le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes (SQRC) a lancé un appel à projets multisectoriel pour son Programme d’appui à la francophonie canadienne (PAFC) 2022-2023.

Les organismes intéressés peuvent déposer des demandes de subvention depuis le 1er février et jusqu’au 1er mars 2022 à minuit (heure de l’Est), pour des projets de partenariats qui débuteront entre le 1er avril 2022 et le 31 octobre 2022. D’autres ouvertures se feront subséquemment.

Voici les explications sur le programme en question, ainsi qu’un calendrier qui explique les différentes dates de soumission et de réalisation.

Comment déposer une demande?

Créez ou mettez à jour votre fiche d’organisme. Vérifiez que les rapports de tous les projets antérieurs financés par le Secrétariat ont été acheminés, le cas échéant. Consultez la foire aux questions. Sollicitez, au besoin, l’appui des bureaux du Québec au Canada, pour les organismes à l’extérieur du Québec. Vérifiez que votre projet contribue concrètement aux objectifs du PAFC. Vérifiez que votre projet comprend une dimension québécoise claire et étoffée. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la section à cet effet sur la page conditions générales du site Internet. Vérifiez que votre projet répond aux paramètres requis pour le volet concerné. Transmettez votre demande de subvention à partir de la plateforme en ligne.

Le SQRC offrira une assistance technique par courriel, jusqu’à 17 h (heure normale de l’Est) à la date de tombée, à l’adresse suivante *protected email* /" target="_blank" rel="noopener"> *protected email* .

Pour vous assurer d’un suivi technique optimal, il est recommandé de déposer dans les meilleurs délais votre demande de subvention. Si vous avez besoin d’une assistance technique, n’attendez pas.

Journée mondiale de la radio (13 février)

Encore cette année, la Journée mondiale de la radio sera célébrée le 13 février prochain.

Divers outils sont mis à la disposition du public et des radios au https://fr.unesco.org/commemorations/worldradioday. Du visuel pour vos médias sociaux, des idées pour souligner cette journée, ainsi que des documents de référence et l’historique de cette journée.

Nous-mêmes allons afficher les couleurs de cette journée toute particulière pendant les prochains jours, sur nos médias sociaux. Nous vous invitons si vous le souhaitez à afficher également les couleurs de l’événement annuel et le souligner à votre façon. N’oubliez pas d’utiliser le mot-clic #JourneeMondialedelaRadio dans vos publications.

Nouveau balado sur les passionnés de la radio

On a lancé récemment un nouveau balado N’ajustez pas votre radio; on y discute avec des passionnés de radio.

Disponible sur les plusieurs des grandes plateformes de baladodiffusion, dont Anchor, Spotify, Google Podcasts, YouTube, SoundCloud et d’autres endroits, « N’ajustez pas votre radio » sera disponible au milieu de chaque mois.

Dans l’épisode 1, on s’est entretenu avec Jason Ouellette, qui assure la direction générale de quatre radios dans les provinces de l’Atlantique.

Dans l’épisode 2 disponible à la mi-février, on reçoit le directeur du CRTQ, Alain Dufresne, avec lequel on parle entre autres de formation et la rétention de la relève, autant les jeunes animateurs que la conquête des nouveaux auditeurs.

Forums jeunesse Canada

Vous pourriez soumettre une demande de financement au volet Forums jeunesse Canada du programme Échanges Canada pour des projets qui auront lieu entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023.

Il est même possible de soumettre une demande de financement pluriannuel, pour un maximum de trois années financières (commençant le 1er avril 2022 et se terminant le 31 mars 2025).

Forums jeunesse Canada offre des fonds destinés à appuyer les forums et les ateliers pour les jeunes Canadiens généralement âgés de 14 à 25 ans.

