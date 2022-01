Dossiers du mois (janvier 2022)

Voici les dossiers du mois de janvier 2022 à l’Alliance des radios communautaires du Canada. Visitez aussi la section “Dossiers du mois” sous la rubrique Informations pour la version audio.

Le projet En route avec nos radios

Pratiquement toutes nos régions sont représentées dans le site web enroute.radiorfa.com. Deux stations n’ont pu prendre part au projet jusque-là, mais ça se fera incessamment.

Entretemps, on invite les stations ayant pris à la campagne de promo radio à nous envoyer leur affidavit de diffusion.

À la recherche de collaborateurs pour des chroniques

On recherche ces jours-ci des collaborateurs pour faire des chroniques dans une émission produite par l’ARC du Canada.

Vous avez un sujet qui vous passionne ? On encore l’une de vos connaissances a une passion à partager ?

Qu’il s’agisse de cuisine; finances personnelles; jardinage; cinéma; santé et mieux-être; etc.

Ça peut être une seule fois par mois. Ou même à toutes les deux semaines. Selon le rythme auquel la personne souhaite collaborer.

Combien ça paie ? On va être franc, c’est bénévole.

Mais ça peut être la chance d’acquérir de l’expérience à la radio, se faire une renommée à la grandeur du Canada, etc. En supposant, par exemple, que vous ayez un site web ou des réseaux sociaux où vous partagez des infos sur votre passion, il est même possible d’en faire mention dans ces chroniques, ce qui constituera une forme de promo.

Les personnes intéressées peuvent joindre notre collègue Amélie Barbeau pour des détails : *protected email*

Hausse du salaire minimum au fédéral

On rappelle aux membres que depuis le 29 décembre dernier, le salaire minimum a été haussé à 15 $ de l’heure pour les entreprises sous juridiction fédérale, dont le secteur de la radiodiffusion en outre.

L’annonce du gouvernement en avait été faite le 17 décembre dernier par le ministre du Travail.

Dans les provinces ou dans les territoires où le salaire minimum est plus élevé que le seuil fixé à 15 $ par le gouvernement fédéral, on tient à préciser que c’est le salaire le plus élevé qui s’applique.

Histoires touchantes ou amusantes pour les RVF

Notre ancienne collègue Vanessa Lisabelle, blogueuse officielle maintenant pour les Rendez-vous de la francophonie, invite les gens de la francophonie canadienne, et particulièrement les radios membres, à partager avec elle des nouvelles locales touchantes ou amusantes, en lien avec la francophonie bien sûr.

Ex. : un couple d’immigrants s’est installé dans votre communauté, les deux ont appris le français et ils ont démarré une nouvelle entreprise qui n’existait pas encore dans la localité. Ou encore, un jeune francophone de chez vous participera à une compétition internationale cette année.

L’objectif est de braquer les projecteurs sur des contenus francophones et humains à travers le blogue des RVF, dont nos médias journaux et radios vont faire la promo encore cette année.

De telles belles histoires à partager peuvent être acheminées à Vanessa via son adresse : *protected email* .

[ RAPPEL ] Fonds de secours COVID-19 du FCRC

Nous rappelons aux stations que si elles ont été touchées négativement lors de la pandémie de la COVID-19, le Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC) accepte les demandes pour le Fonds de secours COVID-19 jusqu’à dimanche, le 16 janvier 2022.

Patrimoine canadien a désigné le FCRC pour distribuer les fonds d’urgence aux radios de campus et communautaires pour le maintien de leur programmation locale de base pendant la pandémie.

Important : Les demandeurs admissibles sont les stations canadiennes qui détiennent une licence valide de radio communautaire ou de station de campus du CRTC.

Chaque station recevra un montant dépendant de ses dépenses moyennes. Le soutien reçu pourra être utilisé pour couvrir des dépenses qui furent engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre dernier.

Date limite pour soumettre un dossier : dimanche, 16 janvier 2022 à 20h, heure de l’Est.

