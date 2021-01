Dossiers du mois (Janvier 2021) à l’ARC du Canada

En ce début d’année 2021, voici les dossiers qui nous intéressent particulièrement à l’Alliance des radios communautaires du Canada.

Nos vœux de bonne année

Permettez-nous en commençant de vous adresser nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. Merci à nos radios d’avoir continué d’assurer leur rôle de façon aussi efficace dans chacune de leurs régions en 2020, malgré les circonstances exceptionnelles de la pandémie.

Nous sommes très fiers d’avoir pu compter sur un réseau de radios comme le nôtre pour informer et divertir nos concitoyens de partout au pays. Bravo !

Que l’année 2021 qui débute vous apporte la paix, le bonheur, mais surtout la santé. Une denrée si précieuse quand on y songe. Bonne et heureuse année à vous.

Nouvelle grille horaire des émissions

Nos stations ont reçu en décembre dernier la nouvelle grille de disponibilité des émissions ainsi qu’un descriptif de chacune d’entre elles. La nouvelle offre est entrée en vigueur lundi, le 11 janvier.

Pour fins de référence, les stations peuvent aussi trouver la grille et le descriptif des émissions en format .docx dans le dossier FTP-EMISSIONS du serveur.

Campagnes en cours et à venir

Une campagne du Conseil des ministres de l’Éducation (CMEC) se déroule en janvier sur nos ondes pour promouvoir deux programmes en matière de langues officielles.

Il s’agit du programme Explore, pour l’apprentissage de l’autre langue officielle dans une région du Canada autre que la sienne, ainsi que le programme Odyssée qui incite les jeunes à mettre en pratique leurs compétences en français et à partager leur culture tout en recevant un salaire.

Nous remercions le CMEC d’avoir fait confiance à notre réseau de radios francophones pour promouvoir ses deux programmes et avons hâte de collaborer de nouveau ensemble.

D’ici quelques semaines, une autre campagne radio se déroulera, celle-là dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie.

CHEZ LES MEMBRES