Les projets seront évalués en fonction des trois objectifs du programme :

contribuer à mieux faire connaître et comprendre le Canada aux jeunes Canadiens;

aider les jeunes Canadiens à entrer en contact les uns avec les autres et à créer des liens dans tout le pays et entre divers groupes;

amener les jeunes à développer une identité canadienne et un sentiment d’appartenance au Canada en leur faisant apprécier la diversité et les aspects communs de l’expérience canadienne.

Veuillez consulter les lignes directrices pour plus d’information sur :

les critères d’admissibilité;

les critères d’évaluation;

le processus de demande.

Le montant moyen accordé par Forums jeunesse Canada est généralement compris entre 20 000 $ et 200 000 $.

La priorité de financement pourrait être accordée aux projets soutenant au moins un des éléments suivants :

Réconciliation – projets dont le focus est de rassembler des jeunes autochtones et non-autochtones en vue de dialogues et d’actions ou projets soulignant des thèmes de réconciliation.

Diversité et inclusion – projets dont le focus est de rassembler des jeunes Canadiens de groupes ethniques et de statut socio-économique différents, incluant des jeunes des communautés de minorités visibles, des nouveaux Canadiens, des autochtones, des jeunes handicapés et des jeunes provenant de régions rurales.

Communautés de langue officielle en situation minoritaire – projets engageant majoritairement des jeunes des communautés anglophones résidant au Québec ou des jeunes de communautés francophones résidant à l’extérieur du Québec.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site web à www.Canada.ca/forums-jeunesse ou communiquer par courriel à *protected email* ; ou par téléphone au 1-866-811-0055.

Vous trouverez la trousse ci-jointe.

De nouveaux contenus audio

Vincent Lavoie de Boréal FM à Plamondon (Alberta) a préparé des capsules audio sur les olympiques ainsi qu’une quinzaine de capsules techno qui sont mises à la disposition de nos membres.

L’intro de toutes les capsules formule « sur les ondes de votre radio communautaire », ce qui permet donc une diffusion sur l’ensemble des radios. Une toute petite phrase de fermeture mentionne que les capsules sont produite par Boréal FM en Alberta, mais c’est tout.

Au total, il y a 21 capsules olympiques et 15 capsules techno. Notre collègue Amélie, responsable du contenu dans le serveur, s’est chargée de les rendre disponibles pour le bénéfice des membres.

D’autre part, M. Boris Chassagne, qui a été embauché dans le cadre de l’Initiative de journalisme local (IJL), apportera du soutien éditorial aux coordonnateurs et développera les aspects nationaux du programme, y compris l’animation et la production d’une émission de radio hebdomadaire.

Celui-ci a déjà contacté plusieurs de nos stations apparemment intéressées à diffuser l’émission. On a mis un exemple dans le serveur. Les radios peuvent l’écouter et voir s’il s’agit d’un contenu pertinent pour elles.

Radiomètre, la 12e ronde de financement est ouverte

Le Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC) a annoncé le lancement du 12e cycle de financement du programme Radiomètre. Le programme sera centré sur trois principales priorités :

1. Création de contenu : pour tout projet qui vise la création de programmation musicale et orale qui reflète la communauté.

2. Développement des compétences : pour tout projet visant à améliorer la capacité de votre station à remplir sa mission grâce au développement des compétences.

3. Initiatives numériques : pour tout projet qui implique la mise en place ou l’amélioration de systèmes de distribution de programmation numérique.

Les demandes de financement peuvent s’élever jusqu’à 35 000 $.

Le FCRC acceptera les demandes jusqu’au jeudi 3 mars 2022 à 13 h (HNE) via https://mycrfc-monfcrc.smapply.io/. Les demandes tardives ne seront pas éligibles pour un financement.

Pour en savoir plus sur le programme consultez le site : https://crfc-fcrc.ca/radiometre/

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez discuter de votre demande avec l’équipe du FCRC avant de la soumettre, veuillez contacter l’agente des programmes Anta Basse Dial par courriel ou par téléphone.

Courriel : *protected email*

Téléphone : (613) 321-3513

Chez les membres

