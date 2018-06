Dossiers du mois (juin 2018) à l’ARC du Canada

Temps de lecture (moyen) : 4 minutes

Voici les dossiers qui nous intéressent tout particulièrement au mois de juin à l’Alliance des radios communautaires du Canada.

Dernière édition avant l’automne

À l’approche des vacances d’été, il s’agit des derniers Dossiers du mois avant la rentrée automnale. Prochaine édition: 11 septembre 2018.

Les radios membres peuvent quand même nous envoyer leurs offres d’emploi et autres infos importantes d’ici là, puisqu’on continuera d’alimenter le site Web sur une base régulière et qu’on publiera dans nos réseaux sociaux.

Enfin, sachez que l’ARC du Canada fermera ses bureaux pour une période d’une semaine. Nous serons fermés du 6 au 12 août, et les portes rouvriront lundi, le 13 août.

Assemblée générale annuelle 2018

L’Assemblée générale annuelle approche à grands pas. Elle aura lieu par vidéoconférence, le 26 juin prochain, à compter de 14 heures (heure avancée de l’Est).

À la différence des autres années, notre grand rassemblement en personne est prévu l’automne prochain avec nos collègues de l’ARCQ. On vous en reparlera.

Notre traditionnel gala et la remise de prix qui se déroulent habituellement en même temps que l’assemblée annuelle auront plutôt lieu lors de la grande rencontre de l’automne.

À suivre…

Des nouveautés à la rentrée automnale

Plusieurs nouvelles émissions et chroniques feront leur entrée dès l’automne 2018 sur le serveur de l’ARC du Canada pour le bénéfice de nos radios membres. Sports, musique, voyage, art de vivre et encore plus seront proposés par ces différentes émissions.

Pour en savoir plus sur ces nouvelles offres, les membres sont invités à contacter Vanessa Lisabelle.

Les radios ou producteurs qui veulent proposer une émission pour l’automne 2018 peuvent également contacter Vanessa d’ici la fin juin.

Merci et bon été!

100e anniversaire du droit de vote des femmes à l’échelle fédérale

Grâce aux contributions financières de Patrimoine canadien ainsi que du Fonds canadien de la radio communautaire, l’Alliance des radios communautaires du Canada et ses stations membres ont souligné en mai dernier le 100e anniversaire du droit de vote des femmes à l’échelle fédérale par le biais d’une émission thématique diffusée en ondes et sur le Web (radiorfa.com/votedesfemmes).

Merci aux bailleurs de fonds pour leur appui financier, cela va de soi, mais aussi à nos radios membres dans la concrétisation de ce projet.

Plusieurs activités de représentation ces derniers mois

L’Alliance des radios communautaires du Canada a réalisé plusieurs activités de représentation au cours des mois de mars, avril et mai dernier, et nous poursuivons nos efforts en juin.

Nous avons d’ailleurs exposé aux membres certaines de nos démarches lors des réunions par vidéoconférence organisées au début du mois de juin avec les radios.

Au cours des prochains jours, l’ARC du Canada participera à l’assemblée annuelle de la Fédération culturelle canadienne-française et assistera aussi à celle de l’Association de la presse francophone, avec lesquels nous continuons de collaborer à différents niveaux.

Nous remercions les membres pour la confiance témoignée. Nous les assurons que nous continuons nos démarches, particulièrement en ce qui concerne le Plan d’action pour les langues officielles ainsi que le programme Jeunesse Canada au travail.

CHEZ LES MEMBRES

Pas de nouvelles des membres ce mois-ci.

LA DÉPÊCHE DU FONDS CANADIEN DE LA RADIO COMMUNAUTAIRE

Joignez nos rangs! Quatre postes à pourvoir au sein du conseil d’administration du Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC).

Le FCRC recueille présentement des candidatures en vue de pourvoir quatre postes à son conseil d’administration pour des mandats de deux ans. Plus précisément, nous sommes à la recherche de candidats dans les domaines de la gouvernance, de la comptabilité, de la collecte de fonds, des communications, du droit, de la radiodiffusion, de la culture ainsi que des affaires concernant le CRTC et Industrie Canada.

Afin d’éviter tout conflit d’intérêts, les administrateurs du FCRC ne peuvent pas faire partie du personnel, de la direction, du conseil d’administration ou être un bénévole actif d’une station de radio communautaire ou de campus au Canada.

De plus amples renseignements ainsi que le formulaire de candidature à remplir sont

disponibles sur notre site Web au www.crfc-fcrc.ca.

Les candidatures doivent être soumises avant le mercredi 15 août 2018, à 17 h (heure de l’Est).

D’ici là, le FCRC vous souhaite de passer un bel été ensoleillé!