L’attestation doit être signée et les documents supplémentaires téléversés avant cette heure-là.

Les radios concernées peuvent accéder la plateforme en ligne du FCRC pour présenter une demande.

Les lignes directrices du programme peuvent être consultées sur le site web du Fonds canadien de la radio communautaire, sous l’onglet Programmes dans le menu de navigation.

Atelier virtuel sur la baladodiffusion en janvier

Parmi les services offerts aux membres, nous organisons occasionnellement des ateliers de formation et de perfectionnement. Nous en tiendrons un, en deux sessions distinctes, sur la baladodiffusion au cours du mois de janvier 2022.

Mercredi 19 janv. 2022 de 13h à 15h (Heure de l’est)

JOUR 1 : « Qu’est-ce que la baladodiffusion ? » + « Les bases de la baladodiffusion »

Jeu. 20 janv. 2022 de 13h à 15h (Heure de l’est)

Jour 2 : « Le coffre à outils » + « Distribuer et monétiser »

À lire sur notre site Web :

Voici des textes que nous avons fait paraître sur notre site Web depuis la parution des derniers dossiers du mois, en décembre dernier :

• 1987-2022 : 35 ans depuis l’octroi des premières licences

• Comment lire avec naturel à la radio ? En trouvant le ton juste, notamment

• Un site bourré de références journalistiques à conserver parmi vos signets

• 8 chaînes YouTube incontournables si tu t’intéresses à la radio et l’audio

• La publicité coop : que peut-on faire ou pas ?

• Les géants Apple et Google poursuivis aux États-Unis pour collusion

• 3 mythes tenaces à abattre sur le financement de votre radio communautaire

• Qui veut protéger sa voix pose ces 5 gestes simples

• Shazam sort la boule de cristal et prédit les futures vedettes de 2022

Trouvez d’autres textes au www.radiorfa.com.

Chez les membres

Emploi à l’animation à PLUS 90.7

La station francophone PLUS 90.7 recherche une personne pour un emploi permanent à temps plein en animation radio.

La rémunération est basée selon la convention collective et l’expérience de la personne.

La fiche descriptive complète peut être demandée par courriel à *protected email* .

On trouve quelques informations supplémentaires dans la section du guichet-emplois sur le site de la radio.

Responsable de la liaison et de la programmation à Codiac FM

Si vous avez moins de 30 ans, que vous aimez la radio et la baladodiffusion, et qu’en plus vous aimez travailler avec les gens et apporter des idées pour le bien de la communauté, la radio Codiac FM de Moncton, au Nouveau-Brunswick, a peut-être un emploi pour vous. Comme responsable de la liaison et de la programmation.

On peut soumettre sa candidature au plus tard le 21 janvier 2022 à 20h. Les détails sont au codiacfm.ca/emplois.

Jason Ouellette maintenant à la barre du Moniteur Acadien

Jason Ouellette, qui dirige quatre des radios membres de l’ARC du Canada dans les provinces de l’Atlantique, relèvera un nouveau défi, tout en conservant la direction des stations CJPN, CHQC, CKMA et CKRH.

Ce dernier prend la tête du journal de Shédiac, le Moniteur Acadien. L’hebdomadaire est distribué dans le Sud-est du Nouveau-Brunswick.

Toutefois, le Moniteur Acadien prévoit d’étendre sa couverture à d’autres localités au cours des prochaines années, comme le rapporte un article paru sur canada-info.ca.

Il succède ainsi à Bernard Richard, qui occupait la direction du journal depuis trois ans. Comme projet à venir, Jason Ouellette entend faire prendre un virage numérique au journal, qui est actuellement surtout consulté dans sa version imprimée.

Assemblée générale des membres à CKGN FM

Sur la page Facebook de la station, CKGN (Radio communautaire Kapnord) informe ses membres que l’assemblée générale se déroulera jeudi, le 10 février prochain, à compter de 18 heures.

Compte tenu des conditions sanitaires actuelles, la rencontre se tiendra par vidéoconférence.